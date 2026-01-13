Η πραγματική ανανέωση ξεκινά εκεί όπου σώμα και μυαλό κάνουν reset, φορτίζουν μπαταρίες και ξαναβρίσκουν τον ρυθμό τους. Και κάπως έτσι, οι χειμερινές εκπτώσεις της Dunlopillo αποκτούν ξαφνικά νόημα, πολύ πιο ουσιαστικό από μια απλή αγορά.
Μια δασκάλα από τις Σέρρες ζωντάνεψε το δημοτικό σχολείο της Φολεγάνδρου
Το σχολείο διακρίθηκε στον Πανελλήνιο Αθλητικό Διαγωνισμό «Τρέχω για την Ειρήνη» του υπουργείου Παιδείας
Σε ένα μικρό νησί των Κυκλάδων, ένα δημοτικό σχολείο κατάφερε να ξεχωρίσει σε πανελλήνιο επίπεδο, χάρη στο όραμα και τη δράση μιας δασκάλας από τις Σέρρες.
Το Δημοτικό Σχολείο της Φολεγάνδρου διακρίθηκε στον Πανελλήνιο Αθλητικό Διαγωνισμό «Τρέχω για την Ειρήνη» του υπουργείου Παιδείας, με πρωταγωνίστρια τη Σερραία εκπαιδευτικό Νικολέττα Χαραλαμπόγλου.
Η δασκάλα από την Κρηνίδα Σερρών πήγε στο νησί και ζωντάνεψε το Δημοτικό Σχολείο.
Η ίδια η Νικολέττα Χαραλαμπόγλου, μιλώντας στην ΕΡΤ3 ανέφερε πως οραματίζονται ένα σχολείο ανοιχτό στην κοινωνία, ένα σχολείο με αγάπη, μεράκι, συλλογικότητα κι ένα σχολείο με φωνή.
«Βρισκόμαστε σε ένα ακριτικό νησί και τα νησιά μας έχουν φωνή, που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα», σημείωσε χαρακτηριστικά η Νικολέττα Χαραλαμπόγλου, η οποία αναφέρθηκε στις δράσεις και τις πρωτοβουλίες του σχολείου.
