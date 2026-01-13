Μια δασκάλα από τις Σέρρες ζωντάνεψε το δημοτικό σχολείο της Φολεγάνδρου
Μια δασκάλα από τις Σέρρες ζωντάνεψε το δημοτικό σχολείο της Φολεγάνδρου

Το σχολείο διακρίθηκε στον Πανελλήνιο Αθλητικό Διαγωνισμό «Τρέχω για την Ειρήνη» του υπουργείου Παιδείας

Μια δασκάλα από τις Σέρρες ζωντάνεψε το δημοτικό σχολείο της Φολεγάνδρου
Σε ένα μικρό νησί των Κυκλάδων, ένα δημοτικό σχολείο κατάφερε να ξεχωρίσει σε πανελλήνιο επίπεδο, χάρη στο όραμα και τη δράση μιας δασκάλας από τις Σέρρες.

Το Δημοτικό Σχολείο της Φολεγάνδρου διακρίθηκε στον Πανελλήνιο Αθλητικό Διαγωνισμό «Τρέχω για την Ειρήνη» του υπουργείου Παιδείας, με πρωταγωνίστρια τη Σερραία εκπαιδευτικό Νικολέττα Χαραλαμπόγλου.

Η δασκάλα από την Κρηνίδα Σερρών πήγε στο νησί και ζωντάνεψε το Δημοτικό Σχολείο.

Η ίδια η Νικολέττα Χαραλαμπόγλου, μιλώντας στην ΕΡΤ3 ανέφερε πως οραματίζονται ένα σχολείο ανοιχτό στην κοινωνία, ένα σχολείο με αγάπη, μεράκι, συλλογικότητα κι ένα σχολείο με φωνή.

«Βρισκόμαστε σε ένα ακριτικό νησί και τα νησιά μας έχουν φωνή, που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα», σημείωσε χαρακτηριστικά η Νικολέττα Χαραλαμπόγλου, η οποία αναφέρθηκε στις δράσεις και τις πρωτοβουλίες του σχολείου.
