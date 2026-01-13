Η πραγματική ανανέωση ξεκινά εκεί όπου σώμα και μυαλό κάνουν reset, φορτίζουν μπαταρίες και ξαναβρίσκουν τον ρυθμό τους. Και κάπως έτσι, οι χειμερινές εκπτώσεις της Dunlopillo αποκτούν ξαφνικά νόημα, πολύ πιο ουσιαστικό από μια απλή αγορά.
Συγκέντρωση και πορεία διαμαρτυρίας των ταξί προς το υπουργείο Μεταφορών
Σε 48ωρη απεργία κατέρχονται οι αυτοκινητιστές - Τι ζητούν
Χωρίς ταξί είναι από τις 6 το πρωί σήμερα και για όλη τη μέρα, αλλά και αύριο, Τετάρτη 14 Ιανουαρίου η Αττική, καθώς και η Θεσσαλονίκη, της οποίας οι αυτοκινητιστές αποφάσισαν να σηκώσουν επίσης χειρόφρενο. Οι ιδιοκτήτες και οδηγοί ταξί, έχουν προγραμματίσει συγκέντρωση σήμερα στις 10 το πρωί με τα οχήματά τους και πορεία διαμαρτυρίας προς το Υπουργείο Μεταφορών.
Στον «χορό» των κινητοποιήσεων μπαίνουν και οι ιδιοκτήτες ταξί και άλλων πόλεων, όπως του Βόλου, που απεργούν αύριο, Τετάρτη, ενώ ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, Θύμιος Λυμπερόπουλος, ο οποίος έχει προειδοποιήσει πως οι απεργιακές κινητοποιήσεις θα είναι επαναλαμβανόμενες 48ωρες και κλιμακούμενες, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο η απεργία να μετατραπεί σε πανελλαδική, εάν η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ταξί αποφασίσει να συμμετάσχει.
Οι αυτοκινητιστές απεργούν ζητώντας παράταση της υποχρεωτικής μετάβασης στην ηλεκτροκίνηση έως το 2035, διαχωρισμό των υπηρεσιών που παρέχει το Ταξί και το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο με οδηγό (προτείνοντας “ελάχιστη μίσθωση 150 ευρώ συν Φ.Π.Α. για τα Ε.Ι.Χ. με οδηγό, σε ολόκληρη την επικράτεια, ώστε να σταματήσει η νόθευση του μεταφορικού έργου”), να σταματήσει ο «αθέμιτος», όπως τον χαρακτηρίζουν, ανταγωνισμός που προκαλούν πολυεθνικές εφαρμογές. Ζητούν επίσης δικαίωμα χρήσης των Ειδικών Λωρίδων Κυκλοφορίας (λεωφορειολωρίδων) από τα έμφορτα ταξί, αφορολόγητο όριο 12.000 ευρώ για όλους, αλλά και το ερανιστικό νομοσχέδιο.
Σε ό,τι αφορά τη Θεσσαλονίκη, σήμερα, στις 11 το πρωί, οι αυτοκινητιστές θα πραγματοποιήσουν γενική συνέλευση στη ΔΕΘ, στο περίπτερο 8, στην αίθουσα C, όπου θα αποφασίσουν εάν θα προχωρήσουν σε περαιτέρω κινητοποιήσεις.
