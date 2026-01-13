Η πραγματική ανανέωση ξεκινά εκεί όπου σώμα και μυαλό κάνουν reset, φορτίζουν μπαταρίες και ξαναβρίσκουν τον ρυθμό τους. Και κάπως έτσι, οι χειμερινές εκπτώσεις της Dunlopillo αποκτούν ξαφνικά νόημα, πολύ πιο ουσιαστικό από μια απλή αγορά.
Απεργία στα ταξί σήμερα (13/1), πότε ξαναβγαίνουν στους δρόμους της Αττικής οι οδηγοί
Οι οδηγοί ταξί διαμαρτύρονται για την εφαρμογή της ηλεκτροκίνησης από το 2026 και προειδοποιούν με κλιμάκωση
Ξεκίνησε σήμερα, Τρίτη 13 Ιανουαρίου, η 48ωρη απεργία των οδηγών ταξί, μετά από απόφαση που ελήφθη κατά πλειοψηφία στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΑΤΑ την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου, με βασικό αίτημα την αντίδραση του κλάδου στην υποχρεωτική εφαρμογή της ηλεκτροκίνησης στα ταξί από την 1η Ιανουαρίου 2026.
Ο κ. Λυμπερόπουλος τόνισε ότι οι οδηγοί ταξί δεν κινητοποιούνται για συντεχνιακά αιτήματα, αλλά για τη διατήρηση της δουλειάς τους, την οποία χαρακτήρισε κοινωνική προσφορά στο πλαίσιο της δημόσιας μεταφοράς, με συγκεκριμένους κανόνες λειτουργίας.
Παράλληλα, οι οδηγοί ζητούν τον τερματισμό της τεκμαρτής φορολόγησης, την οποία χαρακτηρίζουν «κόκκινη γραμμή» για τον κλάδο, καθώς και την καθιέρωση αφορολόγητου ορίου 12.000 ευρώ για όλους. Όπως σημειώνουν, το αυξημένο κόστος καυσίμων, συντήρησης και καθημερινής διαβίωσης έχει ήδη οδηγήσει πολλούς επαγγελματίες στα όριά τους.
Οι οδηγοί ταξί ξεκαθαρίζουν ότι η συνέχιση ή η αναστολή των κινητοποιήσεων θα εξαρτηθεί από τη στάση της κυβέρνησης, προειδοποιώντας ότι σε περίπτωση αδιαφορίας θα προχωρήσουν σε περαιτέρω κλιμάκωση.
Πιθανή κλιμάκωση και πανελλαδικός χαρακτήραςΣύμφωνα με το ΣΑΤΑ, οι κινητοποιήσεις ενδέχεται να συνεχιστούν με επαναλαμβανόμενες 48ωρες απεργίες. Όπως είχε δηλώσει τις προηγούμενες ημέρες ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, Θύμιος Λυμπερόπουλος, η απεργία που ξεκίνησε σήμερα αποτελεί την αρχή μιας σειράς κινητοποιήσεων, ενώ εξέφρασε την εκτίμηση ότι και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ταξί αναμένεται να συνεδριάσει προκειμένου να αποφασίσει τη συμμετοχή της, δίνοντας ενδεχομένως πανελλαδικό χαρακτήρα στις αντιδράσεις.
Ηλεκτροκίνηση: «μετάβαση χωρίς σχέδιο»Κεντρικό σημείο των αιτημάτων αποτελεί η αντίθεση στην άμεση επιβολή της ηλεκτροκίνησης. Οι αυτοκινητιστές ζητούν τη μετάθεση της υποχρέωσης έως το 2035, υποστηρίζοντας ότι η εφαρμογή του μέτρου χωρίς επαρκές δίκτυο φόρτισης, με υψηλό ενεργειακό κόστος και απαγορευτικές τιμές αγοράς ηλεκτρικών οχημάτων, δεν συνιστά ουσιαστική περιβαλλοντική πολιτική αλλά απειλή για τη βιωσιμότητα του κλάδου.
Σαφή όρια με τα ενοικιαζόμενα οχήματα με οδηγόΙδιαίτερη έμφαση δίνεται και στη θέσπιση ξεκάθαρων κανόνων μεταξύ ταξί και ενοικιαζόμενων αυτοκινήτων με οδηγό. Το ΣΑΤΑ υποστηρίζει ότι το ταξί έχει αποκλειστικά το δικαίωμα της άμεσης μεταφοράς επιβατών από σημείο σε σημείο, ενώ τα Ε.Ι.Χ. με οδηγό παρέχουν υπηρεσίες χρονομίσθωσης. Για τον λόγο αυτό προτείνεται κατώτατο όριο μίσθωσης 150 ευρώ συν ΦΠΑ, ώστε, όπως επισημαίνεται, να περιοριστεί η στρέβλωση της αγοράς.
Καταγγελίες για αθέμιτο ανταγωνισμό από πλατφόρμεςΟι επαγγελματίες οδηγοί κάνουν λόγο για ανοχή της πολιτείας απέναντι σε πολυεθνικές πλατφόρμες μετακίνησης, οι οποίες, σύμφωνα με τις καταγγελίες τους, λειτουργούν χωρίς ουσιαστικό έλεγχο, απορροφώντας έσοδα και πλήττοντας τα ελληνικά ραδιοταξί. Όπως τονίζουν, η κατάσταση αυτή οδηγεί σε άνιση μεταχείριση και απώλειες για τα δημόσια ταμεία.
Λεωφορειολωρίδες και φορολογίαΣτο διεκδικητικό πλαίσιο περιλαμβάνεται και το πάγιο αίτημα για ελεύθερη πρόσβαση των έμφορτων ταξί στις λεωφορειολωρίδες. Το ΣΑΤΑ υποστηρίζει ότι το ταξί αποτελεί μέρος της δημόσιας συγκοινωνίας και ότι ο αποκλεισμός του επιβαρύνει την κυκλοφοριακή συμφόρηση και το περιβάλλον.
Το «ερανιστικό» νομοσχέδιοΤέλος, το ΣΑΤΑ επαναφέρει το ζήτημα του λεγόμενου «ερανιστικού» νομοσχεδίου του υπουργείου Μεταφορών, για το οποίο –όπως υποστηρίζουν οι αυτοκινητιστές– οι εξαγγελίες διαρκούν εδώ και δυόμισι χρόνια χωρίς να έχει υπάρξει αποτέλεσμα, αφήνοντας άλυτα συσσωρευμένα προβλήματα του κλάδου.
