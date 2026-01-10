Και ποιος δεν θέλει οι Κυριακές να είναι οι πιο εύκολες ημέρες της εβδομάδας και να είναι γεμάτες ανέσεις και απολαύσεις
Βιάννος: Επιχείρηση για 25χρονο κυνηγό που έπεσε σε χαράδρα
Βιάννος: Επιχείρηση για 25χρονο κυνηγό που έπεσε σε χαράδρα
Μεγάλη η κινητοποίηση - Στο σημείο κλιμάκιο της ΕΜΑΚ
Σε εξέλιξη είναι αυτή την ώρα μεγάλη επιχείρηση των αρχών στην περιοχή Καστρί της Βιάννου για έναν 25χρονο άνδρα που - σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες - έπεσε σε χαράδρα.
Στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της ΕΜΑΚ, αλλά και της αστυνομίας, ενώ η κινητοποίηση είναι μεγάλη και από εθελοντές.
Οι ίδιες πηγές ενημέρωσης αναφέρουν ότι ο 25χρονος είχε πάει στην περιοχή για κυνήγι και κάτω από αδιευκρίνιστες ακόμα συνθήκες, γλίστρησε κι έπεσε στην χαράδρα που φέρεται να έχει βάθος μεγαλύτερο των 20 μέτρων.
Κατά τις πληροφορίες, ο νεαρός άνδρας συνοδευόταν στο κυνήγι από τουλάχιστον ένα ακόμα άτομο.
Στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της ΕΜΑΚ, αλλά και της αστυνομίας, ενώ η κινητοποίηση είναι μεγάλη και από εθελοντές.
Οι ίδιες πηγές ενημέρωσης αναφέρουν ότι ο 25χρονος είχε πάει στην περιοχή για κυνήγι και κάτω από αδιευκρίνιστες ακόμα συνθήκες, γλίστρησε κι έπεσε στην χαράδρα που φέρεται να έχει βάθος μεγαλύτερο των 20 μέτρων.
Κατά τις πληροφορίες, ο νεαρός άνδρας συνοδευόταν στο κυνήγι από τουλάχιστον ένα ακόμα άτομο.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα