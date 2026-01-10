Βιάννος: Επιχείρηση για 25χρονο κυνηγό που έπεσε σε χαράδρα
Σε εξέλιξη είναι αυτή την ώρα μεγάλη επιχείρηση των αρχών στην περιοχή Καστρί της Βιάννου για έναν 25χρονο άνδρα που - σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες - έπεσε σε χαράδρα.

Στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της ΕΜΑΚ, αλλά και της αστυνομίας, ενώ η κινητοποίηση είναι μεγάλη και από εθελοντές.

Οι ίδιες πηγές ενημέρωσης αναφέρουν ότι ο 25χρονος είχε πάει στην περιοχή για κυνήγι και κάτω από αδιευκρίνιστες ακόμα συνθήκες, γλίστρησε κι έπεσε στην χαράδρα που φέρεται να έχει βάθος μεγαλύτερο των 20 μέτρων.

Κατά τις πληροφορίες, ο νεαρός άνδρας συνοδευόταν στο κυνήγι από τουλάχιστον ένα ακόμα άτομο.

