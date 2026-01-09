Ζευγάρι οι δύο νεκροί νέοι στην Κορινθία, οι φίλοι τους πλημμύρισαν με αποχαιρετισμούς τα social media
Ζευγάρι οι δύο νεκροί νέοι στην Κορινθία, οι φίλοι τους πλημμύρισαν με αποχαιρετισμούς τα social media

Βίντεο ντοκουμέντο αποτυπώνει την ξέφρενη πορεία του αυτοκινήτου που προσγειώθηκε στην αυλή σπιτιού στα Εξαμίλια της Κορίνθου με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο παιδιά

Ζευγάρι οι δύο νεκροί νέοι στην Κορινθία, οι φίλοι τους πλημμύρισαν με αποχαιρετισμούς τα social media
Ραγίζουν καρδιές οι αναρτήσεις των φίλων των δύο παιδιών στα social media που πέθαναν στο τροχαίο στα Εξαμίλια Κορινθίας την Πέμπτη, όταν το αυτοκίνητο κινούμενο με ιλιγγιώδη ταχύτητα, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε σπίτι.

Σύμφωνα με το patrisnews.com ο οδηγός ήταν 17 ετών και η συνοδηγός 18 ετών ενώ τα δύο παιδιά ήταν ζευγάρι, γεγονός που επιβεβαιώνεται από δεκάδες αναρτήσεις φίλων και συγγενών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίοι τους αποχαιρετούν με μηνύματα οδύνης.

Οι αναρτήσεις των φίλων του ζευγαριού 

Πώς έγινε το τροχαίο 

Βίντεο από κλειστό κύκλωμα σε πρατήριο υγρών καυσίμων, κατέγραψε την τρελή πορεία του αυτοκινήτου. Στο οπτικό υλικό φαίνεται το όχημα να κινείται με μεγάλη ταχύτητα, να χάνει τον έλεγχο, να εισέρχεται σε πρατήριο καυσίμων, να περνά δίπλα από την αντλία και στη συνέχεια να «προσγειώνεται» στην αυλή γειτονικού σπιτιού, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές.



Στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική, με τους διασώστες να απεγκλωβίζουν τα δύο άτομα σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση από το πλήρως παραμορφωμένο όχημα. Παρά την άμεση διακομιδή τους στο Νοσοκομείο Κορίνθου, οι γιατροί δεν κατάφεραν να τους κρατήσουν στη ζωή.


Η ανακοίνωση της αστυνομίας για το δυστύχημα

«Χθες (8.1.2026) το πρωί, στο 4,8ο χλμ της Ε.Ο. Κορίνθου – Εξαμιλίων, Ι.Χ.Ε. όχημα, που οδηγούσε 17χρονος ημεδαπός και στο οποίο επέβαινε 18χρονη ημεδαπή, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε μάντρα οικίας, με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό των ανωτέρω. Προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Κορίνθου.»
