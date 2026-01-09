Ζευγάρι οι δύο νεκροί νέοι στην Κορινθία, οι φίλοι τους πλημμύρισαν με αποχαιρετισμούς τα social media

Βίντεο ντοκουμέντο αποτυπώνει την ξέφρενη πορεία του αυτοκινήτου που προσγειώθηκε στην αυλή σπιτιού στα Εξαμίλια της Κορίνθου με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο παιδιά