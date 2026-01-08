Τραγωδία στην Κορινθία με δύο νεκρούς: Η στιγμή που το αυτοκίνητο μπαίνει με μεγάλη ταχύτητα σε βενζινάδικο και καρφώνεται στο σπίτι
ΕΛΛΑΔΑ
Κόρινθος Τροχαίο Κορινθία

Τραγωδία στην Κορινθία με δύο νεκρούς: Η στιγμή που το αυτοκίνητο μπαίνει με μεγάλη ταχύτητα σε βενζινάδικο και καρφώνεται στο σπίτι

Κάτοικοι αναφέρουν ότι είδαν τρία οχήματα να κάνουν κόντρες από την πλατεία του χωριού 

Τραγωδία στην Κορινθία με δύο νεκρούς: Η στιγμή που το αυτοκίνητο μπαίνει με μεγάλη ταχύτητα σε βενζινάδικο και καρφώνεται στο σπίτι
168 ΣΧΟΛΙΑ
Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή του θανατηφόρου τροχαίου δυστυχήματος στα Εξαμίλια στην Κόρινθο βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Το βίντεο ντοκουμέντο καταγράφει την ανεξέλεγκτη πορεία αυτοκινήτου που κατέληξε σε αυλή σπιτιού με αποτέλεσμα τον θάνατο δύο νέων παιδιών.

Το μοιραίο τροχαίο σημειώθηκε στις 11:30 το πρωί της Πέμπτης 8 Ιανουαρίου 2026, στην επαρχιακή οδό Κορίνθου – Αγγελοκάστρου. Το γκρι ΙΧ, στο οποίο επέβαιναν ένα αγόρι και ένα κορίτσι, που σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ήταν ανήλικοι, εξετράπη της πορείας του υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Στο οπτικό υλικό φαίνεται το όχημα να κινείται με μεγάλη ταχύτητα, να χάνει τον έλεγχο, να εισέρχεται σε πρατήριο καυσίμων, να περνά δίπλα από την αντλία και στη συνέχεια να «προσγειώνεται» στην αυλή γειτονικού σπιτιού, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές.



Άνδρες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας που έφτασαν στο σημείο απεγκλώβισαν από το όχημα, το οποίο είχε μετατραπεί σε άμορφη μάζα σιδερικών, νεκρά τα δύο παιδιά. Όπως αναφέρει μάρτυράς στο Hlektra TV: «Κάτοικοι του χωριού μου είπαν ότι είδαν τρία οχήματα να κάνουν κόντρες από την πλατεία του χωριού και έρχονταν γκαζωμένα ως εδώ. Εγώ άκουγα τις γκαζιές, αλλά δεν τα είδα. Μετά το τρακάρισμα είδα τα άλλα δύο να φεύγουν» 

Την υπόθεση διερευνά η Ελληνική Αστυνομία, εξετάζοντας τις συνθήκες του δυστυχήματος.

Κλείσιμο


Δείτε φωτογραφίες 

polunekro__1_
polunekro__3_
polunekro__2_

168 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης