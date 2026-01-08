Με το νέο C5 Aircross η Citroën αναπλάθει όλα εκείνα τα στοιχεία που ορίζουν το DNA της, ορίζοντας τα πρότυπα άνεσης για όλη την κατηγορία.
Τραγωδία στην Κορινθία: Νεκροί οι δύο νεαροί που τραυματίστηκαν όταν αυτοκίνητο «καρφώθηκε» σε σπίτι
Το αυτοκίνητο που κινούνταν στην περιοχή, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, εξετράπη της πορείας του και κατέληξε με σφοδρότητα σε κατοικία
Τραγωδία εκτυλίχθηκε στα Εξαμίλια Κορινθίας, όπου τροχαίο κόστισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους.
Σύμφωνα με το KorinthosTV το αυτοκίνητο που κινούνταν στην περιοχή, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, εξετράπη της πορείας του και κατέληξε με σφοδρότητα σε κατοικία και είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό των δύο επιβαινόντων.
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα άνδρες της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό τους, αστυνομικοί της Τροχαίας και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.
