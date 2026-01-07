Δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση στον 16χρονο στις Σέρρες, «έπεσαν δυο - τρεις γροθιές», είπε

Προανακρικά, ο κατηγορούμενος υποστήριξε ότι υπήρξε ένας καβγάς και τον γρονθοκόπησε χωρίς να έχει πρόθεση να τον σκοτώσει.

Κλείσιμο

Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, άσκησε ο εισαγγελέας στον 16χρονο στις Σέρρες. Ο 16χρονος, που υποστήριξε ότι «έπεσαν δυο- τρεις γροθιές» γγήκε πριν λίγο από το Δικαστικό Μέγαρο Σερρών .Φορώντας μπουφάν και κουκούλα, με χειροπέδες προχωρά με ταχύ βήμα συνοδεία των αστυνομικών.Έξω από το Δικαστικό Μέγαρο είχαν συγκεντρωθεί ο αδελφός και φίλοι του 16χρονου, στον οποίο μόλις βγήκε φώναζαν «Μη μασάς», «Είμαστε μαζί σου» και «Κράτα γερά, αδελφέ».«Ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, πήραμε προθεσμία για να απολογηθούμε την Παρασκευή στη μία ώρα».Κληθείς να σχολιάσει τη βαρύτητα της κατηγορίας, ο δικηγόρος τόνισε: «Πάντα οι κατηγορίες είναι βαρύτερες από αυτό που θα καταλήξει το δικαστήριο».Σύμφωνα με τον δικηγόρο του, ήταν μια συνηθισμένη διαφορά μεταξύ ανηλίκων ενώ στην πορεία προέκυψε ένα πρόβλημα υγείας στο θύμα και έχασε τη ζωή του.«Ήταν δυο - τρεις γροθιές, προφανώς ήταν η άτυχη στιγμή, δεν το κατάλαβε εκείνη τη στιγμή, σηκώθηκε το θύμα έφυγε και κατέληξε στη συνέχεια στο σπίτι του. Η διάρκεια του καυγά ήταν ελάχιστη, δευτερόλεπτα, δεν υπήρξε η αγκωνιά που λένε. Του έδωσε δυο - τρεις γροθιές κι έφυγε», είπε μεταξύ άλλων ο κ. Βασιλάκος και επισήμανε ότι για τις πληροφορίες περί χτυπημάτων στο σώμα είπε ότι από την ιατροδικαστική εξέταση δεν προκύπτει κάτι τέτοιο.