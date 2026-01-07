Τα μπλόκα Νίκαιας και Καρδίτσας «ζητούν διάλογο» με τον πρωθυπουργό, αλλά προχωρούν σε κλιμάκωση με αποκλεισμούς από αύριο, έτοιμοι για συνάντηση οι αγρότες στα Μάλγαρα

Οι αγρότες των Μαλγάρων προχωρούν σε αποκλεισμούς από τις 12 το μεσημέρι, εκτός κι αν υπάρξει πρόσκληση για συνάντηση - Επιστολή 18 μπλόκων και αγροτικών συλλόγων στον Κώστα Τσιάρα, ζητούν διάλογο με τον πρωθυπουργό, δείτε αναλυτικά τι λένε