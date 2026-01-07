Στα 8,5 λεπτά/kWh το ρεύμα για τους αγρότες μέχρι τον Απρίλιο του 2028 - Ειδική εφαρμογή για το μειωμένο πετρέλαιο στην αντλία

Ένα εκτεταμένο πλαίσιο παρεμβάσεων

παρουσίασε στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η κυβέρνηση, με αιχμή

Κεντρικό σημείο του πακέτου αποτελεί το αγροτικό ρεύμα. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι, μέσω της ΔΕΗ, επεκτείνεται

με σταθερή τιμή, ενώ για τους

η τιμή μειώνεται

Όπως τόνισε ο αρμόδιος Υπουργός,

πρόκειται για τη

επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα που εφαρμόζει σύστημα εγγυημένων τιμών στο αγροτικό ρεύμα, χωρίς να εγείρονται ζητήματα στρέβλωσης του ανταγωνισμού. Παράλληλα, διευκρινίστηκε ότι





ενώ σχεδόν το σύνολο των υφιστάμενων παραγωγών έχει ήδη ενταχθεί.

θα δημιουργηθεί μέσω του myDATA app – η εφαρμογή θα παράγει ένα κωδικό QR που ο αγρότης θα δίνει στο πρατήριο.



Από την πλευρά του, ο υφυπουργός Οικονομικών, Θάνος Πετραλιάς αναφερόμενος στην πρωτοβουλία της κυβέρνησης για την επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης αγροτικού πετρελαίου στην αντλία είπε ότι κάθε αγρότης θα κατεβάσει στο κινητό του τη νέα εφαρμογή που

Μέσω διαλειτουργικότητας με την ΑΑΔΕ, συνέχισε ο υφυπουργός, ελέγχεται σε πραγματικό χρόνο ότι ο πελάτης είναι αγρότης, δικαιούχος έκπτωσης, ότι το προϊόν είναι diesel κίνησης και ότι υπάρχει επαρκές υπόλοιπο έκπτωσης. Τόνισε ότι έκπτωση δίνεται «στην αντλία», με την έκδοση του τιμολογίου (στο οποίο θα περιλαμβάνεται ο κωδικός QR). Εξήγησε ότι για τους πρατηριούχους, θα αναπτυχθεί ειδική διαδικασία συμψηφισμού/επιστροφής του ΕΦΚ σε πολύ σύντομα χρονικά διαστήματα.











Σημαντικό σκέλος των παρεμβάσεων αφορά στην αναδιανομή αδιάθετων πόρων της βασικής ενίσχυσης. Όπως ανακοινώθηκε,

, αλλά θα διανεμηθούν στους αγρότες. Από το ποσό αυτό,

μέσω οικολογικών σχημάτων, προκειμένου να καλυφθεί πλήρως η σχετική ζήτηση, ενώ εξετάζεται και η ένταξη των παραγωγών μηδικής, των οποίων η εμπορία επλήγη από τα μέτρα βιοασφάλειας λόγω ευλογιάς.

κατευθύνονται στους

Οι πληρωμές των οικολογικών σχημάτων προγραμματίζονται για το δεύτερο τρίμηνο, μετά την ολοκλήρωση των διοικητικών και επιτόπιων ελέγχων.

Παράλληλα, ανακοινώθηκαν

Η αποζημίωση για ασφαλισμένες ζημιές αυξάνεται

χωρίς αύξηση της ασφαλιστικής εισφοράς. Εισάγεται επίσης νέο σύστημα παρακράτησης της εισφοράς από τη βασική ενίσχυση σε δύο στάδια, από τα τέλη του 2026, ώστε να διασφαλίζεται η καθολική ασφάλιση γεωργών, κτηνοτρόφων και αλιέων. Ταυτόχρονα, αυξάνεται

όπως διευκρινίστηκε, ανοίγει και διάλογος με τους φορείς του αγροτικού χώρου για περαιτέρω τροποποιήσεις σε δεύτερη φάση.





Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στις επενδύσεις, με την κυβέρνηση να εκτιμά ότι η συνολική επενδυτική κινητοποίηση στον πρωτογενή τομέα

συνυπολογίζοντας την ιδιωτική συμμετοχή και τη μόχλευση κεφαλαίων. Στο πλαίσιο αυτό, προχωρούν ή ολοκληρώνονται προσκλήσεις για την κατασκευή και τον εκσυγχρονισμό θερμοκηπίων, τα Σχέδια Βελτίωσης για γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, το πρόγραμμα Νέων Γεωργών με καταβολή της πρώτης και δεύτερης δόσης στους ενταγμένους, καθώς και δράσεις για τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα στις αρόσιμες καλλιέργειες. Παράλληλα, προωθούνται επενδύσεις στη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων, στη σύσταση συλλογικών σχημάτων, στην καινοτομία μέσω επιχειρησιακών ομάδων, στα τοπικά προγράμματα LEADER, αλλά και σε δράσεις εκπαίδευσης και κατάρτισης αγροτών.

Τέλος, ανακοινώθηκε ότι

μετά την υπογραφή συμφωνίας μεταξύ του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας.

υπερδιπλάσια του αρχικά προγραμματισμένου προϋπολογισμού, ενώ με τη μόχλευση η συνολική χρηματοδοτική δυνατότητα εκτιμάται ότι

Τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία περιλαμβάνουν εγγυήσεις για επενδυτικά δάνεια με ευνοϊκούς όρους, μικρά δάνεια με άτοκη συμμετοχή και επιδότηση επιτοκίου, καθώς και ένα καινοτόμο εργαλείο αποκλειστικά για νέους γεωργούς,

Την εφαρμογή ενός καινοτόμου Εθνικού Συστήματος Ιχνηλάτησης για τα ελληνικά προϊόντα περιέγραψε από πλευράς του ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου,

Όπως ανέφερε, σήμερα η προέλευση δεν αναγράφεται με τρόπο ξεκάθαρο,

Για τον λόγο αυτό, εισάγεται κωδικοποίηση ώστε κάθε ελληνικό προϊόν

το οποίο θα το ακολουθεί σε όλη τη διαδρομή «από το χωράφι στο ράφι». Με αυτόν τον τρόπο, θα είναι δυνατό να γνωρίζουμε πόσα προϊόντα στα ράφια είναι ελληνικά και πόσα φέρουν εισαγόμενο barcode.











Χατζηδάκης: Έχουμε ικανοποιήσει ήδη 20 από τα 27 αιτήματα των αγροτοσυνδικαλιστών



Ο Κωστής Χατζηδάκης είχε ξεκινήσει την συνέντευξη Τύπου κάνοντας μία αναδρομή του αγροτικού ζητήματος μιλώντας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τις πληρωμές, και τα αιτήματα των αγροτοσυνδικαλιστών όπως η μη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.



Ο κ. Χατζηδάκης τόνισε ότι το αγροτικό ζήτημα βρίσκεται στο επίκεντρο, σημειώνει πως η κυβέρνηση και η ΝΔ έχουν αναλάβει τις ευθύνες τους στον ΟΠΕΚΕΠΕ και υπογράμμισε ότι οι πληρωμές προς τους αγρότες το 2025 φτάνουν τα 3,82 δισ. ευρώ. Όπως εξήγησε 237 εκατ. ευρώ της βασικής εισοδηματικής στήριξης δεν έχουν καταβληθεί έως σήμερα λόγω μη ενεργοποίησης δικαιωμάτων και εκκρεμών ελέγχων. «Εκτιμάται ότι μετά τη διεξαγωγή των αναγκαίων ελέγχων και την ολοκλήρωση των ενστάσεων, το ποσό αυτό θα διαμορφωθεί στα 160 εκατ. ευρώ».









«Οι αγρότες μας θα παίρνουν τα ίδια χρήματα που έπαιρναν και τα προηγούμενα χρόνια, αλλά αυτά τα χρήματα θα κατανέμονται με δικαιότερο τρόπο προς όφελος των πραγματικών παραγωγών», τόνισε ο Κωστής Χατζηδάκης, υπογραμμίζοντας πως θα διερευνηθούν όλες οι περιπτώσεις όσων έπαιρναν επιδοτήσεις χωρίς να τα δικαιούνται.



Ο Κωστής Χατζηδάκης δήλωσε ότι είχαν κατατεθεί 27 διαφορετικά αιτήματα από αγροτοσυνδικαλιστές, στα οποία το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έχει ήδη απαντήσει. Επανέλαβε πως 16 από τα 27 αιτήματα των αγροτών έχουν ικανοποιηθεί, ενώ 4 είναι υπό επεξεργασία.



Δείτε βίντεο ολόκληρη την παρουσίαση των μέτρων:











Τις ανακοινώσεις έκαναν από κοινού ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου και ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς.