Δύο ταχυτήτων οι αντιδράσεις των αγροτοσυνδικαλιστών, δεν ανοίγουν δρόμους αλλά δεν απορρίπτουν και τον διάλογο
Δύο ταχυτήτων οι αντιδράσεις των αγροτοσυνδικαλιστών, δεν ανοίγουν δρόμους αλλά δεν απορρίπτουν και τον διάλογο

Η πρώτη αντίδραση σε όσα ανακοινώθηκαν ήρθε από το μπλόκο τον αγροτών στη Νίκαια

Δύο ταχυτήτων οι αντιδράσεις των αγροτοσυνδικαλιστών, δεν ανοίγουν δρόμους αλλά δεν απορρίπτουν και τον διάλογο
Πάνος Γαρουφαλιάς
Δυσαρεστημένοι από τις εξαγγελίες της κυβέρνησης δηλώνουν οι αγρότες από το μπλόκο της Νίκαιας, ωστόσο επισημαίνουν ότι δεν απορρίπτουν τον διάλογο.

Σημειώνουν ότι τις τελικές τους αποφάσεις θα τις λάβουν σήμερα με τη συνεδρίαση του συντονιστικού και τη γενική συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στο μπλόκο της Νίκαιας, σήμερα το απόγευμα, ενώ μέχρι το βράδυ θα οριστικοποιηθεί η απάντηση όλων των μπλόκων της χώρας.

Οι αγρότες εξηγούν ότι από τη σημερινή εξειδίκευση των μέτρων, δεν άκουσαν κάτι καινούριο και ζητούν ουσιαστικές απαντήσεις από την κυβέρνηση προκειμένου να συζητήσουν το τέλος των κινητοποιήσεων.

Οι πρώτες αντιδράσεις των αγροτών στα μέτρα της κυβέρνησης (1)


Οι αγρότες υποστηρίζουν ότι η κυβέρνηση δεν έχει αντιληφθεί τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και τονίζουν σε κάθε ευκαιρία ότι οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται και πως οι δρόμοι θα παραμείνουν κλειστοί.

Οι πρώτες αντιδράσεις των αγροτών στα μέτρα της κυβέρνησης (3)


Κλείσιμο
Αναφέρουν πως από τις ανακοινώσεις περίμεναν ένα ξεκάθαρο «όχι» στη Μερκοσούρ, το κόστος παραγωγής με θεσμοθετημένες λύσεις, τιμές που παραμένουν ψηλές στην κιλοβατώρα, αύξηση στο χαμένο εισόδημα και το ποσό της αποζημίωσης για τη μηδική.

Οι πρώτες αντιδράσεις των αγροτών στα μέτρα της κυβέρνησης (2)

Οι πρώτες αντιδράσεις των αγροτών στα μέτρα της κυβέρνησης (4)
