Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών
«Φραστική ενόχληση» ελληνικού πλοίου που πόντιζε καλώδιο οπτικής ίνας στο Αιγαίο από τουρκικό πολεμικό
«Φραστική ενόχληση» ελληνικού πλοίου που πόντιζε καλώδιο οπτικής ίνας στο Αιγαίο από τουρκικό πολεμικό
Το τουρκικό πολεμικό πλοίο προέβη σε «αναγνώριση» του ελληνικού εμπορικού, το οποίο πλέει επί ημέρες στην περιοχή
Με «φραστική ενόχληση» (hailing) μεταξύ ελληνικού εμπορικού πλοίου που ποντίζει οπτική ίνα για τα νησιά του Αιγαίου και τουρκικού πολεμικού πλοίου συνοδεύτηκαν οι πρώτες ώρες του 2026, χωρίς ωστόσο να υπάρξει περαιτέρω κλιμάκωση.
Όλα συνέβησαν, κατά πληροφορίες, χθες το μεσημέρι, όταν το τουρκικό πολεμικό πλοίο προέβη σε «αναγνώριση» του ελληνικού εμπορικού (hailing), το οποίο πλέει επί ημέρες στην περιοχή, ενώ έχει εκδοθεί και σχετική NAVTEX.
Δείτε τη σχετική NAVTEX
Σημειωτέον ότι ελληνικό πολεμικό πλοίο βρίσκεται στην περιοχή από την έναρξη των εργασιών πόντισης, το οποίο και απάντησε, χωρίς να δοθεί συνέχεια. Παράλληλα, οι εργασίες πόντισης του καλωδίου εξακολουθούν κανονικά, παρά το χθεσινό συμβάν, το οποίο συνιστά μια συνήθη πρακτική της γείτονος.
Όλα συνέβησαν, κατά πληροφορίες, χθες το μεσημέρι, όταν το τουρκικό πολεμικό πλοίο προέβη σε «αναγνώριση» του ελληνικού εμπορικού (hailing), το οποίο πλέει επί ημέρες στην περιοχή, ενώ έχει εκδοθεί και σχετική NAVTEX.
Δείτε τη σχετική NAVTEX
Σημειωτέον ότι ελληνικό πολεμικό πλοίο βρίσκεται στην περιοχή από την έναρξη των εργασιών πόντισης, το οποίο και απάντησε, χωρίς να δοθεί συνέχεια. Παράλληλα, οι εργασίες πόντισης του καλωδίου εξακολουθούν κανονικά, παρά το χθεσινό συμβάν, το οποίο συνιστά μια συνήθη πρακτική της γείτονος.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα