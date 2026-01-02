Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών
Ανησυχούν οι Πανεπιστημιακοί για τους όρους χρηματοδότησης κοινών μεταπτυχιακών με αλλοδαπά ΑΕΙ
Υποστηρίζουν, μεταξύ άλλων, ότι το νέο θεσμικό πλαίσιο δυσχεραίνει τη συνεργασία με τα Ιδρύματα του εξωτερικού - Αποκλειστικά στο protothema.gr η επιστολή προς το υπουργείο Παιδείας και το Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
Έντονη ανησυχία εκφράζουν οι επιστημονικά υπεύθυνοι έργων, που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την ίδρυση ξενόγλωσσων κοινών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με διακεκριμένα αλλοδαπά πανεπιστήμια.
Με επιστολή τους προς την πολιτική ηγεσία των Υπουργείων Παιδείας και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, την οποία παρουσιάζει αποκλειστικά το protothema.gr, επισημαίνουν ότι οι όροι χρηματοδότησης, όπως καθορίστηκαν με πρόσφατη Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ, ΦΕΚ Β’ 6475/4-12-2025), θέτουν σε κίνδυνο την ομαλή υλοποίηση μιας εμβληματικής δράσης διεθνοποίησης της δημόσιας ανώτατης εκπαίδευσης.
Οι υπογράφοντες ακαδημαϊκοί ζητούν αλλαγές στους όρους χρηματοδότησης κοινών διεθνών ΠΜΣ, επισημαίνοντας ότι ορισμένες απαιτήσεις δεν προβλέπονται από το θεσμικό πλαίσιο και δυσχεραίνουν σοβαρά τη συνεργασία με αλλοδαπούς εταίρους. Συγκεκριμένα, αντιτίθενται στην υποχρέωση σύναψης ενδιάμεσης συμφωνίας, στον αποκλεισμό των ξένων πανεπιστημίων από την προχρηματοδότηση και στην απαίτηση προηγούμενης πιστοποίησης των ΠΜΣ στις χώρες τους, τονίζοντας ότι αρκεί η υπογραφή του Ειδικού Πρωτοκόλλου και η πιστοποίηση στην Ελλάδα. Παράλληλα, ζητούν παράταση της διάρκειας των έργων λόγω καθυστερήσεων και στενών προθεσμιών του Ταμείου Ανάκαμψης, καθώς και να μην επιβληθούν αναδρομικά δεσμευτικές αλλαγές που θα επιβαρύνουν τα πανεπιστήμια, υπογραμμίζοντας τη σημασία της δράσης για τη διεθνή παρουσία της ελληνικής ανώτατης εκπαίδευσης.
Όπως τονίζεται, οι νέες προϋποθέσεις ενδέχεται να έχουν σοβαρές επιπτώσεις τόσο για τους ίδιους τους ακαδημαϊκούς, που φέρουν την ευθύνη διεκπεραίωσης της διαδικασίας ολοκλήρωσης των «φακέλων» για τα κοινά μεταπτυχιακά με ξένα πανεπιστήμια, όσο και για την αξιοπιστία της χώρας απέναντι στα ξένα ιδρύματα με τα οποία έχουν ήδη αναπτύξει συνεργασίες.
Τέλος, στην επιστολή υπογραμμίζεται, ότι τα έργα εγκρίθηκαν και εντάχθηκαν στη χρηματοδότηση βάσει υφιστάμενων Μνημονίων Συνεργασίας και Letters of Intent, σύμφωνα με διεθνείς ακαδημαϊκές πρακτικές.
Οι 4 ενστάσεις των ακαδημαϊκών
Πιο αναλυτικά, διατυπώνονται τέσσερις βασικές ενστάσεις και αντίστοιχα αιτήματα:
Πρώτον, ζητείται η κατάργηση της απαίτησης για σύναψη νέας, ενδιάμεσης συμφωνίας με τους αλλοδαπούς εταίρους ως προϋπόθεσης εκταμίευσης της χρηματοδότησης. Όπως αναφέρεται στην επιστολή, τέτοια συμφωνία δεν προβλέπεται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο ούτε συνάδει με τις διεθνείς πρακτικές, ενώ εγκυμονεί κινδύνους καθυστερήσεων ή ακόμη και ματαίωσης συνεργασιών.
Δεύτερον, ζητείται ίση μεταχείριση Ελλήνων και αλλοδαπών εταίρων ως προς την προχρηματοδότηση. Τονίζεται, ότι ο αποκλεισμός των ξένων πανεπιστημίων από την προχρηματοδότηση παραβιάζει την αρχή της ισότητας του ευρωπαϊκού δικαίου και καθιστά δυσχερή την υλοποίηση των κοινών παραδοτέων. Προτείνεται, είτε να μπορούν οι Έλληνες φορείς να καλύπτουν και τις δαπάνες των αλλοδαπών εταίρων είτε να μεταβιβάζεται σε αυτούς το αντίστοιχο μέρος της προχρηματοδότησης.
Τρίτον, εκφράζεται αντίθεση στην υποχρέωση οι αλλοδαποί εταίροι να έχουν υποβάλει φάκελο πιστοποίησης του κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στις δικές τους χώρες ως προαπαιτούμενο για την καταβολή της χρηματοδότησής τους. Επισημαίνεται, ότι δεν υφίσταται ενιαίο σύστημα πιστοποίησης διεθνώς και ότι οι διαδικασίες διαφέρουν σημαντικά από χώρα σε χώρα και από ίδρυμα σε ίδρυμα. Κατά την άποψή των υπογραφόντων την επιστολή, το κρίσιμο σημείο δέσμευσης είναι η υπογραφή του Ειδικού Πρωτοκόλλου Συνεργασίας και η υποβολή του φακέλου πιστοποίησης στην ελληνική αρμόδια αρχή, γεγονότα που θα πρέπει να αρκούν για την πλήρη εκταμίευση της χρηματοδότησης.
Τέταρτον, ζητείται παράταση της διάρκειας των έργων. Όπως υπογραμμίζεται, η καθυστερημένη έκδοση της ΚΥΑ, σε συνδυασμό με το στενό χρονικό περιθώριο έως τη λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης, καθιστά πρακτικά αδύνατη την ολοκλήρωση τόσο του φυσικού όσο και του οικονομικού αντικειμένου των έργων. Προτείνεται, μάλιστα, η θέσπιση μεταβατικής λύσης που θα επιτρέπει την κάλυψη δαπανών έως τον Μάιο του 2026 και τη συνέχιση των έργων για έναν επιπλέον χρόνο, ώστε να αποφευχθεί η διάρρηξη μακροχρόνιων διεθνών συνεργασιών.
Τέλος, επισημαίνεται ότι οποιαδήποτε μεταβολή σε σχέση με τους όρους της αρχικής πρόσκλησης δεν θα πρέπει να έχει δεσμευτικό χαρακτήρα ούτε να επιφέρει πρόσθετα βάρη για τους επιστημονικά υπευθύνους και τα συμμετέχοντα πανεπιστήμια. Οι υπογράφοντες δηλώνουν διαθέσιμοι για περαιτέρω διευκρινίσεις, υπογραμμίζοντας τη σημασία της δράσης για τη διεθνή θέση της ελληνικής ανώτατης εκπαίδευσης.
Αναλυτικά η επιστολή:
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΟΙΝΩΝ ΠΜΣ ΜΕ ΑΛΛΟΔΑΠΑ Α.Ε.Ι.
Προς: 1) Αξιότιμη κυρία
Σοφία Ζαχαράκη
Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού
2) Αξιότιμο κύριο
Νικόλαο Παπαθανάση
Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
3) Αξιότιμο κύριο
Νικόλαο Παπαϊωάννου
Υφυπουργό αρμόδιο για την Ανώτατη Εκπαίδευση
Θέμα: Σχετικά με τους όρους χρηματοδότησης των έργων ίδρυσης κοινών ΠΜΣ με αλλοδαπά ΑΕΙ
Αξιότιμη κυρία Υπουργέ,
Αξιότιμε κύριε Αναπληρωτά Υπουργέ,
Αξιότιμε κύριε Υφυπουργέ,
Οι υπογράφοντες και υπογράφουσες την επιστολή αυτή είμαστε επιστημονικά υπεύθυνοι των έργων για την προετοιμασία της ίδρυσης Ξενόγλωσσων Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών με διακεκριμένα αλλοδαπά ΑΕΙ, που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στο πλαίσιο της δράσης για τη Διεθνοποίηση της Ανώτατης Εκπαίδευσης.
Υπό την ιδιότητά μας αυτή, εκφράζουμε την έντονη ανησυχία μας για τις συνθήκες υλοποίησης των έργων μας, όπως αυτές διαμορφώθηκαν μετά τη δημοσίευση της ΚΥΑ για τον καθορισμό των ειδικότερων προϋποθέσεων και όρων χρηματοδότησής των (ΦΕΚ Β’ 6475, 4-12-2025).
Είμαστε στη δυσάρεστη θέση να σας επισημάνουμε πως η ανησυχία μας αυτή εντείνεται, καθώς με λύπη μας διαπιστώνουμε πως μια εμβληματική για την Κυβέρνηση δράση διεθνοποίησης της δημόσιας Ανώτατης Εκπαίδευσης, την οποία εμπιστευθήκαμε πριν κινητοποιήσουμε τους αλλοδαπούς εταίρους μας, κινδυνεύει, αντί να μας αναβαθμίσει ως χώρα στη διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα, να έχει ανεπανόρθωτες επιπτώσεις τόσο για τους εμπλεκόμενους συναδέλφους, όσο και για την αξιοπιστία της χώρας έναντι διακεκριμένων αλλοδαπών Ιδρυμάτων που επιχειρούμε να προσελκύσουμε.
Πιο συγκεκριμένα, διατυπώνουμε κατωτέρω τέσσερις (4) ενστάσεις και ισάριθμα αιτήματα ως προς τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτετε για τη χρηματοδότηση των έργων μας:
Α) ΑΠΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΝΕΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΜΑΣ
Οι ΕΛΚΕ των Πανεπιστημίων μας φαίνεται να λειτουργούν με την παραδοχή ότι, προϋπόθεση (με την έννοια του condition precedent) για την λήψη της όποιας χρηματοδότησης είναι η σύναψη μιας ΝΕΑΣ συμφωνίας για την υλοποίηση των συμπεφωνημένων στα Μνημόνια Συνεργασίας (MoUs) και τα Letters of Intent, τα οποία ήδη προσκομίσαμε σύμφωνα με την πρόσκληση και έγιναν δεκτά από την Αναθέτουσα Αρχή όταν ενέκρινε τις προτάσεις των έργων μας και τα ενέταξε προς χρηματοδότησή τους.
Στο σημείο αυτό θέλουμε να επισημάνουμε ότι δεν πρόκειται για τα Ειδικά Πρωτόκολλα Συνεργασίας, που θα προετοιμάσουμε, θα διαπραγματευτούμε και θα συνάψουμε αρμοδίως με τους αλλοδαπούς εταίρους μας, πριν καταθέσουμε τον φάκελο πιστοποίησης των προγραμμάτων μας στην ΕΘΑΑΕ.
Πρόκειται για μια ενδιάμεση συμφωνία, η οποία τοποθετείται ανάμεσα στις συμφωνίες που έχουμε ήδη συνάψει με τους εταίρους μας, οι οποίες αντανακλώνται στην ανταλλαγή Letters of Intent ή στη σύναψη Μνημονίων Συνεργασίας (MoUs), όλες σύμφωνα με τις συνήθειες και τις πρακτικές των διεθνών συνεργασιών που χρηματοδοτούνται από διεθνείς οργανισμούς, και στις συμφωνίες (τα λεγόμενα «Ειδικά Πρωτόκολλα Συνεργασίας») που ΘΑ συνάψουμε μαζί τους για την ίδρυση και λειτουργία των συγκεκριμένων μεταπτυχιακών που θα προσφέρουμε από κοινού με τα Ιδρύματά τους.
Η ενδιάμεση αυτή συμφωνία δεν προβλέπεται στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη δράση αυτή και, επιπλέον, δεν συνάδει προς τις συνήθειες και πρακτικές που ακολουθούνται στις διεθνείς και ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις ακαδημαϊκών συνεργειών, όπου η δέσμευση των εταίρων εκφράζεται με κείμενα που προσκομίζουν αυτοί ΠΡΙΝ την επιλογή τους.
Ζητούμε, συνεπώς, να δοθούν σαφείς οδηγίες προς τους ΕΛΚΕ των Πανεπιστημίων μας περί της μη υποχρέωσης υπογραφής επιπρόσθετων συμφωνιών με τους αλλοδαπούς εταίρους μας, διότι κάτι τέτοιο ενέχει σοβαρό κίνδυνο αδικαιολόγητων καθυστερήσεων ή ακόμη και αδυναμίας υλοποίησης, αποθαρρύνοντας τους εταίρους μας που ήδη έχουν δεσμευτεί απέναντί μας. Ιδίως υπό το φως και των λοιπών -ιδιαζόντως προβληματικών- όρων που επισημαίνουμε κατωτέρω.
Τούτο δεν σημαίνει ότι εμείς, ως επιστημονικοί υπεύθυνοι των έργων μας, δεν δεσμευόμαστε, τόσο ενώπιον των ΕΛΚΕ μας, όσο και ενώπιον υμών, για την αξιοπιστία και την φερεγγυότητα των εταίρων μας. Διαφορετικά, δεν θα τους εμπλέκαμε στην υλοποίηση των έργων μας. Ως leaders των προτάσεών μας, έχουμε την ευθύνη της δικής τους συμμόρφωσης με όσα υποσχεθήκαμε στις προτάσεις μας και τους αναλογούν.
Από ’κει και πέρα, εάν κάποια Πανεπιστήμια αισθάνονται την ανάγκη να επιβάλουν τη σύναψη τέτοιων συμφωνιών, κανείς δεν τους εμποδίζει να το κάνουν, ή όσοι το έκαναν, δεν σημαίνει και ότι θα πρέπει να το ανακαλέσουν. Ως γενική πολιτική, όμως, ενέχει τους κινδύνους που προαναφέραμε, οι οποίοι δεν είναι θεωρητικοί, αλλ’ απορρέουν από συγκεκριμένες εμπειρίες.
Β) ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙ ΙΣΟΙΣ ΟΡΟΙΣ ΣΤΟΥΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΜΑΣ
Ενδεχόμενος αποκλεισμός των αλλοδαπών εταίρων μας από την προχρηματοδότηση θα αντέβαινε σε θεμελιώδεις αρχές της διεθνούς συνεργασίας ακαδημαϊκών εταίρων, όπου ο leader δύναται αυτονοήτως να μεταβιβάσει την προχρηματοδότηση pro rata στους λοιπούς εταίρους του. Θα ήταν ανεπίτρεπτο οι Έλληνες leaders να τύχουν διακριτικής μεταχείρισης σε σχέση με τους αλλοδαπούς εταίρους τους, δυνάμενοι να προχρηματοδοτούν τις δαπάνες τους, όταν οι άλλοι θα πρέπει να επενδύσουν εξ ιδίων για να υλοποιήσουν τα δικά τους παραδοτέα. Η άνιση αυτή μεταχείριση θα συνιστούσε ευθεία παραβίαση της αρχής της ισότητας που κατοχυρώνεται στο Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο τυγχάνει εφαρμογής εν προκειμένω, καθώς πρόκειται για την διάθεση ευρωπαϊκών κονδυλίων.
Κατά συνέπεια, ζητούμε να τύχουν όλοι οι εταίροι (ανεξαρτήτως προέλευσης) της ίδιας μεταχείρισης ως προς τους όρους εκταμίευσης της προχρηματοδότησης. Δεν υπάρχει κανείς αποχρών λόγος να μεταχειριζόμαστε διακριτικά ως προς την προχρηματοδότηση τους αλλοδαπούς εταίρους μας σε σχέση με εμάς τους ίδιους, από τη στιγμή που αναλαμβάνουμε κοινή ευθύνη για την ίδρυση ενός κοινού μεταπτυχιακού.
Συνεπώς:
- Ή θα επιτρέψετε σε εμάς, που θεωρείτε πως είμαστε από δημοσιονομικής απόψεως οι μοναδικοί τελικοί αποδέκτες της χρηματοδότησης, να κάνουμε δαπάνες και για λογαριασμό των αλλοδαπών εταίρων μας βάσει της προχρηματοδότησης που θα λάβουμε,
- ή θα μας επιτρέψετε να τους στείλουμε το τμήμα της προχρηματοδότησης που τους αναλογεί, ώστε να διενεργήσουν αυτοί τις δαπάνες που αντιστοιχούν στα δικά τους παραδοτέα.
Διαφορετικά, δεν έχει νόημα να προκαταβάλετε σε εμάς ένα τμήμα της χρηματοδότησης που θα παραμένει στο ταμείο μας και δεν θα μπορεί να αξιοποιηθεί από τους εταίρους μας για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου, την ίδια στιγμή που εμείς θα εμποδιζόμαστε να χρηματοδοτήσουμε τις δικές τους δαπάνες.
Τούτο δεν σημαίνει ότι εμείς θα πάψουμε να είμαστε υπόχρεοι έναντι τόσο των ΕΛΚΕ μας όσο και υμών για το τμήμα της προχρηματοδότησης που θα διαβιβασθεί στους αλλοδαπούς εταίρους μας. Εμείς επιλέξαμε να συνεργαστούμε με τους συγκεκριμένους εταίρους, εμείς συνεπώς ευθυνόμαστε για την καλή εκτέλεση των υπ’ αυτών υπεσχημένων παραδοτέων, που όμως θα πρέπει να προχρηματοδοτηθούν με τους ίδιους όρους με εμάς.
Και στην περίπτωση αυτή, αν ορισμένα Πανεπιστήμια δεν νιώθουν ασφάλεια προκαταβάλλοντας στους αλλοδαπούς εταίρους τους την χρηματοδότηση που τους αναλογεί, είναι δικό τους θέμα και αυτά μπορούν να προβούν σε όποια ειδικότερη ρύθμιση επιθυμούν. Ως θέμα γενικότερης πολιτικής, όμως, θα πρέπει να αντιμετωπιστεί υπό το φως της ισότητας των εταίρων.
Το συγκεκριμένο αίτημα ικανοποιείται με απλή ερμηνεία των διατάξεων της ΚΥΑ και δεν χρειάζεται στο σημείο αυτό να γίνει καμιά τροποποίησή της. Η δε ερμηνεία αυτή επιβάλλεται για λόγους σύμφωνης προς το Δίκαιο της Ε.Ε. ερμηνείας των διατάξεων μιας εθνικής κανονιστικής πράξης. Ειρήσθω εν παρόδω, ότι για τους ίδιους ακριβώς λόγους έκρινε και το ΣτΕ συνταγματικό τον νόμο περί ίδρυσης παραρτημάτων αλλοδαπών ΑΕΙ στη χώρα μας.
Γ) ΑΠΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΠΜΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΜΑΣ ΩΣ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥΣ
Δυνάμει της περ. β) της παρ. 3 του άρθρου 5 της ΚΥΑ, η εξόφληση της χρηματοδότησης που αναλογεί στους αλλοδαπούς εταίρους μας τελεί υπό την προϋπόθεση της υποβολής και υπ’ αυτών στις αρμόδιες αρχές τους του φακέλου πιστοποίησης του κοινού μας ΠΜΣ.
Επειδή δεν υφίσταται κοινή εκπαιδευτική πολιτική σε επίπεδο Ε.Ε., πόσο μάλλον σε επίπεδο χωρών εκτός Ε.Ε., δεν υπάρχουν κοινοί κανόνες πιστοποίησης των προς ίδρυση ΠΜΣ. Άλλα Πανεπιστήμια επιβάλλουν την πιστοποίηση των κοινών ΠΜΣ και στη χώρα τους, άλλα δεν την απαιτούν, αρκούμενα στην ειδική συμφωνία που θα συνάψουμε μαζί τους, άλλα πάλι την απαιτούν παρά το γεγονός ότι δεν την ζητά το δίκαιό τους. Όσο δε για τις ακολουθητέες κάθε φορά διαδικασίες πιστοποίησης, αυτές ποικίλουν από χώρα σε χώρα και συχνά από ΑΕΙ σε ΑΕΙ της ίδιας χώρας. Γι’ αυτό, δεν χωρεί ενιαία απάντηση στο ερώτημα ποιο είναι το σημείο εκκίνησης της διαδικασίας πιστοποίησης, το οποίο και θα απελευθερώσει το υπόλοιπο της καταβλητέας στους αλλοδαπούς εταίρους μας χρηματοδότησης σύμφωνα με την ΚΥΑ.
Για τον λόγο αυτό, η πιστοποίηση των κοινών ΠΜΣ μας στις αλλοδαπές έννομες τάξεις δεν θα πρέπει να αποτελεί ενιαίο κανονιστικό σημείο αναφοράς σε μια ΚΥΑ που δεν μπορεί να δεσμεύει τους αλλοδαπούς εταίρους. Το σημείο καμπής που υποδηλώνει με τον πλέον επίσημο τρόπο την νομική δέσμευση των εταίρων μας να συνιδρύσουν ένα κοινό ΠΜΣ μαζί μας, είναι η υπογραφή και επικύρωση του Ειδικού Πρωτοκόλλου Συνεργασίας, δηλαδή της ιδρυτικής συμφωνίας του μεταπτυχιακού μας, από τα αρμόδια όργανα (και) του Πανεπιστημίου τους.
Από τη στιγμή, συνεπώς, κατά την οποία, πρώτον, ένα αλλοδαπό Πανεπιστήμιο θα έχει δεσμευθεί να συνιδρύσει και να συλλειτουργεί υπό συγκεκριμένους όρους ένα ΠΜΣ από κοινού με τα δικά μας Πανεπιστήμια, όπως οι όροι αυτοί θα αποτυπώνονται στο Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μας, και δεύτερον, εμείς, ως leaders των έργων μας και ως επισπεύδοντες των ΠΜΣ μας, θα έχουμε υποβάλει στην δική μας ΕΘΑΑΕ τον φάκελο της πιστοποίησής των, το έργο έχει υλοποιηθεί επιτυχώς, γεγονός που θα πρέπει να απελευθερώνει την πλήρη καταβολή του συνόλου της εγκεκριμένης χρηματοδότησης.
Αν ορισμένα Πανεπιστήμια αισθάνονται την ανάγκη να απαιτήσουν από τους αλλοδαπούς εταίρους τους να καταθέσουν φάκελο πιστοποίησης ή και να πιστοποιήσουν ακόμη τα κοινά ΠΜΣ τους στις δικές τους αρμόδιες αρχές, είναι ελεύθερα να το κάνουν. Δεν θα πρέπει, όμως, αυτό να συνιστά γενική πολιτική, εκτός όλων των άλλων και γιατί δεν υπάρχει χρόνος για να γίνει κάτι τέτοιο, ο δε απαιτούμενος χρόνος ποικίλει από χώρα σε χώρα.
Δ) ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Το γεγονός ότι η επίμαχη ΚΥΑ εκδόθηκε μόλις στις 4-12-2025 δικαιολογεί από μόνο του την αιτούμενη παράταση.
Στο σημείο αυτό, συμμεριζόμαστε τη δυσκολία παράτασης των έργων που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Πλην όμως, θα πρέπει και από τη μεριά σας να αντιληφθείτε ότι, στο ιδιαίτερα στενό χρονικό περιθώριο που απομένει, είναι φύσει αδύνατον να υλοποιηθούν τα έργα μας τόσο ως προς το φυσικό όσο και ως προς το οικονομικό τους αντικείμενο, με συνέπεια την ελάχιστη απορρόφηση του ΠΥ.
Λόγος για τον οποίο θα πρέπει να αναζητηθεί μια λύση, η οποία αφενός θα οδηγεί σε χρηματοδότηση των δαπανών που αντιστοιχούν σε ενέργειες που έχουν ήδη γίνει ή θα γίνουν μέχρι τον Μάιο του 2026, αφετέρου θα διασφαλίζει, εν είδει «γέφυρας», την συνέχιση και ολοκλήρωση των έργων μας από τον Μάιο του 2026 και μετά, και για έναν (1) ακόμη χρόνο, ώστε να προλάβουμε να υλοποιήσουμε τα έργα που σχεδιάσαμε από κοινού με αλλοδαπούς εταίρους, στους οποίους κινδυνεύουμε να εκτεθούμε ανεπανόρθωτα, υφιστάμενοι ανήκεστο για πολλούς εξ ημών βλάβη, καθώς θα διαρραγούν σχέσεις συνεργασίας που έχουμε κτίσει με πολύ κόπο και επί μακρόν.
Σε κάθε περίπτωση, οποιαδήποτε διαφοροποίηση από τους όρους της αρχικής πρόσκλησης και των εγκριθεισών προτάσεων δεν μπορεί να έχει δεσμευτικό χαρακτήρα, ούτε να επιφέρει πρόσθετο οικονομικό ή άλλο βάρος στην υλοποίηση των έργων, στους επιστημονικά υπευθύνους και στα συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια.
Είμαστε στη διάθεσή σας να σας παράσχουμε οποιεσδήποτε διευκρινίσεις επί των ανωτέρω.
Με τιμή
Oι υπογράφουσες και υπογράφοντες ΕΥ:
Επικ. Καθηγητής Εμμανουήλ Βαρουχάκης
Responsible production and consumption under sustainable mining
Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης | MONTANUNIVERSITÄT LEOBEN
Φίλιππος Βερβερίδης
AIM-OPTIMOIL: Σύγχρονες επιχειρησιακές προσεγγίσεις ολιστικής διαχείρισης που εφαρμόζονται στην ελαιοκαλλιέργεια για τη διασφάλιση της άριστης ποιότητας του ελαιολάδου Ελληνικό Μεσογειακό Παν/μιο | UNIVΕRSITY OF JAEN (UJA) AND UNIVERSITY OF BASILICATA (UNIBAS)
Δημήτρης Βλασσόπουλος
Advanced Materials for Sustainable Development (AMSUD)
Πανεπιστήμιο Κρήτης - University of Delaware, USA
Αθανάσιος Γκιμήσης, Καθηγητής, Διευθυντής Εργαστηρίου Οργανικής Χημείας Advanced Applied Organic Chemistry” (MAAOC)
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών | LUDWIG-MAXIMILIANS UNIVERSITAT (LMU)
Παναγιώτης Γκλαβίνης, Κοσμήτορας Νομικής Σχολής ΑΠΘ,
Energy Infrastructure Management and Security Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης | Conservatoire National des Arts et Metiers (Paris) | Charles University (Prague)
Σταύρος Γυφτόπουλος, Αρχιτέκτων, Καθηγητής ΕΜΠ
CULTURAL HERITAGE LANDSCAPES AND DESIGN
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο | HEIDELBERG UNIVERSITY
Ιωάννης Δεληγιάννης
Game Design & Development: From Concept to Completion,
Ιόνιο Πανεπιστήμιο | University of Groningen
Ιωάννης Θεοδώρου
Marine Policy, Seafood Business Management & Marketing,
Πανεπιστήμιο Πατρών | State University of New York – University of Alaska - Fairbanks
Αργυρούλα Καλαϊτζάκη
Innovative technologies and contemporary, integrated healthcare in aging
Hellenic Mediterranean University (HMU) | University of Lisbon (UoL)
Γεώργιος Καρανικολός
Sustainable Energy Technologies,
Πανεπιστήμιο Πατρών | University of Delaware
Νικόλαος Κόκκινος, Καθηγητής
Joint MSc in Industrial Catalysis and Sustainable Energy
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης | Πανεπιστήμιο Σορβόννης
Βασίλης Κόμης, Καθηγητής, Μέλος Συμβουλίου Διοίκησης Παν. Πατρών
Digitial Governance in Education
Πανεπιστήμιο Πατρών | University of Nicosia
Ευάγγελος Κωλέττας (Καθηγητής, ΕΥ), Πέτρος Μαραγκός (Καθηγητής, Αν. ΕΥ) Medical Genetics and Genomics
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων | Monash University, Μελβούρνη
Κωνσταντέλου Αναστασία, Καθηγήτρια
AI for Sustainable Business Development
Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Royal Holloway | University of London
Στέργιος Μαρόπουλος, Καθηγητής ΠΔΜ, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
Welding Engineering and Non-Destructive Testing
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | UNIVERSITY OF LEICESTER (UoL), United Kingdom
Κωνσταντίνος Ματθιόπουλος, Καθηγητής,
Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Synthetic Biology
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας | McGill University, Canada
Ελένη Μπαϊρακτάρη, Καθηγήτρια Τμήματος Ιατρικής
Microbiome in Health and DIsease
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων | Imperial College, UK
Ιωάννα Ναούμ, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Φιλολογίας ΑΠΘ
Modern Greek Studies
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης | Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ (UvA).
Πολυξένη (Τζένη) Παγγέ,
AI for digital learning and gamification
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων | Klaipeda University
Χριστίνα Παπαγεωργοπούλου, Καθηγήτρια ΔΠΘ
Joint MSc in Evolutionary Medicine
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης | Πανεπιστήμιο Ζυρίχης (UZH)
Παναγιώτης Παρτσινέβελος, μέλος Συμβουλίου Διοίκησης., Διευθυντής ΠΜΣ Σχολής ΜΗΧΟΠ, Sustainable Infrastrucure Engineering and Future-driven Innovation
Πολυτεχνείο Κρήτης | ΕΤΗ Zurich
Ευτύχιος Σαρτζετάκης, Καθηγητής, Κοσμήτορας της Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Master in Economic Analysis and Data Science (MEDA)
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας | University of Illinois at Urbana-Champaign, USA
Λελούδα Στάμου, Καθηγήτρια
Mental Health, Schooling, and the A(I)rts
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας | Columbia University, Teachers College.
Μόδεστος Σταυράκης, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Digital Transformation: Design & Management (DTDM)
Πανεπιστήμιο Αιγαίου & University of Paris 8 | Vincennes - Saint-Denis, France
Χρήστος Σταυράκος, Καθηγητής, Μέλος Συμβουλίου Διοίκησης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Byzantine Studies via AI and Immersive Technologies
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων | Westfälische Wilhelms Universität Münster, Γερμανία
Μαρία Στεφανίδου, Καθηγήτρια ΑΠΘ, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
ΒΙΟ-Σύνθετα Δομικά Υλικά για Παραδοσιακές και Σύγχρονες Κατασκευές
ΑΠΘ- NOVA School of Sciences and Technology | Lisbon Portugal
Φώτης Τοπούζης, Καθηγητής, Τμήμα Ιατρικής ΑΠΘ
Personalized Medicine in Multifactorial Eye Diseases through Multidisciplinary Approach Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης | HARVARD University
Ανδρέας Ι. Τρούμπης, Πρώην Πρύτανης, Μέλος Συμβουλίου Διοίκησης Πανεπιστήμιο Αιγαίου Stress-Omics: Integrative Approaches to Systems Biology, Stress, and Disease Πανεπιστήμιο Αιγαίου | Technische Universität Dresden, King’s College London, Universidade de Las Palmas de Gran Canaria
Λάμπρος Φαρμάκης, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Sustainable Agrosystems for Quality Mediterranean Foods
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου | University of Palermo – Polytechnic School of Viseu
Γεώργιος Φουσκιτάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής
Αrtificially Intelligent Internet of Things for the Digital Transition
Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο | Univeristy of Orleans, Orleans, France
Νικόλαος Φόρογλου, Νευροχειρουργός, Καθηγητής, Αν. Διευθυντής Ξενόγλωσσο Προπτυχιακού Προγράμματος Ιατρικής ΑΠΘ
Invasive Management of Neurovascular Diseases
Ιατρική ΑΠΘ | KING’S COLLEGE LONDON
Μιχαήλ Χάλαρης, Αν. Καθηγητής,
IN RESILIENCE, RISK, CRISIS, EMERGENCY MANAGEMENT, AND HOMELAND SECURITY Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης | York, Canada.
