Ανησυχούν οι Πανεπιστημιακοί για τους όρους χρηματοδότησης κοινών μεταπτυχιακών με αλλοδαπά ΑΕΙ

Υποστηρίζουν, μεταξύ άλλων, ότι το νέο θεσμικό πλαίσιο δυσχεραίνει τη συνεργασία με τα Ιδρύματα του εξωτερικού - Αποκλειστικά στο protothema.gr η επιστολή προς το υπουργείο Παιδείας και το Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών