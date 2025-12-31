Στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας είπαν το τελευταίο αντίο στον δημοσιογράφο Αντώνη Κοκορίκο
Η σύζυγός, τα παιδιά του, συγγενείς και συνάδελφοι τον αποχαιρέτησαν υπό τους ήχους του τραγουδιού «Άδεια μου αγκαλιά» του Διονύση Σαββόπουλου
Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης αποχαιρέτησαν το πρωί της Τετάρτης συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι τον δημοσιογράφο Αντώνη Κοκορίκο, στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας. Η σύζυγός του και τα παιδιά του είπαν το τελευταίο αντίο υπό τους ήχους του τραγουδιού «Άδεια μου αγκαλιά» του Διονύση Σαββόπουλου, σε μια τελετή φορτισμένη συναισθηματικά.
Κατά τη διάρκεια της τελετής προβλήθηκε στην οθόνη της αίθουσας βίντεο με στιγμιότυπα από τη ζωή του, καθώς και αποσπάσματα από τις ραδιοφωνικές του εκπομπές, ενώ για εκείνον μίλησαν η σύζυγός του, Χάρις, καθώς και ο δημοσιογράφος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΣΗΕΑ, Δημήτρης Τσαλαπάτης.
Ο Αντώνης Κοκορίκος γεννήθηκε στη Χαλκίδα το 1959 και έκανε τα πρώτα του βήματα στη δημοσιογραφία σε νεαρή ηλικία, όταν ακόμη ήταν μαθητής, στην εφημερίδα «Ευβοϊκή Γνώμη». Στη μακρά επαγγελματική του διαδρομή εργάστηκε, μεταξύ άλλων, στην ΕΡΤ, στις εφημερίδες «Ελεύθερος Τύπος», «Γνώμη», «Καθημερινή», «Αυριανή», «Δημοκρατικός Λόγος» και «Καρφί», σε ραδιοφωνικούς σταθμούς όπως οι «FLASH 96,1», ΣΚΑΪ, ALPHA και NITRO, καθώς και σε τηλεοπτικά μέσα όπως τα MEGA, STAR, ALTER και Βεργίνα TV.
