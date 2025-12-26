Πέθανε ο δημοσιογράφος Αντώνης Κοκορίκος

Πέθανε ο δημοσιογράφοςόπως έκανε γνωστό ημε ανάρτησή της στη σελίδα της στο Facebook.Ο Αντώνης Κοκορίκος ήταν μέλος τηςκαι είχε εργαστεί από το 1982 σε μέσα ενημέρωσης πανελλαδικής εμβέλειας, ραδιοφωνικούς σταθμούς και εφημερίδες.«Μια δύσκολη είδηση μέσα στη γιορτινή ατμόσφαιρα. ‘Έφυγε’ πριν από λίγο ο Αντώνης Κοκορίκος. Ταξιδεύει στο αιώνιο φως.Καλό Παράδεισο Αδελφέ. Και καλή Αντάμωση….Η μεγάλη συνεισφορά του Αντώνη στην πρώτη γραμμή για τις δημοκρατικές διεκδικήσεις της ελληνικής κοινωνίας αλλά και οι συνδικαλιστικές διεκδικήσεις με την Κίνηση Επαγγελματιών Δημοσιογράφων σφραγίζουν μια ολόκληρη εποχή», τονίζεται στην ανάρτηση της ΚΕΔ.