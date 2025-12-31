Λάρισα: 20χρονη κοπέλα κατήγγειλε βιασμό από δύο άτομα
Λάρισα: 20χρονη κοπέλα κατήγγειλε βιασμό από δύο άτομα

Η νεαρή Σουδανή φιλοξενείται στη δομή στο Κουτσόχερο και υποστηρίζει ότι της επιτέθηκαν σεξουαλικά δύο συμπατριώτες της

Λάρισα: 20χρονη κοπέλα κατήγγειλε βιασμό από δύο άτομα
Θύμα βιασμού κατήγγειλε ότι έπεσε μια 20χρονη αλλοδαπή από το Σουδάν, η οποία φιλοξενείται στη δομή στο Κουτσόχερο Λάρισας.

Όπως κατήγγειλε στους ιθύνοντες του προσφυγικού καταυλισμού η κοπέλα, βιάστηκε τα ξημερώματα της Τρίτης από δύο συμπατριώτες της οι οποίοι επίσης διαμένουν στη δομή, και πρόκειται, πάντα σύμφωνα με τα καταγγελλόμενα, για έναν 22χρονο και έναν 23χρονο.

Σύμφωνα με το onlarissa.gr, η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη του 23χρονου Σουδανού, ενώ αναζητείται ο 22χρονος συμπατριώτης του που επίσης φέρεται να είναι δράστης του καταγγελλόμενου βιασμού.

Αμέσως μετά την καταγγελία στην οποία προχώρησε χθες το μεσημέρι της Τρίτης, η 20χρονη μεταφέρθηκε στο εφημερεύον νοσοκομείο (ΠΓΝΛ) για ιατρική περίθαλψη.

Η υπόθεση ερευνάται από την Αστυνομία.
