Λάρισα: 20χρονη κοπέλα κατήγγειλε βιασμό από δύο άτομα
Λάρισα: 20χρονη κοπέλα κατήγγειλε βιασμό από δύο άτομα
Η νεαρή Σουδανή φιλοξενείται στη δομή στο Κουτσόχερο και υποστηρίζει ότι της επιτέθηκαν σεξουαλικά δύο συμπατριώτες της
Θύμα βιασμού κατήγγειλε ότι έπεσε μια 20χρονη αλλοδαπή από το Σουδάν, η οποία φιλοξενείται στη δομή στο Κουτσόχερο Λάρισας.
Όπως κατήγγειλε στους ιθύνοντες του προσφυγικού καταυλισμού η κοπέλα, βιάστηκε τα ξημερώματα της Τρίτης από δύο συμπατριώτες της οι οποίοι επίσης διαμένουν στη δομή, και πρόκειται, πάντα σύμφωνα με τα καταγγελλόμενα, για έναν 22χρονο και έναν 23χρονο.
Σύμφωνα με το onlarissa.gr, η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη του 23χρονου Σουδανού, ενώ αναζητείται ο 22χρονος συμπατριώτης του που επίσης φέρεται να είναι δράστης του καταγγελλόμενου βιασμού.
Αμέσως μετά την καταγγελία στην οποία προχώρησε χθες το μεσημέρι της Τρίτης, η 20χρονη μεταφέρθηκε στο εφημερεύον νοσοκομείο (ΠΓΝΛ) για ιατρική περίθαλψη.
Η υπόθεση ερευνάται από την Αστυνομία.
Όπως κατήγγειλε στους ιθύνοντες του προσφυγικού καταυλισμού η κοπέλα, βιάστηκε τα ξημερώματα της Τρίτης από δύο συμπατριώτες της οι οποίοι επίσης διαμένουν στη δομή, και πρόκειται, πάντα σύμφωνα με τα καταγγελλόμενα, για έναν 22χρονο και έναν 23χρονο.
Σύμφωνα με το onlarissa.gr, η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη του 23χρονου Σουδανού, ενώ αναζητείται ο 22χρονος συμπατριώτης του που επίσης φέρεται να είναι δράστης του καταγγελλόμενου βιασμού.
Αμέσως μετά την καταγγελία στην οποία προχώρησε χθες το μεσημέρι της Τρίτης, η 20χρονη μεταφέρθηκε στο εφημερεύον νοσοκομείο (ΠΓΝΛ) για ιατρική περίθαλψη.
Η υπόθεση ερευνάται από την Αστυνομία.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα