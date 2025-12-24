ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Διακοπές ρεύματος σε Παγκράτι, Βύρωνα, Γκύζη και Παιανία

Θεσσαλονίκη: Φρίκη για 13χρονη που κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα ομαδικού βιασμού από έξι ανήλικους
ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη Ομαδικός βιασμός βιασμός ανηλίκου Βιασμός

Θεσσαλονίκη: Φρίκη για 13χρονη που κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα ομαδικού βιασμού από έξι ανήλικους

Απόσπασμα βιντεοληπτικού υλικού, προέκυψε ότι διαμοιράστηκε στο διαδίκτυο σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης

Θεσσαλονίκη: Φρίκη για 13χρονη που κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα ομαδικού βιασμού από έξι ανήλικους
Στράτος Λούβαρης
54 ΣΧΟΛΙΑ
Θύμα ομαδικού βιασμού κατήγγειλε ότι έπεσε ένα 13χρονο κορίτσι στη Θεσσαλονίκη από έξι ανήλικους οι οποίοι την κακοποίησαν σεξουαλικα και κατέγραφαν τις πράξεις του σε βίντεο.

Σύμφωνα με την καταγγελία της ανήλικης, με καταγωγή από τις Φιλιππίνες, ο εφιάλτης της ξεκίνησε από τον Φεβρουάριο και κράτησε έως τον Απρίλιο. Οι τέσσερις ανήλικοι, εκμεταλλευόμενοι τη φιλική σχέση που είχε το θύμα με τον 15χρονο, ο οποίος την προέτρεπε σχετικά, την οδήγησαν σε κοινόχρηστο χώρο πολυκατοικίας, καθώς και εντός γυναικείων τουαλετών χώρου στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη, όπου την κακοποίησαν σεξουαλικά, ενώ παράλληλα κατέγραφαν τις πράξεις τους με τα κινητά τους τηλέφωνα. Μάλιστα, απόσπασμα βιντεοληπτικού υλικού, προέκυψε ότι διαμοιράστηκε στο διαδίκτυο σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Για την υπόθεση σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος έξι ατόμων (3 ημεδαπών και 3 Αλβανών) ηλικίας 14, 15, 16, 16, 18 και 19 ετών, για τα, κατά περίπτωση, αδικήματα του βιασμού, γενετήσιων πράξεων με ανήλικους ή ενώπιον τους, εκδικητικής πορνογραφίας, πορνογραφίας ανηλίκων και παράβασης της Νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Επιπλέον, σύμφωνα με τα καταγγελλόμενα, ο 16χρονος και ο 15χρονος προέβησαν σε γενετήσιες πράξεις με την παθούσα.

Σημειώνεται ότι, κατασχέθηκαν κινητά τηλέφωνα των ανήλικων, τα οποία θα αποσταλούν στο αρμόδιο Τμήμα της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος για εργαστηριακή εξέταση.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
Στράτος Λούβαρης
54 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Το πραγματικό κόστος της υπασφάλισης

Το πραγματικό κόστος της υπασφάλισης

Σε μια χώρα όπου οι φυσικές καταστροφές μας δοκιμάζουν καθημερινά, η ασφάλιση της κατοικίας δεν αποτελεί πολυτέλεια. Είναι μια απαραίτητη κίνηση που δείχνει προνοητικότητα και εξασφαλίζει ουσιαστική προστασία, προσφέροντας σιγουριά και ψυχική ηρεμία σε μια δύσκολη στιγμή.

Οι ταινίες που φέρνουν τα Χριστούγεννα στην οθόνη σου

Αποκλειστικός προορισμός το pop-up κανάλι COSMOTE CINEMA CHRISTMAS, με περισσότερες από 130 κινηματογραφικές επιλογές και 4 back-2-back προβολές καθημερινά.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης