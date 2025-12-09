Τα ακραία καιρικά φαινόμενα και οι φυσικές καταστροφές δεν είναι πλέον σπάνιο γεγονός για την Ελλάδα. Η κλιματική αλλαγή κάνει διαρκώς αισθητή την παρουσία της, τα τελευταία χρόνια, με τα παραδείγματα να είναι πολλά.
19χρονη στον Τύρναβο κατήγγειλε 21χρονο για απόπειρα βιασμού
Σύμφωνα με τη νεαρή γυναίκα, ο άνδρας της επιτέθηκε μέσα στον αυτοκίνητό του
Για απόπειρα βιασμού κατήγγειλε μια 19χρονη γυναίκα έναν 21χρονο στον Τύρναβο της Θεσσαλίας.
Σύμφωνα με πληροφορίες του paidis.com η καταγγελία έγινε το βράδυ της Δευτέρας από την κοπέλα και αφορούσε επίθεση που, όπως υποστηρίζει, έγινε την Κυριακή μέσα στο αυτοκίνητο του καταγγελλόμενου.
Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, ο νεαρός κλήθηκε από τους αστυνομικούς και στην κατάθεσή του αρνήθηκε το συμβάν παρουσιάζοντας μία εντελώς διαφορετική εκδοχή από αυτήν της κοπέλας.
Για το συμβάν σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ ο 21χρονος δεν συνελήφθη αφού έχει παρέλθει το όριο του αυτοφώρου.
