ΕΛΛΑΔΑ
Βιασμός Τύρναβος

19χρονη στον Τύρναβο κατήγγειλε 21χρονο για απόπειρα βιασμού

Σύμφωνα με τη νεαρή γυναίκα, ο άνδρας της επιτέθηκε μέσα στον αυτοκίνητό του

Για απόπειρα βιασμού κατήγγειλε μια 19χρονη γυναίκα έναν 21χρονο στον Τύρναβο της Θεσσαλίας. 

Σύμφωνα με πληροφορίες του paidis.com η καταγγελία έγινε το βράδυ της Δευτέρας από την κοπέλα και αφορούσε επίθεση που, όπως υποστηρίζει, έγινε την Κυριακή μέσα στο αυτοκίνητο του καταγγελλόμενου. 

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, ο νεαρός κλήθηκε από τους αστυνομικούς και στην κατάθεσή του αρνήθηκε το συμβάν παρουσιάζοντας μία εντελώς διαφορετική εκδοχή από αυτήν της κοπέλας.

Για το συμβάν σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ ο 21χρονος δεν συνελήφθη αφού έχει παρέλθει το όριο του αυτοφώρου.

