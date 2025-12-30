Ποιος είναι ο Γιάννης Τσουκαλάς, ο Έλληνας kickboxer που δέχτηκε άγρια επίθεση στη Σερβία, δείτε βίντεο

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Tsoukalas Giannis (@giannis.tsuk)

Το χρονικό της άγριας επίθεσης μετά τη νίκη του

Ο μαχητής μπορεί να χρησιμοποιεί γροθιές, κλωτσιές σε σώμα και κεφάλι, καθώς και γόνατα, με στόχο τη νίκη είτε με νοκ-άουτ είτε στα σημεία.Ο αθλητής αγωνίζεται σε επίσημους επαγγελματικούς αγώνες, με αμοιβή, αυστηρούς κανονισμούς ασφαλείας και καταγεγραμμένο αγωνιστικό ρεκόρ, σε διοργανώσεις αναγνωρισμένες από διεθνείς ομοσπονδίες, όπως η World Kickboxing and Karate Union.Όπως φαίνεται σε βίντεο που είδαν το φως της δημοσιότητας, λίγο μετά το νοκ-άουτ και τη νίκη του Τσουκαλά, δεκάδες άτομα εισβάλλουν μέσα στο ρινγκ και επιτίθενται στον Τσουκαλά και στην ομάδα του, στον αγώνα που έγινε στην πόλη Νόβι Πάζαρ στη Σερβία.Μάλιστα, ο άνδρας που φαίνεται στα βίντεο να γρονθοκοπεί εν ψυχρώ τον Έλληνα αθλητή είναι ο αδερφός του αντιπάλου του, Βαχίντ Κιτσάρα.Οι διοργανωτές της εκδήλωσης δεν κατάφεραν να αποκαταστήσουν την τάξη, υποστηρίζοντας πως δεν υπήρχε επαρκές προσωπικό ασφαλείας για την αντιμετώπιση τέτοιου περιστατικού.Όπως μεταδίδουν σερβικά μέσα ενημέρωσης, ο Γιάννης Τσουκαλάς μεταφέρθηκε άμεσα από το Νόβι Πάζαρ σε νοσοκομείο στο Βελιγράδι για προληπτικές εξετάσεις. Αφού υποβλήθηκε στους απαραίτητους ελέγχους, πήρε εξιτήριο και επέστρεψε στην Ελλάδα.