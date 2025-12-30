Ποιος είναι ο Γιάννης Τσουκαλάς, ο Έλληνας kickboxer που δέχτηκε άγρια επίθεση στη Σερβία, δείτε βίντεο
Ποιος είναι ο Γιάννης Τσουκαλάς, ο Έλληνας kickboxer που δέχτηκε άγρια επίθεση στη Σερβία, δείτε βίντεο
Ο αθλητής του kick boxing δέχθηκε άγρια επίθεση μετά τη νίκη του με νοκ-άουτ κόντρα στον Βαχίντ Κιτσάρα για τον επαγγελματικό παγκόσμιο τίτλο της WKU στα -67 κιλά στην πόλη Νόβι Πάζαρ της Σερβίας
Ο αθλητής του kick boxing, Γιάννης Τσουκαλάς, δέχθηκε άγρια επίθεση μετά τη νίκη του με νοκ-άουτ κόντρα στον Βαχίντ Κιτσάρα για τον επαγγελματικό παγκόσμιο τίτλο της WKU στα -67 κιλά στην πόλη Νόβι Πάζαρ της Σερβίας.
Ο Γιάννης Τσουκαλάς είναι Έλληνας επαγγελματίας μαχητής kickboxing και Professional K-1 Fighter στην κατηγορία των -67 κιλών με πολλές διακρίσεις τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.
Αγωνίζεται στα διεθνή πρωταθλήματα της WKU (World Kickboxing and Karate Union) και έχει κατακτήσει τον τίτλο του «Balkanic Champion», ενώ μετά τη χθεσινή θριαμβευτική του νίκη κατέκτησε την επαγγελματική ζώνη της WKU.
Έχει δώσει μάχες και σε άλλες διεθνείς διοργανώσεις σε διάφορες χώρες της Ευρώπης. Στο παρελθόν έχει αγωνιστεί και για παγκόσμιο τίτλο σε διοργάνωση TMA Fight Series στην Αγγλία στα 65 κιλά.
Επιπλέον, δραστηριοποιείται και ως personal trainer.
Ο Γιάννης Τσουκαλάς είναι Έλληνας επαγγελματίας μαχητής kickboxing και Professional K-1 Fighter στην κατηγορία των -67 κιλών με πολλές διακρίσεις τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.
Αγωνίζεται στα διεθνή πρωταθλήματα της WKU (World Kickboxing and Karate Union) και έχει κατακτήσει τον τίτλο του «Balkanic Champion», ενώ μετά τη χθεσινή θριαμβευτική του νίκη κατέκτησε την επαγγελματική ζώνη της WKU.
Έχει δώσει μάχες και σε άλλες διεθνείς διοργανώσεις σε διάφορες χώρες της Ευρώπης. Στο παρελθόν έχει αγωνιστεί και για παγκόσμιο τίτλο σε διοργάνωση TMA Fight Series στην Αγγλία στα 65 κιλά.
Επιπλέον, δραστηριοποιείται και ως personal trainer.
Τι είναι το Professional K-1 FighterΟ όρος Professional K-1 Fighter στο kickboxing αναφέρεται σε επαγγελματία αθλητή που αγωνίζεται με τους κανόνες K-1, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο αγωνιστικό στυλ που επιτρέπει πλήρη επαφή και συνδυασμό τεχνικών από kickboxing και όρθιο Muay Thai.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ο μαχητής μπορεί να χρησιμοποιεί γροθιές, κλωτσιές σε σώμα και κεφάλι, καθώς και γόνατα, με στόχο τη νίκη είτε με νοκ-άουτ είτε στα σημεία.
Ο αθλητής αγωνίζεται σε επίσημους επαγγελματικούς αγώνες, με αμοιβή, αυστηρούς κανονισμούς ασφαλείας και καταγεγραμμένο αγωνιστικό ρεκόρ, σε διοργανώσεις αναγνωρισμένες από διεθνείς ομοσπονδίες, όπως η World Kickboxing and Karate Union.
Το χρονικό της άγριας επίθεσης μετά τη νίκη τουΌπως φαίνεται σε βίντεο που είδαν το φως της δημοσιότητας, λίγο μετά το νοκ-άουτ και τη νίκη του Τσουκαλά, δεκάδες άτομα εισβάλλουν μέσα στο ρινγκ και επιτίθενται στον Τσουκαλά και στην ομάδα του, στον αγώνα που έγινε στην πόλη Νόβι Πάζαρ στη Σερβία.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Μάλιστα, ο άνδρας που φαίνεται στα βίντεο να γρονθοκοπεί εν ψυχρώ τον Έλληνα αθλητή είναι ο αδερφός του αντιπάλου του, Βαχίντ Κιτσάρα.
Οι διοργανωτές της εκδήλωσης δεν κατάφεραν να αποκαταστήσουν την τάξη, υποστηρίζοντας πως δεν υπήρχε επαρκές προσωπικό ασφαλείας για την αντιμετώπιση τέτοιου περιστατικού.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Όπως μεταδίδουν σερβικά μέσα ενημέρωσης, ο Γιάννης Τσουκαλάς μεταφέρθηκε άμεσα από το Νόβι Πάζαρ σε νοσοκομείο στο Βελιγράδι για προληπτικές εξετάσεις. Αφού υποβλήθηκε στους απαραίτητους ελέγχους, πήρε εξιτήριο και επέστρεψε στην Ελλάδα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα