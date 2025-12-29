Aνήλικος έπεσε από μπαλκόνι στην Πάτρα
ΕΛΛΑΔΑ
Πάτρα Ανήλικος Μπαλκόνι

Aνήλικος έπεσε από μπαλκόνι στην Πάτρα

Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή της πλατείας Ππαπανδρέου - Το παιδί διακομίστηκε στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο

Aνήλικος έπεσε από μπαλκόνι στην Πάτρα
Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Δευτέρας στην Πάτρα, καθώς ένας ανήλικος έπεσε από μπαλκόνι, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Σύμφωνα με το TheBest, το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή της πλατείας Παπανδρέου.

Το παιδί διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο.

