Aνήλικος έπεσε από μπαλκόνι στην Πάτρα
Aνήλικος έπεσε από μπαλκόνι στην Πάτρα
Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή της πλατείας Ππαπανδρέου - Το παιδί διακομίστηκε στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο
Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Δευτέρας στην Πάτρα, καθώς ένας ανήλικος έπεσε από μπαλκόνι, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες.
Σύμφωνα με το TheBest, το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή της πλατείας Παπανδρέου.
Το παιδί διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο.
