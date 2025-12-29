Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών
Τα αλκοτέστ στην Πανεπιστημίου έπιασαν και οδηγό σε ηλεκτρικό πατίνι: Της έβαλαν πρόστιμο 350 ευρώ, της πήραν και το δίτροχο
Σε περίπου 2.500 ελέγχους που έγιναν μέσα σε τέσσερις ώρες στην Πανεπιστημίου, υπό την επήρεια αλκοόλ εντοπίστηκαν μόλις 11 οδηγοί
Χιλιάδες ήταν τα αλκοτέστ που έγιναν άλλο ένα βράδυ στην οδό Πανεπιστημίου και άλλα σημεία της πρωτεύουσας.
Στην Πανεπιστημίου, μάλιστα, οι αστυνομικοί της Tροχαίας βρήκαν να έχει κάνει κατανάλωση αλκοόλ πάνω από το όριο και μια οδηγό... ηλεκτρονικού πατινιού!
Σύμφωνα με την ΕΡΤ η γυναίκα αναβάτης εντοπίστηκε στον προέλεγχο, με την κατανάλωση αλκοόλ να επιβεβαιώνεται και με το αλκοτέστ στο οποίο υποβλήθηκε. Κατά την ίδια πηγή το αλκοόλ μετρήθηκε στην πρώτη βαθμίδα.
Αποτέλεσμα ήταν οι αστυνομικοί να της επιβάλουν πρόστιμο 350 ευρώ αλλά και να καλέσουν γερανό της τροχαίας για να απομακρύνει το πατίνι.
Σημειώνεται, τέλος, ότι σε περίπου 2.500 ελέγχους που έγιναν μέσα σε τέσσερις ώρες στην Πανεπιστημίου, υπό την επήρεια αλκοόλ εντοπίστηκαν μόλις 11 οδηγοί.
