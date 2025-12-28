Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών
Δεν πληρώνουν τα τέλη κυκλοφορίας
Ξεκάθαρη είναι η εικόνα για τα τέλη κυκλοφορίας του έτους, καθώς παράταση δεν πρόκειται να δοθεί.
Το πλαίσιο είναι απολύτως συγκεκριμένο και δεν αφήνει κανένα περιθώριο παρερμηνείας. Εδώ και δύο χρόνια έχει ψηφιστεί νόμος που απαγορεύει ρητά οποιαδήποτε παράταση στην προθεσμία πληρωμής, προβλέποντας μάλιστα κλιμακωτές χρηματικές επιβαρύνσεις για όσους καθυστερήσουν.
Μέχρι την Τετάρτη, περισσότεροι από δυόμισι εκατομμύρια ιδιοκτήτες ΙΧ καλούνται είτε να εξοφλήσουν τα τέλη κυκλοφορίας είτε να θέσουν το όχημά τους σε ψηφιακή ακινησία. Η προθεσμία αυτή δεν είναι τυπική. Είναι οριστική και συνοδεύεται από σαφείς συνέπειες για όσους την αγνοήσουν.
