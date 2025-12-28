Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών
Ιωάννινα: 54χρονη έπεσε στη λίμνη, περαστικοί φώναξαν γρήγορα την Αστυνομία και την έσωσαν
Ιωάννινα: 54χρονη έπεσε στη λίμνη, περαστικοί φώναξαν γρήγορα την Αστυνομία και την έσωσαν
Η γυναίκα παρελήφθη από το ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο
Το πρωί της Κυριακής 28 Δεκεμβρίου μια γυναίκα 54 ετών έπεσε στη λίμνη των Ιωαννίνων στο σημείο που η Ακτή Μιαούλη τέμνεται με την οδό Βογιάννου.
Περαστικοί από το σημείο ειδοποίησαν άμεσα την Αστυνομία που έσπευσε στην περιοχή βγάζοντας τη γυναίκα από την Παμβώτιδα. Η 54χρονη παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίσθηκε στο νοσοκομείο, ενώ άγνωστο παραμένει μέχρι στιγμής αν πρόκειται για ατύχημα.
Τα ακριβή αίτια του συμβάντος ερευνά το ΑΤ Ιωαννίνων.
Περαστικοί από το σημείο ειδοποίησαν άμεσα την Αστυνομία που έσπευσε στην περιοχή βγάζοντας τη γυναίκα από την Παμβώτιδα. Η 54χρονη παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίσθηκε στο νοσοκομείο, ενώ άγνωστο παραμένει μέχρι στιγμής αν πρόκειται για ατύχημα.
Τα ακριβή αίτια του συμβάντος ερευνά το ΑΤ Ιωαννίνων.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα