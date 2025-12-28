Ιωάννινα: 54χρονη έπεσε στη λίμνη, περαστικοί φώναξαν γρήγορα την Αστυνομία και την έσωσαν
Ιωάννινα: 54χρονη έπεσε στη λίμνη, περαστικοί φώναξαν γρήγορα την Αστυνομία και την έσωσαν

Η γυναίκα παρελήφθη από το ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Ιωάννινα: 54χρονη έπεσε στη λίμνη, περαστικοί φώναξαν γρήγορα την Αστυνομία και την έσωσαν
Το πρωί της Κυριακής 28 Δεκεμβρίου μια γυναίκα 54 ετών έπεσε στη λίμνη των Ιωαννίνων στο σημείο που η Ακτή Μιαούλη τέμνεται με την οδό Βογιάννου.

Περαστικοί από το σημείο ειδοποίησαν άμεσα την Αστυνομία που έσπευσε στην περιοχή βγάζοντας τη γυναίκα από την Παμβώτιδα. Η 54χρονη παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίσθηκε στο νοσοκομείο, ενώ άγνωστο παραμένει μέχρι στιγμής αν πρόκειται για ατύχημα.

Τα ακριβή αίτια του συμβάντος ερευνά το ΑΤ Ιωαννίνων.
