Μειωμένα αποθέματα νερού στη Νάξο: Προβληματισμός για Φανερωμένη και Εγγαρές
Η παρατεταμένη ανομβρία και η αυξημένη κατανάλωση ενόψει τουριστικής σεζόν επαναφέρουν τον φόβο της λειψυδρίας και την εξάρτηση από τις αφαλατώσεις
Ανησυχητική είναι η εικόνα που καταγράφεται στο Φράγμα Φανερωμένης και στη Λιμνοδεξαμενή Εγγαρών, αναφορικά με τα διαθέσιμα αποθέματα νερού στο νησί. Παρά τις βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν κατά τους θερινούς μήνες, το σκηνικό έχει μεταβληθεί αισθητά το τελευταίο διάστημα.
Σύμφωνα με το cyclades24, η παρατεταμένη ηλιοφάνεια σε συνδυασμό με την απουσία επαρκών βροχών δημιουργεί έντονο προβληματισμό για την πορεία του υδρολογικού έτους. Τα μειωμένα αποθέματα φέρνουν ξανά στο προσκήνιο τον κίνδυνο λειψυδρίας για ακόμη ένα καλοκαίρι.
Πίεση στις βασικές υποδομές ύδρευσηςΗ εικόνα που παρουσιάζουν δύο από τις σημαντικότερες υποδομές αποθήκευσης νερού της Νάξος προμηνύει μια απαιτητική περίοδο, ιδίως ενόψει της αυξημένης κατανάλωσης που παραδοσιακά καταγράφεται κατά την τουριστική σεζόν. Οι ανάγκες ύδρευσης εκτιμάται ότι θα ενταθούν, ασκώντας πρόσθετη πίεση στα υφιστάμενα αποθέματα.
Στο τραπέζι ξανά οι αφαλατώσειςΑν και θεωρείται ακόμη πρόωρο να εξαχθούν οριστικά συμπεράσματα για τον συνολικό όγκο νερού που θα συγκεντρωθεί έως την άνοιξη, το ενδεχόμενο μεγαλύτερης εξάρτησης από τις μονάδες αφαλάτωσης εμφανίζεται και φέτος ιδιαίτερα πιθανό. Οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν στενά την εξέλιξη των αποθεμάτων, με το ενδεχόμενο πρόσθετων παρεμβάσεων να παραμένει ανοιχτό.
