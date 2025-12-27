Μειωμένα αποθέματα νερού στη Νάξο: Προβληματισμός για Φανερωμένη και Εγγαρές
ΕΛΛΑΔΑ
Νάξος Λειψυδρία Αφαλάτωση

Μειωμένα αποθέματα νερού στη Νάξο: Προβληματισμός για Φανερωμένη και Εγγαρές

Η παρατεταμένη ανομβρία και η αυξημένη κατανάλωση ενόψει τουριστικής σεζόν επαναφέρουν τον φόβο της λειψυδρίας και την εξάρτηση από τις αφαλατώσεις

Μειωμένα αποθέματα νερού στη Νάξο: Προβληματισμός για Φανερωμένη και Εγγαρές
8 ΣΧΟΛΙΑ
Ανησυχητική είναι η εικόνα που καταγράφεται στο Φράγμα Φανερωμένης και στη Λιμνοδεξαμενή Εγγαρών, αναφορικά με τα διαθέσιμα αποθέματα νερού στο νησί. Παρά τις βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν κατά τους θερινούς μήνες, το σκηνικό έχει μεταβληθεί αισθητά το τελευταίο διάστημα.

Σύμφωνα με το cyclades24, η παρατεταμένη ηλιοφάνεια σε συνδυασμό με την απουσία επαρκών βροχών δημιουργεί έντονο προβληματισμό για την πορεία του υδρολογικού έτους. Τα μειωμένα αποθέματα φέρνουν ξανά στο προσκήνιο τον κίνδυνο λειψυδρίας για ακόμη ένα καλοκαίρι.

Πίεση στις βασικές υποδομές ύδρευσης

Η εικόνα που παρουσιάζουν δύο από τις σημαντικότερες υποδομές αποθήκευσης νερού της Νάξος προμηνύει μια απαιτητική περίοδο, ιδίως ενόψει της αυξημένης κατανάλωσης που παραδοσιακά καταγράφεται κατά την τουριστική σεζόν. Οι ανάγκες ύδρευσης εκτιμάται ότι θα ενταθούν, ασκώντας πρόσθετη πίεση στα υφιστάμενα αποθέματα.

Νάξος - Λειψυδρία: Εικόνες από τα 2 φράγματα τέλη του 2025


Στο τραπέζι ξανά οι αφαλατώσεις

Αν και θεωρείται ακόμη πρόωρο να εξαχθούν οριστικά συμπεράσματα για τον συνολικό όγκο νερού που θα συγκεντρωθεί έως την άνοιξη, το ενδεχόμενο μεγαλύτερης εξάρτησης από τις μονάδες αφαλάτωσης εμφανίζεται και φέτος ιδιαίτερα πιθανό. Οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν στενά την εξέλιξη των αποθεμάτων, με το ενδεχόμενο πρόσθετων παρεμβάσεων να παραμένει ανοιχτό.
8 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Έχεις τραπεζική κάρτα; Έχεις εισιτήριο για τα ΜΜΜ της Αθήνας!

Έχεις τραπεζική κάρτα; Έχεις εισιτήριο για τα ΜΜΜ της Αθήνας!

Στην Αθήνα του 2025, η μετακίνηση για όσους επιλέγουν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς των Συγκοινωνιών Αθηνών έχει αποκτήσει έναν πιο χαλαρό ρυθμό. Λιγότερο ψάξιμο για εισιτήρια, λιγότερες ουρές, λιγότερο άγχος, αρκεί να βγάλεις από το πορτοφόλι σου μια οποιαδήποτε τραπεζική κάρτα.

Citroën C3 Aircross: Διάλεξε ζωή

Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.

Η αναζήτηση του ιδανικού ανδρικού δώρου

Η Χριστουγεννιάτικη συλλογή της Oxford Company προτείνει κομμάτια με χαρακτήρα, υψηλής ποιότητας υλικά και γραμμές που παραμένουν πάντα στη μόδα, για δώρα που διαρκούν.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης