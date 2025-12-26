«Η υπόθεση έχει κλείσει, ήταν ατύχημα από τσιγάρο»: Όταν ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου έπαιζε θέατρο για τη δολοφονία της μητέρας του

Υποστήριζε, δε, ότι «τώρα πρέπει να εξετάσουμε το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας ή το ενδεχόμενο αυτοκτονίας. Τα φάρμακα βρέθηκαν ολόκληρα στο στομάχι της που σημαίνει ότι αυτοκτόνησε ή μήπως είχαν διαλυθεί σε κάποιο αναψυκτικό που σημαίνει ότι μάλλον κάποιος της τα χορήγησε κρυφά χωρίς η ίδια να το γνωρίζει; Γιατί κάποιος κακόβουλος που είχε ναρκώσει τη μητέρα μου και μπορεί εύκολα να της προκαλέσει ασφυξία, να σκουπίσει τα αποτυπώματα και να φύγει... να βάλει και φωτιά που πάντα προκαλεί υποψίες;»Ωστόσο λίγο αργότερα έλεγε ότι ο δικηγόρος του διαφώνησε με τη μήνυση κατ' αγνώστων και δήλωνε ότι δεν θα προχωρούσε σε νομικές διαδικασίες «μέχρι να γνωρίζουμε περισσότερα για την υπόθεση»Δύο μήνες νωρίτερα, δε, όταν η υπόθεση είχε αρχίσει πάλι να βγαίνει στη δημοσιότητα, ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου έλεγε ότι «εμένα με καθησύχασαν οι πυροσβέστες ότι αυτό το είδος του καπνού ήταν από καύτρα. Το φαινόμενο το έχω δει σε ντοκιμαντέρ που βρίσκουμε ανθρώπους που έχουν καεί σε κρεβάτι να έχει καεί το μισό σώμα και να μην έχει καεί το υπόλοιπο σπίτι».Υποστήριζε, ακόμα, ότι είχε προειδοποιήσει τη μητέρα του για τον κίνδυνο από τσιγάρο λέγοντας «το είχα προβλέψει και το είχαμε συζήτηση σε καθημερινή βάση, της έλεγα ρε μάνα θα βάλεις φωτιά και έγινε όπως το είχα προβλέψει»Σε άλλο τηλεφώνημα με την Αγγελική Νικολούλη αν και δεν έκρυβε την απορία του για την εισαγγελική παρέμβαση, συμφωνούσε ότι «καλό είναι να γίνει όποια έρευνα χρειάζεται». «Δεν μπορώ να καταλάβω όμως από πού κι ως πού… Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο θέμα, γιατί το σπίτι ήταν κλειστό», πρόσθετε.