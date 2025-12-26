Στα δικαστήρια της Ευελπίδων ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου που συνελήφθη για τη δολοφονία της στο Κολωνάκι, δείτε βίντεο
Ο γιος της χήρας του πρωήν υπουργού του ΠΑΣΟΚ, Γιάννη Παπαδόπουλου, συνελήφθη σήμερα, Παρασκευή
Στα δικαστήρια της Ευελπίδων οδηγήθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου που συνελήφθη για τη δολοφονία της τον Ιανουάριο του 2022 στο Κολωνάκι.
Όπως έγραφε νωρίτερα το protothema.gr η εικόνα που έχουν σχηματίσει εικόνα οι αρχές είναι ότι ο γιος της χήρας του γνωστού πλαστικού χειρουργού και πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ, Γιάννη Παπαδοπούλου, πρώτα της έδωσε υπνωτικά χάπια που προκάλεσαν τον θάνατό της και στη συνέχεια έβαλε φωτιά για να κρύψει τα ίχνη του και να δώσει την εντύπωση ατυχήματος.
Ωστόσο οι αντιφάσεις που έπεσε στις καταθέσεις του ειδικά για το πότε πήγε στο σπίτι και είδε τελευταία φορά τη μητέρα του, αλλά και το γεγονός ότι το διαμέρισμα δεν είχε ίχνη παραβίασης δημιούργησαν υποψίες στους αστυνομικούς που χειρίστηκαν την υπόθεση.
Όπως αποκαλύφθηκε, μάλιστα, ο συλληφθείς γιος της 87χρονης είχε οικονομικό κίνητρο για να βγάλει από τη μέση τη μητέρα του καθώς, κατά πληροφορίες, είχε χρέη που ξεπερνούσαν τα 400.000 ευρώ.
