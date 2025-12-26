Η πρωτοβουλία Endless Sharing μας καλεί να δούμε τα ρούχα που δεν φοράμε πια ως ευκαιρία για φροντίδα, συμμετοχή και ουσιαστική προσφορά
Χειμερινές εκπτώσεις 2026: Πότε ξεκινούν
Η συμμετοχή των καταστημάτων στις χειμερινές εκπτώσεις 2026 παραμένει προαιρετική
Τη Δευτέρα, 12 Ιανουαρίου 2026 αναμένεται να κάνουν πρεμιέρα οι χειμερινές εκπτώσεις 2026 στα καταστήματα της χώρας και η περίοδος αυτή εκτιμάται πως θα διαρκέσει έως τις 28 Φεβρουαρίου 2026.
Επίσης οι πολίτες θα πρέπει να γνωρίζουν για την περίοδο αυτή τα εξής:
-Ωστόσο, όσες επιχειρήσεις προσφέρουν μειωμένα προϊόντα θα πρέπει να γνωρίζουν πως υπόκεινται σε αυστηρό κανονιστικό πλαίσιο που διασφαλίζει τη διαφάνεια της αγοράς.
Σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία, κάθε κατάστημα θα πρέπει να επιδεικνύει με απόλυτη σαφήνεια:
-την αρχική τιμή του προϊόντος
-και την τελική του τιμή μετά την έκπτωση.
Αυτή η διπλή αναγραφή δεν είναι τυπική διαδικασία, αλλά θεμελιώδες δικαίωμα των καταναλωτών που τους επιτρέπει να επαληθεύουν το πραγματικό ύψος της προσφοράς.
Με αυτόν τον τρόπο δεν εφαρμόζονται παραπλανητικές πρακτικές και διασφαλίζεται η δυνατότητα αντικειμενικής σύγκρισης μεταξύ διαφορετικών καταστημάτων.
Η ενημέρωση και η επαγρύπνηση είναι τα καλύτερα εργαλεία για μια επιτυχημένη και ασφαλή εμπειρία αγορών κατά την περίοδο των προσφορών που αρχίζει στις αρχές του 2026.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
