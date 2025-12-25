Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.
Τραγωδία στην παλαιά εθνική οδό Πατρών - Πύργου: Ένας νεκρός και δύο σοβαρά τραυματίες έπειτα από σύγκρουση δύο ΙΧ
Τραγωδία στην παλαιά εθνική οδό Πατρών - Πύργου: Ένας νεκρός και δύο σοβαρά τραυματίες έπειτα από σύγκρουση δύο ΙΧ
Ένταση στο σημείο του τροχαίου - Συγγενείς των τραυματιών, επιτέθηκαν φραστικά και σωματικά σε πυροσβέστες και αστυνομικούς, προκαλώντας μάλιστα μικροφθορές σε υπηρεσιακά οχήματα
Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ των Χριστουγέννων στην παλαιά πλέον εθνική οδό Πατρών – Πύργου, στο ύψος της διασταύρωσης του Λάππα.
Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για σύγκρουση δύο οχημάτων. Aπό το συμβάν τραυματίστηκαν ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και δύο τραυματίστηκαν σοβαρά, ενώ στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και περιπολικά της Αστυνομίας για την παροχή βοήθειας και τη ρύθμιση της κυκλοφορίας.
Όπως μεταδίδει το the best.gr, συγγενείς των τραυματιών, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, επιτέθηκαν φραστικά και σωματικά σε πυροσβέστες και αστυνομικούς, προκαλώντας μάλιστα μικροφθορές σε υπηρεσιακά οχήματα. Η κατάσταση ξέφυγε προσωρινά, με αποτέλεσμα να κληθεί και να φτάσει στο σημείο δύναμη της ΟΠΚΕ για την αποκατάσταση της τάξης.
Τα αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται.
Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για σύγκρουση δύο οχημάτων. Aπό το συμβάν τραυματίστηκαν ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και δύο τραυματίστηκαν σοβαρά, ενώ στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και περιπολικά της Αστυνομίας για την παροχή βοήθειας και τη ρύθμιση της κυκλοφορίας.
Όπως μεταδίδει το the best.gr, συγγενείς των τραυματιών, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, επιτέθηκαν φραστικά και σωματικά σε πυροσβέστες και αστυνομικούς, προκαλώντας μάλιστα μικροφθορές σε υπηρεσιακά οχήματα. Η κατάσταση ξέφυγε προσωρινά, με αποτέλεσμα να κληθεί και να φτάσει στο σημείο δύναμη της ΟΠΚΕ για την αποκατάσταση της τάξης.
Τα αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα