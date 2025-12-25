Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.
Αγρίνιο: 23χρονος τραυματίστηκε στο πόδι μετά από επίθεση με μαχαίρι
Αγρίνιο: 23χρονος τραυματίστηκε στο πόδι μετά από επίθεση με μαχαίρι
Ομάδα ατόμων με κουκούλες φέρεται να ενεπλάκη στο επεισόδιο με δύο άλλα άτομα εκ των οποίων το ένα δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι
Mεγάλο προβληματισμό προκαλεί στο Αγρίνιο προκαλεί η είδηση του τραυματισμού από μαχαίρωμα ενός νεαρού άνδρα.
Ξημερώματα Χριστουγέννων και σε κεντρικότατο σημείο της πόλης σημειώθηκε επεισόδιο για «ασήμαντη αφορμή», σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του agrinionews.gr.
Ομάδα ατόμων με κουκούλες φέρεται να ενεπλάκη στο επεισόδιο με δύο άλλα άτομα εκ των οποίων το ένα δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι.
Πρόκειται για 23χρονο που τραυματίστηκε στο πόδι και διακομίσθηκε στο Νοσοκομείο Αγρίνιου όπου του έγιναν ράμματα.
Οι αστυνομικές αρχές σχημάτισαν δικογραφία και αναζητούν τους εμπλεκόμενους στο επεισόδιο.
