Αγρίνιο: 23χρονος τραυματίστηκε στο πόδι μετά από επίθεση με μαχαίρι
ΕΛΛΑΔΑ
Αγρίνιο Μαχαίρι Επίθεση

Αγρίνιο: 23χρονος τραυματίστηκε στο πόδι μετά από επίθεση με μαχαίρι

Ομάδα ατόμων με κουκούλες φέρεται να ενεπλάκη στο επεισόδιο με δύο άλλα άτομα εκ των οποίων το ένα δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι

Αγρίνιο: 23χρονος τραυματίστηκε στο πόδι μετά από επίθεση με μαχαίρι
6 ΣΧΟΛΙΑ
Mεγάλο προβληματισμό προκαλεί στο Αγρίνιο προκαλεί η είδηση του τραυματισμού από μαχαίρωμα ενός νεαρού άνδρα.

Ξημερώματα Χριστουγέννων και σε κεντρικότατο σημείο της πόλης σημειώθηκε επεισόδιο για «ασήμαντη αφορμή», σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του agrinionews.gr.

Ομάδα ατόμων με κουκούλες φέρεται να ενεπλάκη στο επεισόδιο με δύο άλλα άτομα εκ των οποίων το ένα δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι.

Πρόκειται για 23χρονο που τραυματίστηκε στο πόδι και διακομίσθηκε στο Νοσοκομείο Αγρίνιου όπου του έγιναν ράμματα.

Οι αστυνομικές αρχές σχημάτισαν δικογραφία και αναζητούν τους εμπλεκόμενους στο επεισόδιο.
6 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Citroën C3 Aircross: Διάλεξε ζωή

Citroën C3 Aircross: Διάλεξε ζωή

Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης