Αγωνία για την εξαφάνιση του διοικητή του Πυροσβεστικού σώματος στα Πορόια Σερρών, συνεχίζονται οι έρευνες

Οι έρευνες, που βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για δεύτερο 24ωρο, δεν έχουν αποδώσει αποτέλεσμα, ενώ άκαρπες παραμένουν μέχρι στιγμής και οι προσπάθειες εντοπισμού του αυτοκινήτου του 45χρονου