Αγνοείται ο διοικητής του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Πορροΐων στις Σέρρες, σε εξέλιξη επιχείρηση για τον εντοπισμό του

Η εξαφάνιση του 45χρονου δηλώθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Πορροΐων από τη σύζυγό του, όταν διαπιστώθηκε ότι απουσίαζε από το σπίτι για περισσότερες από 24 ώρες, χωρίς να έχει εμφανιστεί ούτε στην υπηρεσία του