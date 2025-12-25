Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.
Τροχαίο με έναν σοβαρά τραυματία αναβάτη μηχανής στη Θεσσαλονίκη
Το τροχαίο σημειώθηκε στην περιοχή του Φοίνικα
Τροχαίο με έναν αναβάτη μηχανής να τραυματίζεται σοβαρά σημειώθηκε τα ξημερώματα των Χριστουγέννων, στην περιοχή του Φοίνικα στην ανατολική Θεσσαλονίκη.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ το τροχαίο σημειώθηκε όταν ΙΧ αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μηχανή λόγω άγνωστων μέχρι στιγμής συνθηκών.
Από τη σύγκρουση ο αναβάτης της μηχανής τραυματίσθηκε σοβαρά στο κεφάλι και στα πόδια και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.
Τις έρευνες για αίτια του σοβαρού τροχαίου διεξάγει το ανακριτικό της Τροχαίας
