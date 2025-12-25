Τροχαίο με έναν σοβαρά τραυματία αναβάτη μηχανής στη Θεσσαλονίκη
ΕΛΛΑΔΑ
Τροχαίο αναβάτης Μηχανή Θεσσαλονίκη

Τροχαίο με έναν σοβαρά τραυματία αναβάτη μηχανής στη Θεσσαλονίκη

Το τροχαίο σημειώθηκε στην περιοχή του Φοίνικα

Τροχαίο με έναν σοβαρά τραυματία αναβάτη μηχανής στη Θεσσαλονίκη
3 ΣΧΟΛΙΑ
Τροχαίο με έναν αναβάτη μηχανής να τραυματίζεται σοβαρά σημειώθηκε τα ξημερώματα των Χριστουγέννων, στην περιοχή του Φοίνικα στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ το τροχαίο σημειώθηκε όταν ΙΧ αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μηχανή λόγω άγνωστων μέχρι στιγμής συνθηκών.

Από τη σύγκρουση ο αναβάτης της μηχανής τραυματίσθηκε σοβαρά στο κεφάλι και στα πόδια και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Τις έρευνες για αίτια του σοβαρού τροχαίου διεξάγει το ανακριτικό της Τροχαίας
3 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Citroën C3 Aircross: Διάλεξε ζωή

Citroën C3 Aircross: Διάλεξε ζωή

Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης