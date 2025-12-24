ΟΠΕΚΕΠΕ: Έπαιρναν «χρυσές» επιδοτήσεις και τώρα... κάνουν delete τα στρέμματα στο Ε9

Αγρότης από το Ηράκλειο διέγραψε 146 αγροτεμάχια που δήλωνε ότι κατείχε στη μισή Ελλάδα, ενώ δεύτερος δήλωνε 28 χωράφια «εκ παραδρομής» - Και οι δύο εισέπρατταν επιδοτήσεις δεκάδων χιλιάδων ευρώ - Στον εισαγγελέα οι 50 πρώτες υποθέσεις, 3.000 στο μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ

ΑΑΔΕ με τα στοιχεία πληρωμών του Οργανισμού των αγροτικών επιδοτήσεων.



Από τη στιγμή που η ΑΑΔΕ μπήκε στον ΟΠΕΚΕΠΕ και απέκτησε πρόσβαση στο τι δηλώνουν και τι πληρώνονται οι αγρότες, παρατήρησε το εξής: περί τις 3.000 ιδιοκτήτες που δήλωναν στον ΟΣΔΕ ότι εκμίσθωσαν αγροτεμάχια για να εισπράττουν επιδοτήσεις οι κτηνοτρόφοι, άρχισαν να «κατεβάζουν» από το Πληροφοριακό Σύστημα της ΑΑΔΕ τις δηλώσεις ιδιοκτησίας στο Ε9, με βάση τις οποίες γίνονταν οι πληρωμές.



Εξαφάνισαν τα ακίνητα! Αυτό το ατελείωτο «μπες – βγες» τους τελευταίους μήνες στις δηλώσεις ακινήτων που είχαν υποβάλει οι… φερόμενοι ως «ιδιοκτήτες» κινητοποίησε την ΑΑΔΕ, που απέστειλε ήδη προς διερεύνηση στον εισαγγελέα τις πρώτες 50 από αυτές τις περίπου 3.000 περιπτώσεις που έχουν εντοπιστεί.



Στην πράξη, σε κάποιες περιπτώσεις τουλάχιστον -αν όχι στο σύνολο των υποθέσεων- το μοτίβο φαίνεται να ήταν το εξής:



- Οι δηλώσεις Ε9 «φούσκωναν» τα τελευταία χρόνια με ακίνητα που δήλωναν κατά βούληση διάφοροι επιτήδειοι. Η δήλωση Ε9 γίνεται με ευθύνη του ίδιου του φορολογούμενου, με αποτέλεσμα να πληρώνει ΕΝΦΙΑ -όπου όμως για τα αγροτεμάχια η επιβάρυνση είναι ουσιαστικά ασήμαντη.







Πιθανώς πολλοί πόνταραν και στο ότι η ταυτοποίηση των δεδομένων Ε9 των ακινήτων δεν μπορεί να διασταυρωθεί, καθώς θα πρέπει πρώτα να ολοκληρωθεί το Κτηματολόγιο παντού στην χώρα.



Άλλα κόλπα Ωστόσο τα γεγονότα στον ΟΠΕΚΕΠΕ φαίνεται πως έκαναν τη μεγάλη «χαλάστρα» σε κάποιους.



Κλείσιμο μαζικές εγγραφές και διαγραφές αγροτεμαχίων, όπως στις εξής περιπτώσεις που ανακύπτουν στους ελέγχους της ΑΑΔΕ:



- Ένα μόνο φυσικό πρόσωπο, κάτοικος Ηρακλείου, διέγραψε 146 αγροτεμάχια τα οποία είχε δηλώσει πως κατείχε. Τα κτήματά του «απλώνονταν» σε Μεσσηνία, Κορινθία, Κρήτη και Αττική. Πριν από τη διαγραφή, όλα τα αγροτεμάχια αυτά είχαν δηλωθεί πως ήταν μισθωμένα από 19 αγρότες. Αλλά τι αγρότες; Αγρότες που μέχρι τότε δεν ήταν καν αγρότες! Πρόσωπα δηλαδή που δήλωσαν έναρξη αγροτικής δραστηριότητας, το ίδιο ακριβώς έτος που άρχισαν να νοικιάζονται τα κτήματα αυτά. Δια της ενοικίασης, οι μισθωτές που τα δήλωσαν στο ΟΣΔΕ εισέπραξαν επιδοτήσεις άνω των 338.000 ευρώ.



- άλλο φυσικό πρόσωπο, επίσης κάτοικος της Κρήτης, διέγραψε 28 αγροτεμάχια τα οποία δήλωσε «εκ παραδρομής» ότι κατείχε. Πού τα δήλωνε πως τα έχει; Στους Φούρνους Ικαρίας, στην Κάλυμνο, στη Λέσβο και στην Χίο. Όλα εκτός Κρήτης δηλαδή.



Κάποια εξ αυτών χρησιμοποιήθηκαν για είσπραξη ενισχύσεων άνω των 240.000 ευρώ, ενώ παράλληλα εμφανίζονταν να μισθώνονται σε 29 αγρότες. Κατά σύμπτωση, και οι 29 αγρότες είχαν κάνει έναρξη ως επαγγελματίες αγρότες, την χρονιά ακριβώς που ενοικίασαν τα ακίνητα και εισέπραξαν επιδοτήσεις άνω των 679.000 ευρώ.

Ποιοι και γιατί έκαναν «delete» το 2025 Από την ΑΑΔΕ αναφέρουν ότι μια διόρθωση στο Ε9 μπορεί να είναι απολύτως νόμιμη. Εκ των πραγμάτων όμως, όταν εμφανίζεται κύμα μαζικών διαγραφών μετά το ξέσπασμα του σκανδάλου, και μάλιστα σε περιπτώσεις όπου τα ακίνητα είχαν προηγουμένως «παίξει ρόλο» σε μισθώσεις και επιδοτήσεις, ο έλεγχος οφείλει να μπει σε βάθος, για πιθανή απόπειρα κυκλωμάτων να σβήσουν τα ίχνη τους.



Ωστόσο τα ίχνη πλέον είναι ηλεκτρονικά και δεν «σβήνουν»! Και αν το χωράφι δηλώθηκε μόνο και μόνο για να στηρίξει μια επιδότηση -χωρίς καν να ανήκει στον φερόμενο ως ιδιοκτήτη του- αλλά μετά «διορθώθηκε» απότομα σαν να μην υπήρξε ποτέ κτήμα του, το ερώτημα εντείνεται και επεκτείνεται: ποιος το δήλωσε, ποιος το εκμίσθωσε, ποιος το αξιοποίησε στον ΟΣΔΕ και με ποια δικαιολογητικά. Και έπεται συνέχεια…