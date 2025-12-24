Στο μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ 3.000 αγρότες για μαζικές εγγραφές και διαγραφές αγρών στο Ε9 μέσα στο 2025

Πρόκειται για πρόσωπα που έχουν εισπράξει, αδικαιολογήτως, υψηλά ποσά επιδοτήσεων σε σχέση με την πραγματική τους παραγωγική δυναμική ως κατ’ επάγγελμα αγρότες, όπως αυτή προκύπτει από τη φορολογική τους εικόνα - Στον εισαγγελέα οι πρώτες 50 περιπτώσεις