Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.
Συνελήφθη 74χρονος για ξυλοδαρμό της πρώην γυναίκας του στο Αγρίνιο
Συνελήφθη 74χρονος για ξυλοδαρμό της πρώην γυναίκας του στο Αγρίνιο
Ο ηλικιωμένος φέρεται αρχικά να απείλησε την πρώην γυναίκα του λεκτικά και στη συνέχεια τη χτύπησε με γροθιές και κλοτσιές
Στη σύλληψη ενός 74χρονου για ενδοοικογενειακή βία προχώρησε το πρωί της Τετάρτης (24/12) η Αστυνομία στο Αγρίνιο.
Σύμφωνα με πληροφορίες του agrinionews.gr, ο ηλικιωμένος φέρεται αρχικά να απείλησε την πρώην γυναίκα του λεκτικά και στη συνέχεια τη χτύπησε με γροθιές και κλοτσιές.
Στο διαμέρισμα προκλήθηκε μεγάλη αναστάτωση και η γυναίκα ειδοποίησε την Αστυνομία. Στο σημείο έσπευσε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε τη γυναίκα στο Νοσοκομείο Αγρινίου.
Σε βάρος του 74χρονου σχηματίστηκε η σχετική δικογραφία.
Σύμφωνα με πληροφορίες του agrinionews.gr, ο ηλικιωμένος φέρεται αρχικά να απείλησε την πρώην γυναίκα του λεκτικά και στη συνέχεια τη χτύπησε με γροθιές και κλοτσιές.
Στο διαμέρισμα προκλήθηκε μεγάλη αναστάτωση και η γυναίκα ειδοποίησε την Αστυνομία. Στο σημείο έσπευσε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε τη γυναίκα στο Νοσοκομείο Αγρινίου.
Σε βάρος του 74χρονου σχηματίστηκε η σχετική δικογραφία.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα