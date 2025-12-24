Συνελήφθη 74χρονος για ξυλοδαρμό της πρώην γυναίκας του στο Αγρίνιο
Ηλικιωμένος Ξυλοδαρμός Αγρίνιο Ενδοοικογενειακή βία

Ο ηλικιωμένος φέρεται αρχικά να απείλησε την πρώην γυναίκα του λεκτικά και στη συνέχεια τη χτύπησε με γροθιές και κλοτσιές

Στη σύλληψη ενός 74χρονου για ενδοοικογενειακή βία προχώρησε το πρωί της Τετάρτης (24/12) η Αστυνομία στο Αγρίνιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του agrinionews.gr, ο ηλικιωμένος φέρεται αρχικά να απείλησε την πρώην γυναίκα του λεκτικά και στη συνέχεια τη χτύπησε με γροθιές και κλοτσιές.

Στο διαμέρισμα προκλήθηκε μεγάλη αναστάτωση και η γυναίκα ειδοποίησε την Αστυνομία. Στο σημείο έσπευσε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε τη γυναίκα στο Νοσοκομείο Αγρινίου.

Σε βάρος του 74χρονου σχηματίστηκε η σχετική δικογραφία.
