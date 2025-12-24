Κορυφώνεται η έξοδος των Χριστουγέννων, συνεχίζεται η ταλαιπωρία: Πάνω από 21.000 ΙΧ πέρασαν από τις Αφίδνες προς Λαμία, 7,7% περισσότερα σε σχέση με πέρσι

Η εικόνα στις Αφίδνες στις 15:00

Αυξημένη κίνηση στη Θήβα

Εν τω μεταξύ με χαμηλές διεξάγεται πλέον η κυκλοφορία και από τις δύο λωρίδες στην Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας, από το Σχηματάρι μέχρι τον κόμβο της Θήβας.





Η εικόνα στην Υλίκη:





Υπενθυμίζεται ότι η παράκαμψη στον κόμβο της Ριτσώνας, όπου μέχρι χθες η κυκλοφορία γινόταν μόνο από τη δεξιά λωρίδα, έχει πλέον απελευθερωθεί στο ρεύμα προς Λαμία, διευκολύνοντας την κίνηση των οδηγών.

Τέλος, αποκλεισμένη είναι η δεξιά λωρίδα στο 105ο χλμ , στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία, όχι λόγω των αγροτών αλλά λόγω διεξαγωγής τεχνικών ελέγχων στη Γέφυρα Βοιωτικού Κηφισού.

Live η κίνηση τώρα στην Αττική, στο κόκκινο ο Κηφισός

Αυξημένη είναι η κίνηση σταλόγω της εξόδου των Χριστουγέννων με τους Αθηναίους να παραμερίζουν την πιθανή ταλαιπωρία λόγω των μπλόκων και να εξορμούν για τις ολιγοήμερες διακοπές τους., αφού από τα μεσάνυχτα έως τις 14:00 καταγράφηκανδιελεύσεις, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία κυκλοφορίας.Την αντίστοιχη χρονική περίοδο πέρυσι (24/12/2024) είχαν καταγραφείοχήματα, γεγονός που μεταφράζεταιΗ εικόνα στην Υλίκη δείχνει αυξημένη κίνηση, όχι όμως λόγω των τρακτέρ, τα οποία έχουν απομακρυνθεί αλλά λόγω του μεγάλου αριθμού των οχημάτων.«Σε συνέχεια προηγούμενων ανακοινώσεων, σχετικά με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε σημεία του οδικού δικτύου λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων, με σημερινή Απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Φθιώτιδας, αίρεται η εκτροπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων που κινούνται στο ρεύμα πορείας προς Αθήνα του Αυτοκινητοδρόμου ΑΘΕ, από το ύψος του Α/Κ Λιβανατών (149,555 χ/θ) έως το ύψος του Α/Κ Τραγάνας (137,475 χ/θ)».στην Παλαιά Εθνική Οδό Βόλου Λάρισας όπως και στο κόμβο Κιλελέρ. Αυτό συμβαίνει καθώς η αστυνομία διέκοψε την κίνηση από την αερογέφυρα της Νίκαιας για να τοποθετήσει τσιμεντένια στηθαία.