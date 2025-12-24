Κορυφώνεται η έξοδος των Χριστουγέννων, συνεχίζεται η ταλαιπωρία: Πάνω από 21.000 ΙΧ πέρασαν από τις Αφίδνες προς Λαμία, 7,7% περισσότερα σε σχέση με πέρσι
Κορυφώνεται η έξοδος των Χριστουγέννων, συνεχίζεται η ταλαιπωρία: Πάνω από 21.000 ΙΧ πέρασαν από τις Αφίδνες προς Λαμία, 7,7% περισσότερα σε σχέση με πέρσι
Δείτε βίντεο από την κυκλοφοριακή συμφόρηση – Αυξημένη κίνηση σε Υλίκη, Θήβα, Πλατύκαμπο από τον μεγάλο αριθμό οχημάτων – Μποτιλιάρισμα και στην πρωτεύουσα – Δείτε live την κίνηση
Αυξημένη είναι η κίνηση στα διόδια των Αφιδνών λόγω της εξόδου των Χριστουγέννων με τους Αθηναίους να παραμερίζουν την πιθανή ταλαιπωρία λόγω των μπλόκων και να εξορμούν για τις ολιγοήμερες διακοπές τους.
Συγκεκριμένα, η κίνηση των αυτοκινήτων στο τμήμα Αφίδνες - Λαμία ανήμερα της παραμονής των Χριστουγέννων, φαίνεται αυξημένη και σε σχέση με πέρσι, αφού από τα μεσάνυχτα έως τις 14:00 καταγράφηκαν 21.012 διελεύσεις, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία κυκλοφορίας.
Την αντίστοιχη χρονική περίοδο πέρυσι (24/12/2024) είχαν καταγραφεί 19.515 οχήματα, γεγονός που μεταφράζεται σε αύξηση της τάξης του 7,7%.
Η εικόνα στην Υλίκη δείχνει αυξημένη κίνηση, όχι όμως λόγω των τρακτέρ, τα οποία έχουν απομακρυνθεί αλλά λόγω του μεγάλου αριθμού των οχημάτων.
Δείτε βίντεο:
Η εικόνα στην Υλίκη:
Ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για άρση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στη Φθιώτιδα
«Σε συνέχεια προηγούμενων ανακοινώσεων, σχετικά με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε σημεία του οδικού δικτύου λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων, με σημερινή Απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Φθιώτιδας, αίρεται η εκτροπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων που κινούνται στο ρεύμα πορείας προς Αθήνα του Αυτοκινητοδρόμου ΑΘΕ, από το ύψος του Α/Κ Λιβανατών (149,555 χ/θ) έως το ύψος του Α/Κ Τραγάνας (137,475 χ/θ)».
Σημειώνεται ότι αυτή την ώρα, αυξημένη κίνηση καταγράφεται στον κόμβο Πλατύκαμπου στην Παλαιά Εθνική Οδό Βόλου Λάρισας όπως και στο κόμβο Κιλελέρ. Αυτό συμβαίνει καθώς η αστυνομία διέκοψε την κίνηση από την αερογέφυρα της Νίκαιας για να τοποθετήσει τσιμεντένια στηθαία.
Υπενθυμίζεται ότι η παράκαμψη στον κόμβο της Ριτσώνας, όπου μέχρι χθες η κυκλοφορία γινόταν μόνο από τη δεξιά λωρίδα, έχει πλέον απελευθερωθεί στο ρεύμα προς Λαμία, διευκολύνοντας την κίνηση των οδηγών.
Τέλος, αποκλεισμένη είναι η δεξιά λωρίδα στο 105ο χλμ , στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία, όχι λόγω των αγροτών αλλά λόγω διεξαγωγής τεχνικών ελέγχων στη Γέφυρα Βοιωτικού Κηφισού.
Αυξημένη κίνηση στη ΘήβαΕν τω μεταξύ με χαμηλές διεξάγεται πλέον η κυκλοφορία και από τις δύο λωρίδες στην Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας, από το Σχηματάρι μέχρι τον κόμβο της Θήβας.
Η εικόνα στην Υλίκη δείχνει αυξημένη κίνηση, όχι όμως λόγω των τρακτέρ, τα οποία έχουν απομακρυνθεί αλλά λόγω του μεγάλου αριθμού των οχημάτων.
Live η κίνηση τώρα στην Αττική, στο κόκκινο ο Κηφισός
Εν τω μεταξύ, αρκετές δυσκολίες στην κίνηση στους δρόμους της Αθήνας καταγράφονται το μεσημέρι της Τετάρτης λόγω και της έντονης βροχόπτωσης.
Δείτε live την κίνηση στους δρόμους
Τα σημαντικότερα προβλήματα εντοπίζονται στα δύο ρεύματα του Κηφισού σε όλο το μήκος από τη συμβολή με την παραλιακή μέχρι και τον Κόμβο της Μεταμόρφωσης.
Αυξημένη κίνηση και σε τμήματα της Μεσογείων και της Κηφισιάς, στους δρόμους γύρω από το Σύνταγμα αλλά και στη Βουλιαγμένης ενώ στην Πειραιώς διεκόπη η κυκλοφορία σε δύο σημεία λόγω συσσώρευσης υδάτων: το πρώτο στο ρεύμα προς Πειραιά στο ύψος της Πέτρου Ράλλη και το δεύτερο στο ρεύμα προς Ομόνοια από το ύψος της Παναγή Τσαλδάρη
Πριν από λίγο, φωτιά ξέσπασε σε ΙΧ στην Αττική Οδό, μετά τον κόμβο Ασπροπύργου με αποτέλεσμα να σημειώνονται καθυστερήσεις.
Πυρκαγιά σε όχημα μετά τον κόμβο Ασπροπύργου στο ρεύμα προς Ελευσίνα.— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) December 24, 2025
Αναμένονται καθυστερήσεις.
Παραμένουν οι καθυστερήσεις άνω των 30΄από κόμβο Μαραθώνος έως κόμβο Μεταμόρφωσης στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
