Χριστούγεννα με μπλόκα: Σε συνεννόηση με την Τροχαία οι αγρότες, πού παραμένουν τα προβλήματα

Συνεχίζεται η έξοδος των εκδρομέων – Παραμένουν προβλήματα στον κόμβο Κάτρου Βοιωτίας και στον κόμβο Πλατύκαμπου - Κανονικά η διέλευση των οχημάτων χωρίς διόδια από την Ιόνια Οδό, όπως είχαν προτείνει οι αγρότες

εθνικό οδικό δίκτυο, μετά τις συνεννοήσεις μεταξύ ΕΛ.ΑΣ για την αποσυμφόρηση κρίσιμων σημείων.



Μεγάλη είναι η έξοδος των εκδρομέων των Χριστουγέννων, ωστόσο σε αρκετά σημεία έχουν αποδοθεί επιπλέον λωρίδες κυκλοφορίας, περιορίζοντας τον χρόνο των καθυστερήσεων.



κόμβο Πλατύκαμπου, στην παλαιά Εθνική Οδό Βόλου – Λάρισας, όπως και στον κόμβο του Κιλελέρ. Αυτό συμβαίνει επειδή η αστυνομία διέκοψε την κίνηση από την αερογέφυρα της Νίκαιας, προκειμένου να τοποθετηθούν στηθαία. Οι αγρότες δηλώνουν ότι το









Εθνική Οδό Αθηνών–Λαμίας, από το Σχηματάρι έως τον κόμβο της Θήβας.







Μικρά προβλήματα εξακολουθούν να καταγράφονται στον κόμβο Κάστρου Βοιωτίας, όπου αγροτικά μηχανήματα παραμένουν παρατεταγμένα στη δεξιά λωρίδα και στη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης. Η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται από την αριστερή λωρίδα για κάποια χιλιόμετρα με χαμηλές ταχύτητες.



Καθυστερήσεις σε Φθιώτιδα και Βοιωτία

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η μεγαλύτερη ταλαιπωρία διαπιστώθηκε τις προηγούμενες ώρες σε Φθιώτιδα και Βοιωτία, καθώς η απόδοση επιπλέον λωρίδων καθυστέρησε.



Αντίθετα, στα Μάλγαρα η κυκλοφορία εξελίσσεται ομαλά, καθώς τα τρακτέρ απομακρύνθηκαν έγκαιρα από το οδόστρωμα. Ο δρόμος, σύμφωνα με τους αγρότες, θα παραμείνει ανοιχτός έως την Παρασκευή, ενώ εξετάζεται εκ νέου κλείσιμο το Σαββατοκύριακο, με πρόβλεψη για άνοιγμα των δρόμων κατά την επιστροφή των εκδρομέων.







Παράλληλα, στην Περιμετρική Πατρών, στο ύψος του κόμβου Εγλυκάδας, αποδόθηκε μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, έπειτα από συνεννόηση με την Τροχαία, μειώνοντας αισθητά την επιβάρυνση τόσο στον περιφερειακό άξονα όσο και στο εσωτερικό της πόλης.



Από την πλευρά τους, οι αγρότες δηλώνουν διατεθειμένοι να συνεργαστούν με τις αρχές και ενόψει της επιστροφής των εκδρομέων, εξετάζοντας πρόσθετα μέτρα διευκόλυνσης της κυκλοφορίας, προκειμένου να αποφευχθεί νέα εκτεταμένη ταλαιπωρία.



Κανονικά γίνεται και η διέλευση των οχημάτων χωρίς διόδια από την Ιονία Οδό. Οι αγρότες είχαν αποφασίσει να κατευθυνθούν προς το Χαλίκι και να προχωρήσουν σε κλείσιμο της παλαιάς εθνικής οδού, με στόχο την εκτροπή της κυκλοφορίας μέσω της Ιόνιας Οδού. Η αστυνομία παρεμβαίνει και κατευθύνει τα οχήματα στην Ιόνια οδό.