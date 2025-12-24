ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Στη φυλακή και οι 12 που διακινούσαν κοκαΐνη και κάνναβη μέσα σε σχολεία στην Αττική
ΕΛΛΑΔΑ
Ναρκωτικά Κάνναβη Κοκαΐνη Σχολεία Αττική

Στη φυλακή και οι 12 που διακινούσαν κοκαΐνη και κάνναβη μέσα σε σχολεία στην Αττική

Οι απολογίες τους ολοκληρώθηκαν στις 2 τα ξημερώματα της Τετάρτης

Στη φυλακή και οι 12 που διακινούσαν κοκαΐνη και κάνναβη μέσα σε σχολεία στην Αττική
Προφυλακιστέοι κρίθηκαν και οι 12 συλληφθέντες για το κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών (κοκαΐνη και κάνναβη) σε σχολεία στην Αττική.

Σύμφωνα με πληροφορίες η διαδικασία των απολογιών που ξεκίνησε το πρωί της Τρίτης ολοκληρώθηκε στις 2 τα ξημερώματα της Τετάρτης.

Υπενθυμίζεται ότι ανάμεσα στους συλληφθέντες και πλέον προφυλακισθέντες, βρίσκονται έξι ενήλικες - ανάμεσά τους ο 20χρονος αρχηγός και ο 19χρονος υπαρχηγός - και έξι ανήλικοι.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, η εγκληματική οργάνωση διεπόταν από αυστηρούς κανόνες πειθαρχίας, η μη τήρηση των οποίων επέσυρε στα μέλη χρηματικές κυρώσεις, άσκηση σωματικής βίας, ακόμα και υποβολή σε βασανιστήρια. Μάλιστα, σε μία περίπτωση μέλος της εγκληματικής οργάνωσης υπέστη βασανιστήρια με σβήσιμο αναμμένου τσιγάρου στο χέρι του, που είχε ως αποτέλεσμα την πρόκληση εγκαύματος.

Η δράση του κυκλώματος ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2025 και τα μέλη του δραστηριοποιούνταν στις εξής περιοχές: Νέα Χαλκηδόνα, Άνω Πατήσια και Νέα Φιλαδέλφεια.

Τον πυρήνα της οργάνωσης αποτελούσαν οι ενήλικοι συλληφθέντες, ενώ οι ανήλικοι χρησιμοποιούνταν ως «βαποράκια», ενώ αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι «πελάτες» του κυκλώματος ήταν τόσο ενήλικοι όσο και ανήλικοι.
