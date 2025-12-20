Βασάνιζαν όσους δεν υπάκουαν εντολές, 12 συλλήψεις για διακίνηση κοκαΐνης και κάνναβης σε σχολεία της Αττικής

Από τη μέχρι τώρα προανακριτική έρευνα έχουν διαπιστωθεί περισσότερες από 260 αγοραπωλησίες κατά βάση στις περιοχές της, πολλές εκ των οποίων λάμβαναν χώρα εντός σχολικών συγκροτημάτων ή σε χώρους πέριξ αυτών.Από την περαιτέρω σκιαγράφηση της λειτουργίας της εγκληματικής οργάνωσης, προέκυψε ότι αυτή διεπόταν από αυστηρούς κανόνες πειθαρχίας, η μη τήρηση των οποίων επέσυρε στα μέλη χρηματικές κυρώσεις, άσκηση σωματικής βίας ακόμα και υποβολή σε βασανιστήρια. Σε μία περίπτωση μέλος της εγκληματικής οργάνωσης υπέστη βασανιστήρια με σβήσιμο αναμμένου τσιγάρου στο χέρι του, που είχε ως αποτέλεσμα την πρόκληση εγκαύματος.Από έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στους «επιχειρησιακούς χώρους» της εγκληματικής οργάνωσης βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:60,87 γραμμ. κοκαΐνης,28,09 γραμμ. κάνναβης,το χρηματικό ποσό των 4.845 ευρώ,πλήθος «επιχειρησιακών» κινητών τηλεφώνων,πιστόλι τύπου ρέπλικα,γεμιστήρας,4 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας καισιδερογροθιά.Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.