Ξεκινάει σήμερα το πρόγραμμα για την παχυσαρκία με 30.000 δικαιούχους - Ποιοι θα λάβουν σήμερα και αύριο SMS

Όπως τόνισε η κα Αγαπηδάκη οι ωφελούμενοι του προγράμματος θα μπορούν να λάβουν δωρεάν τόσο τα φάρμακα όσο και συμβουλευτική για να χάσουν βάρος και να έχουν καλύτερη υγεία.«Αυτοί οι άνθρωποι είναι όλοι όσοι έκαναν τις εξετάσεις των καρδιαγγειακών» σημείωσε η κα Αγαπηδάκη διευκρινίζοντας ότι συνολικά 3.000.000 πολίτες εξετάστηκαν δωρεάν μέχρι στιγμής. «Από αυτούς», τόνισε. «Μιλάμε για ανθρώπους που μπορεί να υποφέρουν από καρδιαγγειακά νοσήματα, από υπνική άπνοια από άλλα νοσήματα εξαιτίας της παχυσαρκίας» είπε σημειώνοντας ότι η Ελλάδα είναι από τις πρώτες χώρες που παρέχει τα φάρμακα για την παχυσαρκία δωρεάν και οριζόντια, χαρακτηρίζοντάς το ως «game changer».Κάλεσε, μάλιστα, τους ενδιαφερόμενους να σπεύσουν να εξεταστούν μέχρι το τέλος του χρόνου για να μπορέσουν να ενταχθούν στο πρόγραμμα για την παχυσαρκία.Σύμφωνα με την αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας «είναι σπουδαίο που η χώρα μας έρχεται να κάνει τον συνδυασμό δωρεάν φαρμακοθεραπεία και δωρεάν διατροφική συμβουλευτική» επισημαίνοντας ότι η άσκηση είναι επίσης πολύ σημαντική για να μη χαθεί η μυϊκή μάζα. «Όποιος δεν ακολουθεί διατροφική συμβουλευτική θα το κόβουμε το φάρμακο» για την παχυσαρκία σημείωσε η κα Αγαπηδάκη.