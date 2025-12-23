Φέτος τα Χριστούγεννα γίνονται… μαγικά με 300.000 δώρα! Εσύ άνοιξες το Magic Box;
Ξεκινάει σήμερα το πρόγραμμα για την παχυσαρκία με 30.000 δικαιούχους - Ποιοι θα λάβουν σήμερα και αύριο SMS
Ξεκινάει σήμερα το πρόγραμμα για την παχυσαρκία με 30.000 δικαιούχους - Ποιοι θα λάβουν σήμερα και αύριο SMS
Το πρόγραμμα παρέχει δωρεάν φροντίδα σε άτομα με νοσογόνο παχυσαρκία και αυξημένο Δείκτη Μάζας Σώματος - Δωρεάν ιατρική επίσκεψη και παροχή διατροφικής συμβουλευτικής, μεταξύ άλλων παροχών
Ξεκίνησε σήμερα η αποστολή των πρώτων SMS προς τους δικαιούχους του δωρεάν προγράμματος για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας ενηλίκων, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος για την πρόληψη και αντιμετώπιση του καρδιαγγειακού κινδύνου.
Όπως αναφέρει ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης σε ανάρτησή του, τα SMS με το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό θα αποστέλλονται σταδιακά σε συνολικά 30.000 δικαιούχους, με το Πρόγραμμα να περιλαμβάνει δωρεάν ιατρική επίσκεψη, δωρεάν πρόσβαση σε καινότομα φάρμακα για την παχυσαρκία και δωρεάν διατροφική συμβουλευτική.
Συγκεκριμένα, σήμερα Τρίτη 23 Δεκεμβρίου και αύριο Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου θα αποσταλούν συνολικά 13.000 SMS προς τους ωφελούμενους του Προγράμματος, ενώ την ερχόμενη Κυριακή 28 Δεκεμβρίου και τη Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου θα ακολουθήσει η αποστολή ακόμα 17.000 μηνυμάτων.
Το Πρόγραμμα παρέχει ολιστική και δωρεάν φροντίδα σε άτομα με νοσογόνο παχυσαρκία, με αυξημένο Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ άνω του 40 ή ΔΜΣ 37-40 και σχετικές συννοσηρότητες). Περιλαμβάνει δωρεάν ιατρική επίσκεψη σε συμβεβλημένη δημόσια δομή και δωρεάν παροχή διατροφικής συμβουλευτικής, συνταγογράφηση φαρμακευτικής αγωγής και επαναληπτική ιατρική επίσκεψη για την παρακολούθηση της πορείας, με στόχο τη σταδιακή απώλεια βάρους, την υιοθέτηση υγιεινών συνηθειών και τη μακροχρόνια διαχείριση του βάρους, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην πρόληψη σοβαρών καρδιαγγειακών επιπλοκών.
Οι δικαιούχοι που έχουν ενεργοποιήσει την άυλη συνταγογράφηση λαμβάνουν το παραπεμπτικό τους ηλεκτρονικά, ενώ όσοι δεν την έχουν ενεργοποιήσει μπορούν να προγραμματίσουν την επίσκεψή τους με τη χρήση του ΑΜΚΑ τους, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.
Το Πρόγραμμα υλοποιείται με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ενισχύοντας την εθνική στρατηγική πρόληψης και προαγωγής της Δημόσιας Υγείας.
Για τα προγράμματα προληπτικού ελέγχου τόσο για την παχυσαρκία μίλησε στην ΕΡΤ σήμερα και η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη καθώς από σήμερα ξεκινούν αν στέλνονται σε 30.000 μηνύματα για τα φάρμακα για την παχυσαρκία. Σχετικά με το πώς θα λειτουργήσει το πρόγραμμα, η κ. Αγαπηδάκη τόνισε ότι είναι καθοριστικό οι ενδιαφερόμενοι να κάνουν τις αναγκαίες εξετάσεις για την καρδιά, για τις οποίες τους έχει σταλεί ενημερωτικό μήνυμα.
Όσον αφορά το πρόγραμμα για την παχυσαρκία και το πώς θα λειτουργήσει επισήμανε ότι είναι καθοριστικό οι ενδιαφερόμενοι να κάνουν τις αναγκαίες εξετάσεις για την καρδιά, για τις οποίες τους έχει σταλεί ενημερωτικό μήνυμα.
«Σήμερα ξεκινάει ένα πρόγραμμα, το οποίο περιμένει πολύς κόσμος. Έχουμε 30.000 δικαιούχους για το πρόγραμμα της παχυσαρκίας στους ενήλικες. Αυτό σημαίνει ότι σήμερα και αύριο (σ.σ. Τρίτη και Τετάρτη) οι πρώτοι 13.000 και Κυριακή και Δευτέρα, οι υπόλοιποι 17.000 που έχουν δείκτη μάζας σώματος πάνω από από 37% και άνω του 40% θα λάβουν SMS με το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό για να επισκεφτούν γιατρό είτε ενδοκρινολόγο ή παθολόγο σε δημόσιες δομές».
Όπως αναφέρει ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης σε ανάρτησή του, τα SMS με το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό θα αποστέλλονται σταδιακά σε συνολικά 30.000 δικαιούχους, με το Πρόγραμμα να περιλαμβάνει δωρεάν ιατρική επίσκεψη, δωρεάν πρόσβαση σε καινότομα φάρμακα για την παχυσαρκία και δωρεάν διατροφική συμβουλευτική.
Συγκεκριμένα, σήμερα Τρίτη 23 Δεκεμβρίου και αύριο Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου θα αποσταλούν συνολικά 13.000 SMS προς τους ωφελούμενους του Προγράμματος, ενώ την ερχόμενη Κυριακή 28 Δεκεμβρίου και τη Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου θα ακολουθήσει η αποστολή ακόμα 17.000 μηνυμάτων.
Το Πρόγραμμα παρέχει ολιστική και δωρεάν φροντίδα σε άτομα με νοσογόνο παχυσαρκία, με αυξημένο Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ άνω του 40 ή ΔΜΣ 37-40 και σχετικές συννοσηρότητες). Περιλαμβάνει δωρεάν ιατρική επίσκεψη σε συμβεβλημένη δημόσια δομή και δωρεάν παροχή διατροφικής συμβουλευτικής, συνταγογράφηση φαρμακευτικής αγωγής και επαναληπτική ιατρική επίσκεψη για την παρακολούθηση της πορείας, με στόχο τη σταδιακή απώλεια βάρους, την υιοθέτηση υγιεινών συνηθειών και τη μακροχρόνια διαχείριση του βάρους, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην πρόληψη σοβαρών καρδιαγγειακών επιπλοκών.
Οι δικαιούχοι που έχουν ενεργοποιήσει την άυλη συνταγογράφηση λαμβάνουν το παραπεμπτικό τους ηλεκτρονικά, ενώ όσοι δεν την έχουν ενεργοποιήσει μπορούν να προγραμματίσουν την επίσκεψή τους με τη χρήση του ΑΜΚΑ τους, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.
Το Πρόγραμμα υλοποιείται με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ενισχύοντας την εθνική στρατηγική πρόληψης και προαγωγής της Δημόσιας Υγείας.
Ξεκίνησε σήμερα, Τρίτη 23 Δεκεμβρίου, η αποστολή των πρώτων μηνυμάτων (SMS) προς τους δικαιούχους του δωρεάν Προγράμματος για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας ενηλίκων, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος για την πρόληψη και αντιμετώπιση του καρδιαγγειακού…— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) December 23, 2025
Αγαπηδάκη: Καθοριστικό οι ενδιαφερόμενοι να κάνουν τις αναγκαίες εξετάσεις για την καρδιά
Για τα προγράμματα προληπτικού ελέγχου τόσο για την παχυσαρκία μίλησε στην ΕΡΤ σήμερα και η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη καθώς από σήμερα ξεκινούν αν στέλνονται σε 30.000 μηνύματα για τα φάρμακα για την παχυσαρκία. Σχετικά με το πώς θα λειτουργήσει το πρόγραμμα, η κ. Αγαπηδάκη τόνισε ότι είναι καθοριστικό οι ενδιαφερόμενοι να κάνουν τις αναγκαίες εξετάσεις για την καρδιά, για τις οποίες τους έχει σταλεί ενημερωτικό μήνυμα.
Όσον αφορά το πρόγραμμα για την παχυσαρκία και το πώς θα λειτουργήσει επισήμανε ότι είναι καθοριστικό οι ενδιαφερόμενοι να κάνουν τις αναγκαίες εξετάσεις για την καρδιά, για τις οποίες τους έχει σταλεί ενημερωτικό μήνυμα.
«Σήμερα ξεκινάει ένα πρόγραμμα, το οποίο περιμένει πολύς κόσμος. Έχουμε 30.000 δικαιούχους για το πρόγραμμα της παχυσαρκίας στους ενήλικες. Αυτό σημαίνει ότι σήμερα και αύριο (σ.σ. Τρίτη και Τετάρτη) οι πρώτοι 13.000 και Κυριακή και Δευτέρα, οι υπόλοιποι 17.000 που έχουν δείκτη μάζας σώματος πάνω από από 37% και άνω του 40% θα λάβουν SMS με το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό για να επισκεφτούν γιατρό είτε ενδοκρινολόγο ή παθολόγο σε δημόσιες δομές».
Όπως τόνισε η κα Αγαπηδάκη οι ωφελούμενοι του προγράμματος θα μπορούν να λάβουν δωρεάν τόσο τα φάρμακα όσο και συμβουλευτική για να χάσουν βάρος και να έχουν καλύτερη υγεία.
«Αυτοί οι άνθρωποι είναι όλοι όσοι έκαναν τις εξετάσεις των καρδιαγγειακών» σημείωσε η κα Αγαπηδάκη διευκρινίζοντας ότι συνολικά 3.000.000 πολίτες εξετάστηκαν δωρεάν μέχρι στιγμής. «Από αυτούς οι 30.000 βρέθηκαν με δείκτη μάζας σώματος πάνω από 37% και 40%», τόνισε. «Μιλάμε για ανθρώπους που μπορεί να υποφέρουν από καρδιαγγειακά νοσήματα, από υπνική άπνοια από άλλα νοσήματα εξαιτίας της παχυσαρκίας» είπε σημειώνοντας ότι η Ελλάδα είναι από τις πρώτες χώρες που παρέχει τα φάρμακα για την παχυσαρκία δωρεάν και οριζόντια, χαρακτηρίζοντάς το ως «game changer».
Κάλεσε, μάλιστα, τους ενδιαφερόμενους να σπεύσουν να εξεταστούν μέχρι το τέλος του χρόνου για να μπορέσουν να ενταχθούν στο πρόγραμμα για την παχυσαρκία.
Σύμφωνα με την αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας «είναι σπουδαίο που η χώρα μας έρχεται να κάνει τον συνδυασμό δωρεάν φαρμακοθεραπεία και δωρεάν διατροφική συμβουλευτική» επισημαίνοντας ότι η άσκηση είναι επίσης πολύ σημαντική για να μη χαθεί η μυϊκή μάζα. «Όποιος δεν ακολουθεί διατροφική συμβουλευτική θα το κόβουμε το φάρμακο» για την παχυσαρκία σημείωσε η κα Αγαπηδάκη.
«Αυτοί οι άνθρωποι είναι όλοι όσοι έκαναν τις εξετάσεις των καρδιαγγειακών» σημείωσε η κα Αγαπηδάκη διευκρινίζοντας ότι συνολικά 3.000.000 πολίτες εξετάστηκαν δωρεάν μέχρι στιγμής. «Από αυτούς οι 30.000 βρέθηκαν με δείκτη μάζας σώματος πάνω από 37% και 40%», τόνισε. «Μιλάμε για ανθρώπους που μπορεί να υποφέρουν από καρδιαγγειακά νοσήματα, από υπνική άπνοια από άλλα νοσήματα εξαιτίας της παχυσαρκίας» είπε σημειώνοντας ότι η Ελλάδα είναι από τις πρώτες χώρες που παρέχει τα φάρμακα για την παχυσαρκία δωρεάν και οριζόντια, χαρακτηρίζοντάς το ως «game changer».
Κάλεσε, μάλιστα, τους ενδιαφερόμενους να σπεύσουν να εξεταστούν μέχρι το τέλος του χρόνου για να μπορέσουν να ενταχθούν στο πρόγραμμα για την παχυσαρκία.
Σύμφωνα με την αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας «είναι σπουδαίο που η χώρα μας έρχεται να κάνει τον συνδυασμό δωρεάν φαρμακοθεραπεία και δωρεάν διατροφική συμβουλευτική» επισημαίνοντας ότι η άσκηση είναι επίσης πολύ σημαντική για να μη χαθεί η μυϊκή μάζα. «Όποιος δεν ακολουθεί διατροφική συμβουλευτική θα το κόβουμε το φάρμακο» για την παχυσαρκία σημείωσε η κα Αγαπηδάκη.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα