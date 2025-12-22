Ο Chef θα παρουσιάσει μέσα από τα ψηφιακά του κανάλια (Instagram, Facebook και YouTube) δύο νέες σειρές επεισοδίων, βασισμένες σε ένα φρέσκο concept, ειδικά σχεδιασμένο για την AEG
Σέρρες: Νεκρός σε τροχαίο 50χρονος που οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι
Συγκρούστηκε με ΙΧ που οδηγούσε ένας 30χρονος - Το δυστύχημα συνέβη στο 25ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Σερρών-Πεθελινού
Τη ζωή του έχασε σε τροχαίο, στις Σέρρες, 50χρονος που οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι.
Σύμφωνα με την αστυνομία, γύρω στις 6.30 το απόγευμα ΙΧ που οδηγούσε 30χρονος συγκρούστηκε με το ηλεκτρικό πατίνι, στο 25ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Σερρών-Πεθελινού.
Προανάκριση για το δυστύχημα διενεργεί το αστυνομικό τμήμα Εμμανουήλ Παππά
