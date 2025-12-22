Σέρρες: Νεκρός σε τροχαίο 50χρονος που οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι
ΕΛΛΑΔΑ
Σέρρες Ηλεκτρικό πατίνι Δυστύχημα Νεκρός

Σέρρες: Νεκρός σε τροχαίο 50χρονος που οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι

Συγκρούστηκε με ΙΧ που οδηγούσε ένας 30χρονος - Το δυστύχημα συνέβη στο 25ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Σερρών-Πεθελινού

Σέρρες: Νεκρός σε τροχαίο 50χρονος που οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι
1 ΣΧΟΛΙΟ
Τη ζωή του έχασε σε τροχαίο, στις Σέρρες, 50χρονος που οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι.

Σύμφωνα με την αστυνομία, γύρω στις 6.30 το απόγευμα ΙΧ που οδηγούσε 30χρονος συγκρούστηκε με το ηλεκτρικό πατίνι, στο 25ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Σερρών-Πεθελινού.

Προανάκριση για το δυστύχημα διενεργεί το αστυνομικό τμήμα Εμμανουήλ Παππά
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Η νέα, τεχνολογική εποχή μάθησης που διαμορφώνει το αύριο

Ο Όμιλος Active πρωταγωνιστεί στη νέα τεχνολογική εποχή, διευκολύνοντας την ψηφιακή μετάβαση και οδηγώντας τις εξελίξεις σε μια σειρά από κρίσιμους τομείς για το μέλλον της χώρας, όπως για παράδειγμα της Εκπαίδευσης. 

Η Coca-Cola και ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός μαζί αυτά τα Χριστούγεννα: Μια μεγάλη αγκαλιά για τους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη

Για την Coca-Cola, τα Χριστούγεννα δεν είναι απλώς μια γιορτή. Είναι η στιγμή που η μαγεία της προσφοράς συναντά την ανάγκη για αλληλεγγύη. Η εποχή που μας θυμίζει πόσο σημαντικό είναι να στεκόμαστε δίπλα σε όσους μας χρειάζονται.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης