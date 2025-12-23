Φέτος τα Χριστούγεννα γίνονται… μαγικά με 300.000 δώρα! Εσύ άνοιξες το Magic Box;
Χριστούγεννα 2025 με τη φροντίδα της ΑΒ Βασιλόπουλος!
Φέτος, η ΑΒ Βασιλόπουλος παρουσιάζει στην καμπάνια της, μια ολοκληρωμένη γιορτινή εμπειρία με κεντρικό άξονα το γιορτινό τραπέζι για τα πιο όμορφα Χριστούγεννα, δείχνοντας πώς η ΑΒ φροντίζει να μη λείψει τίποτα από το χριστουγεννιάτικο τραπέζι και το σπίτι.
Κάθε Δεκέμβρη, λίγο πριν ανάψουν τα λαμπιόνια, αρχίζει εκείνο το ευχάριστο άγχος: θα τα προλάβουμε όλα; Θα είναι το τραπέζι όσο γενναιόδωρο το φανταζόμαστε; Κι όμως, φέτος η απάντηση έρχεται κάπως πιο μαγικά, με ένα καρότσι που δεν κουβαλά μόνο προϊόντα, αλλά μια ολόκληρη χριστουγεννιάτικη υπόσχεση. Η νέα καμπάνια της ΑΒ Βασιλόπουλος παίρνει τον πιο ταπεινό πρωταγωνιστή των γιορτών και τον μετατρέπει σε μικρό θαύμα: ένα καρότσι που «σώζει» το χριστουγεννιάτικο δείπνο και γεμίζει το σπίτι με όλα όσα χρειάζονται για να νιώσεις ότι τίποτα δεν λείπει. Και, καλύτερα ακόμη, με κάτι παραπάνω.
Η ταινία της καμπάνιας μοιάζει με σύγχρονο παραμύθι. Η ΑΒ Βασιλόπουλος γίνεται ο ήρωας των γιορτών που φροντίζει οι μυρωδιές, οι γεύσεις, τα χαμόγελα και οι ιστορίες στο γιορτινό τραπέζι να έχουν όλα τη θέση τους. Με κεντρικό μήνυμα «Στις γιορτές, φροντίζουμε να είναι όλα εκεί για σένα», η εταιρεία υπενθυμίζει ότι οι γιορτές δεν μετριούνται σε ψώνια, αλλά σε στιγμές αγάπης. Εκείνες τις ανεπαίσθητες, ζεστές λεπτομέρειες που μένουν αξέχαστες.
Κι αυτό το «κάτι παραπάνω» δεν είναι σχήμα λόγου. Από το Κρεοπωλείο με τις εκλεκτές κοπές και τα προϊόντα από ελληνικές φάρμες, μέχρι τις πλούσιες επιλογές σε τυριά, αλλαντικά, φρούτα, λαχανικά, αφρώδη και κρασιά, το εορταστικό τραπέζι αποκτά χρώμα, ποικιλία και φαντασία. Η σειρά Excellent προσθέτει τη δική της πινελιά με λιχουδιές, panettone και έτοιμες λύσεις που κάνουν κάθε πιάτο ξεχωριστό. Όλα αυτά και άλλα πολλά βρίσκουν τη θέση τους στο χαρακτηριστικό καρότσι που… καταφθάνει με ακρίβεια θαύματος.
Στο μεταξύ, το νέο τεύχος του AB Food Stories λειτουργεί σαν μικρός οδηγός χριστουγεννιάτικης έμπνευσης: συνταγές, ιδέες, γλυκά, healthy επιλογές, ακόμη και προτάσεις για αξιοποίηση περισσευμάτων, με τον Στέλιο Παρλιάρο να υπογράφει μια αμαρτωλά υπέροχη καρυδόπιτα. Τα έσοδα του περιοδικού στηρίζουν το πρόγραμμα «ΔΙΑΤΡΟΦΗ» και τοπικούς φορείς, δίνοντας στις γιορτές ουσία πέρα από το τραπέζι.
Για όσους ψωνίζουν online, το Xmas Shop στο AB Eshop και στο AB App ενημερώνει, στολίζει και οργανώνει τα πάντα: από το χριστουγεννιάτικο μενού μέχρι τα δώρα, τα παιχνίδια, τα πρωινά και τα πλατό που εξαφανίζονται πριν καν φτάσουν στην τραπεζαρία.
Στην καρδιά όλων αυτών βρίσκεται η ίδια η φιλοσοφία της ΑΒ: το καλό φαγητό ως πράξη φροντίδας. Μια υπόσχεση που υπηρετείται σταθερά μέσα από ένα δίκτυο 600 και πλέον καταστημάτων, και που κάνει κάθε οικογένεια να νιώθει πως εδώ τα βρίσκει όλα και κάτι παραπάνω. Ή, αλλιώς, λίγη παραπάνω μαγεία στο πιο αγαπημένο τραπέζι του χρόνου.
