Δύο συλλήψεις για ναρκωτικά στους Αμπελόκηπους, 31χρονος πέταξε από το μπαλκόνι σακίδιο με κάνναβη
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα
Συνελήφθησαν στους Αμπελόκηπους δύο 32χρονοι κατηγορούμενοι κατηγορούμενοι για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και περί όπλων.
Ειδικότερα, απογευματινές ώρες της 17/12 περιπολούντες αστυνομικοί της ΔΙΑΣ στην περιοχή των Αμπελοκήπων, εντόπισαν στην κατοχή 31χρονου 56 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης.
Στη συνέχεια κατά την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης και μετά από προανάκριση του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αμπελοκήπων, διαπιστώθηκε ότι την εν λόγω ποσότητα την είχε προμηθευτεί από έτερο 31χρονο ο οποίος διακινεί ποσότητες ακατέργαστης κάνναβης στην περιοχή των Αμπελοκήπων.
Κατά τον έλεγχό της οικίας του έτερου 31χρονου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν επιπλέον:
• 499 γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης,
• ηλεκτρονικός καταμετρητής χαρτονομισμάτων,
• 2 σπαθιά,
• ρόπαλο,
• τρίφτης κάνναβης, και
• το χρηματικό ποσό των 3.100 ευρώ.
Σημειώνεται ότι λίγο πριν την είσοδο των αστυνομικών στο σπίτι του 31χρονου, αυτός για να αποφύγει τη σύλληψη απέρριψε από το μπαλκόνι σε ακάλυπτο χώρο σακίδιο που περιείχε ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
