«Αρχιστράτηγος» των μπλόκων είναι ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης που ελέγχεται για παράνομες επιδοτήσεις €122.000

Από τον έλεγχο προέκυψε ότι για 16 αγροτεμάχια, τα οποία είχαν δηλωθεί είτε ως ιδιόκτητα είτε ως μισθωμένα, εντοπίστηκαν σοβαρές ασυμφωνίες. Για τα συγκεκριμένα αγροτεμάχια, σύμφωνα με επίσημα έγγραφα του Οργανισμού Πληρωμών, φέρεται να έχει καταβληθεί οικονομική ενίσχυση ύψους 122.765,04 ευρώ. Παράλληλα, το συνολικό ποσό επιδοτήσεων που φέρεται να εισέπραξε ο ίδιος για την περίοδο 2019–2024 ανέρχεται σε περισσότερα από 210.000 ευρώ. Η υπόθεση εντοπίστηκε μέσα από προτεραιοποιημένους ελέγχους, με κριτήριο τόσο το ύψος των επιδοτήσεων όσο και τις ενδείξεις αναληθών δηλώσεων.



Στα μπλόκα των Μαλγάρων ο Κώστας Ανεστίδης δεν είναι απλώς ένας ακόμη αγρότης- διαδηλωτής. Είναι ο άνθρωπος που δίνει τον τόνο, που συντονίζει τις αγροτικές κινητοποιήσεις και που μιλά εξ ονόματος εκατοντάδων αγροτών της βόρειας Ελλάδας ενώ δεν είναι λίγοι αυτοί που τον αποκαλούν «Αρχιστράτηγο». Μέλος της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων με παρουσία σε κινητοποιήσεις εδώ και πάρα πολλά χρόνια, εμφανίστηκε και πάλι στο προσκήνιο ως μια από τις πιο αιχμηρές φωνές εναντίον της κυβέρνησης.Οι δηλώσεις του για τον πρωθυπουργό, άλλοτε σκωπτικές και άλλοτε απειλητικές, προκαλούν. «Θα συνεδριάσουμε όλοι μαζί και θα του στείλουμε τα μηνύματα που λέει ότι δεν ξέρει. Αν είναι ξεροκέφαλος, θα του απαντήσουμε κατάλληλα», έχει πει ενώ από το μπλόκο των Μαλγάρων προανήγγελλε κλιμάκωση, με χιούμορ αλλά και σαφή πολιτική στόχευση, μιλώντας ακόμη και για… βασιλόπιτα με «κομμάτι για τον κ. Μητσοτάκη».Ο λόγος του ήταν πάντα ωμός, συχνά αθυρόστομος, χαρακτηριστικό που τον έκανε αναγνωρίσιμο αλλά και αμφιλεγόμενο. Ποιος μπορεί άλλωστε να ξεχάσει όταν σε πρωινή ενημερωτική εκπομπή τον είχαν και περίμενε να βγει στον αέρα και μόλις του δόθηκε ο λόγος το πρώτο πράγμα που ανέφερε ήταν «μας έχετε μιάμιση ώρα στημένους εδώ. Πάγωσαν τα κ..μάγουλα μου»! Ο Κώστας Ανεστίδης δεν έχει διστάσει να μιλήσει για «κλοιό που σφίγγει γύρω από τον λαιμό της κυβέρνησης», και να δηλώσει δημόσια ότι στόχος των κινητοποιήσεων είναι να «κοπούν τα φτερά» του πρωθυπουργού.Την ίδια ώρα, όμως, που ο κ. Ανεστίδης εμφανιζόταν ως ο άνθρωπος που «έπιασε στον ύπνο» τις αρχές κλείνοντας αιφνιδιαστικά και τα δύο ρεύματα της εθνικής οδού, μια άλλη διαδικασία βρισκόταν σε εξέλιξη μακριά από τις κάμερες. Το όνομά του περιλαμβάνεται σε προκαταρκτική εξέταση που διενεργείται κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας, στο πλαίσιο ελέγχων για αγροτικές επιδοτήσεις . Η έρευνα αφορά δηλώσεις αγροτεμαχίων για τα έτη 2019 έως 2024, οι οποίες φέρεται να παρουσιάζουν αναντιστοιχίες σε σχέση με τα στοιχεία κτηματογράφησης και το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Επαγγελματικά καλλιεργεί ρύζι, βαμβάκι και στάρι και είναι γνωστός στους συναδέλφους του ως άνθρωπος με οικονομική άνεση...Από τον έλεγχο προέκυψε ότι για 16 αγροτεμάχια, τα οποία είχαν δηλωθεί είτε ως ιδιόκτητα είτε ως μισθωμένα, εντοπίστηκαν σοβαρές ασυμφωνίες. Για τα συγκεκριμένα αγροτεμάχια, σύμφωνα με επίσημα έγγραφα του Οργανισμού Πληρωμών, φέρεται να έχει καταβληθεί οικονομική ενίσχυση ύψους 122.765,04 ευρώ. Παράλληλα, το συνολικό ποσό επιδοτήσεων που φέρεται να εισέπραξε ο ίδιος για την περίοδο 2019–2024 ανέρχεται σε περισσότερα από 210.000 ευρώ. Η υπόθεση εντοπίστηκε μέσα από προτεραιοποιημένους ελέγχους, με κριτήριο τόσο το ύψος των επιδοτήσεων όσο και τις ενδείξεις αναληθών δηλώσεων.





Καθώς οι αγροτικές κινητοποιήσεις συνεχίζονται και οι αποφάσεις για την περαιτέρω κλιμάκωσή τους παραμένουν ανοιχτές, η υπόθεση Ανεστίδη λειτουργεί ήδη ως σημείο καμπής. Για τους υποστηρικτές του είναι μια προσπάθεια αποδυνάμωσης του αγώνα. Για τους επικριτές του, μια απόδειξη ότι πίσω από τα μεγάλα λόγια υπάρχουν σοβαρά ερωτήματα. Το βέβαιο είναι ότι ο «στρατηγός» των Μαλγάρων δεν βρίσκεται πια μόνο απέναντι στην κυβέρνηση, αλλά και απέναντι σε μια έρευνα της Δικαιοσύνης.