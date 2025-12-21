Ανακαλύπτουμε νέες συνταγές για cocktails χωρίς αλκοόλ συνδυάζοντας φρούτα, αρωματικά και φυσικώς ανθρακούχο νερό - Δημιουργούμε μοναδικούς συνδυασμούς για κάθε γιορτινή στιγμή, βήμα βήμα.
Ανοίγουν και σήμερα τα διόδια από τους αγρότες, η γενική συνέλευση στη Νίκαια αποφασίζει για τις επόμενες κινήσεις τους
Ανοίγουν και σήμερα τα διόδια από τους αγρότες, η γενική συνέλευση στη Νίκαια αποφασίζει για τις επόμενες κινήσεις τους
Δείτε χάρτη με όλα τα μπλόκα στη χώρα - Σε ποια σημεία και για πόση ώρα θα ανοίξουν τους δρόμους
Στις 12 σήμερα το μεσημέρι ήταν προγραμματισμένο να συνεδριάσουν οι αγρότες στο μπλόκο της Νίκαιας, έξω από τη Λάρισα. Στόχος να αποφασίσουν για τα επόμενα βήματά τους, έπειτα από 22 ημέρες συνεχών κινητοποιήσεων.
Την ίδια ώρα, οι αγρότες διατηρούν τα τρακτέρ τους παρατεταγμένα δεξιά και αριστερά και στα δύο ρεύματα της εθνικής οδού, συνεχίζοντας να ασκούν πίεση προς την κυβέρνηση για την ικανοποίηση των αιτημάτων τους.
Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, μία από τις προτάσεις που θα τεθούν προς συζήτηση στη συνέλευση είναι η αυριανή κινητοποίηση με τρακτέρ προς τις σήραγγες των Τεμπών. Πρόκειται για μια συμβολική κίνηση, κατά τη διάρκεια της οποίας θα επιτρέπεται η διέλευση των Ι.Χ. αυτοκινήτων και των λεωφορείων, όχι όμως των φορτηγών. Η διάρκεια της κινητοποίησης αναμένεται να καθοριστεί από τη γενική συνέλευση, ωστόσο εκτιμάται ότι θα διαρκέσει περίπου τέσσερις με πέντε ώρες, από το μεσημέρι έως νωρίς το απόγευμα.
Δείτε ΕΔΩ όλα τα μπλόκα στη χώρα
Σε ό,τι αφορά τον διάλογο με την κυβέρνηση, οι αγρότες εμφανίζονται επιφυλακτικοί. Μετά τις χθεσινές δηλώσεις του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα, κάνουν λόγο για ασαφείς και γενικόλογες τοποθετήσεις, τονίζοντας πως αναμένουν συγκεκριμένες προτάσεις επί των αιτημάτων τους, προκειμένου να προσέλθουν σε ουσιαστικό διάλογο.
Οι αποφάσεις της σημερινής συνέλευσης αναμένεται να καθορίσουν την πορεία των κινητοποιήσεων τις επόμενες ημέρες.
Όπως μεταδόθηκε, το ζητούμενο πλέον είναι το ασφαλές άνοιγμα της εθνικής οδού το πρωί της Τρίτης, όπως έχουν δεσμευτεί οι αγρότες μετά και την πανελλαδική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Λευκό Σερρών την προηγούμενη εβδομάδα. Ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη διαβουλεύσεις μεταξύ αστυνομίας και αγροτών για τον τρόπο που θα γίνει η αποκατάσταση της κυκλοφορίας.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ευκολότερο θεωρείται το άνοιγμα του ρεύματος προς Θεσσαλονίκη, καθώς είχε παραμείνει κλειστό για λιγότερες ημέρες και το οδόστρωμα είναι καθαρό. Αντίθετα, προβληματισμός καταγράφεται για το ρεύμα προς Αθήνα, όπου η αστυνομία έχει ζητήσει την απομάκρυνση παραπηγμάτων, την αναδιάταξη των τρακτέρ, την απομάκρυνση καντίνας από το σημείο και τη μη παρουσία διερχόμενων αγροτών. Όπως ανέφεραν οι αγρότες, τα αιτήματα αυτά δεν μπορούν να ικανοποιηθούν, γεγονός που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο το ρεύμα προς Αθήνα να μην ανοίξει, εφόσον –όπως τονίζει η αστυνομία– δεν διασφαλιστούν οι συνθήκες ασφάλειας.
Σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα μπλόκα, σήμερα από τις 12:00 έως τις 15:00 οι αγρότες θα σηκώσουν εκ νέου τις μπάρες στα διόδια Ωραιοκάστρου. Παράλληλα, αγρότες από το Δερβένι και τη Χαλκηδόνα θα διανείμουν όσπρια, ρύζι και οπωροκηπευτικά από τον Λαγκαδά, ενώ στο μπλόκο των Πράσινων Φαναριών στη Θεσσαλονίκη έχει απευθυνθεί κάλεσμα σε σωματεία, εργαζομένους, συλλόγους γονέων και φοιτητών για ενημέρωση σχετικά με τα αιτήματά τους.
Τέλος, το ρεύμα προς τη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής και το αεροδρόμιο θα παραμείνει κλειστό και την επόμενη εβδομάδα, με τις κλούβες της αστυνομίας να συνεχίζουν να βρίσκονται κάθετα στο σημείο. Οι μετακινήσεις προς το αεροδρόμιο θα πραγματοποιούνται μέσω της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης–Αθηνών.
Την ίδια ώρα, οι αγρότες διατηρούν τα τρακτέρ τους παρατεταγμένα δεξιά και αριστερά και στα δύο ρεύματα της εθνικής οδού, συνεχίζοντας να ασκούν πίεση προς την κυβέρνηση για την ικανοποίηση των αιτημάτων τους.
Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, μία από τις προτάσεις που θα τεθούν προς συζήτηση στη συνέλευση είναι η αυριανή κινητοποίηση με τρακτέρ προς τις σήραγγες των Τεμπών. Πρόκειται για μια συμβολική κίνηση, κατά τη διάρκεια της οποίας θα επιτρέπεται η διέλευση των Ι.Χ. αυτοκινήτων και των λεωφορείων, όχι όμως των φορτηγών. Η διάρκεια της κινητοποίησης αναμένεται να καθοριστεί από τη γενική συνέλευση, ωστόσο εκτιμάται ότι θα διαρκέσει περίπου τέσσερις με πέντε ώρες, από το μεσημέρι έως νωρίς το απόγευμα.
Δείτε ΕΔΩ όλα τα μπλόκα στη χώρα
Σε ό,τι αφορά τον διάλογο με την κυβέρνηση, οι αγρότες εμφανίζονται επιφυλακτικοί. Μετά τις χθεσινές δηλώσεις του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα, κάνουν λόγο για ασαφείς και γενικόλογες τοποθετήσεις, τονίζοντας πως αναμένουν συγκεκριμένες προτάσεις επί των αιτημάτων τους, προκειμένου να προσέλθουν σε ουσιαστικό διάλογο.
Οι αποφάσεις της σημερινής συνέλευσης αναμένεται να καθορίσουν την πορεία των κινητοποιήσεων τις επόμενες ημέρες.
Κλειστή η εθνική οδός στα Μάλγαρα – Διαβουλεύσεις για ασφαλές άνοιγμα την ΤρίτηΓια εικοστή συνεχόμενη ημέρα παραμένουν στα Μάλγαρα οι αγρότες, με τα τρακτέρ παραταγμένα στην εθνική οδό Αθηνών–Θεσσαλονίκης, η οποία εξακολουθεί να είναι κλειστή στο σημείο, καθώς από χθες έχουν ενισχυθεί οι δυνάμεις του μπλόκου.
Όπως μεταδόθηκε, το ζητούμενο πλέον είναι το ασφαλές άνοιγμα της εθνικής οδού το πρωί της Τρίτης, όπως έχουν δεσμευτεί οι αγρότες μετά και την πανελλαδική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Λευκό Σερρών την προηγούμενη εβδομάδα. Ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη διαβουλεύσεις μεταξύ αστυνομίας και αγροτών για τον τρόπο που θα γίνει η αποκατάσταση της κυκλοφορίας.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ευκολότερο θεωρείται το άνοιγμα του ρεύματος προς Θεσσαλονίκη, καθώς είχε παραμείνει κλειστό για λιγότερες ημέρες και το οδόστρωμα είναι καθαρό. Αντίθετα, προβληματισμός καταγράφεται για το ρεύμα προς Αθήνα, όπου η αστυνομία έχει ζητήσει την απομάκρυνση παραπηγμάτων, την αναδιάταξη των τρακτέρ, την απομάκρυνση καντίνας από το σημείο και τη μη παρουσία διερχόμενων αγροτών. Όπως ανέφεραν οι αγρότες, τα αιτήματα αυτά δεν μπορούν να ικανοποιηθούν, γεγονός που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο το ρεύμα προς Αθήνα να μην ανοίξει, εφόσον –όπως τονίζει η αστυνομία– δεν διασφαλιστούν οι συνθήκες ασφάλειας.
Σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα μπλόκα, σήμερα από τις 12:00 έως τις 15:00 οι αγρότες θα σηκώσουν εκ νέου τις μπάρες στα διόδια Ωραιοκάστρου. Παράλληλα, αγρότες από το Δερβένι και τη Χαλκηδόνα θα διανείμουν όσπρια, ρύζι και οπωροκηπευτικά από τον Λαγκαδά, ενώ στο μπλόκο των Πράσινων Φαναριών στη Θεσσαλονίκη έχει απευθυνθεί κάλεσμα σε σωματεία, εργαζομένους, συλλόγους γονέων και φοιτητών για ενημέρωση σχετικά με τα αιτήματά τους.
Τέλος, το ρεύμα προς τη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής και το αεροδρόμιο θα παραμείνει κλειστό και την επόμενη εβδομάδα, με τις κλούβες της αστυνομίας να συνεχίζουν να βρίσκονται κάθετα στο σημείο. Οι μετακινήσεις προς το αεροδρόμιο θα πραγματοποιούνται μέσω της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης–Αθηνών.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα