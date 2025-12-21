Εξαρθρώθηκε συμμορία που διακινούσε ποσότητες κοκαΐνης και κάνναβης στην Κω
ΕΛΛΑΔΑ
Ναρκωτικά Κως Διακίνηση ναρκωτικών Κοκαΐνη

Εξαρθρώθηκε συμμορία που διακινούσε ποσότητες κοκαΐνης και κάνναβης στην Κω

Συνελήφθη 27χρονος, ενώ η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του περιλαμβάνει και έναν 26χρονο αλλοδαπό, που βρίσκεται έγκλειστος σε Κατάστημα Κράτησης 

Εξαρθρώθηκε συμμορία που διακινούσε ποσότητες κοκαΐνης και κάνναβης στην Κω
3 ΣΧΟΛΙΑ
Τη σύλληψη εγκληματικού βραχίονα, που διακινούσε ναρκωτικές ουσίες στο νησί της Κω, πέτυχε χθες (20 Δεκεμβρίου 2025) το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κω.

Πρόκειται για έναν 27χρονο ημεδαπό, ενώ η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του περιλαμβάνει και έναν 26χρονο αλλοδαπό, που βρίσκεται έγκλειστος σε Κατάστημα Κράτησης για παρόμοια υπόθεση.

Ειδικότερα, χθες το πρωί πραγματοποιήθηκε στοχευμένη έρευνα στην κατοικία του 26χρονου, οπού βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-76,2- γραμμάρια κοκαΐνης, διαμοιρασμένα σε -19- μικροσυσκευασίες

· -3,4- γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης διαμοιρασμένα σε -2- μικροσυσκευασίες

· -229- γραμμάρια μαγειρική σόδα, που χρησιμοποιούταν για τη νόθευση της κοκαΐνης

· -14.700- ευρώ, -1000- λεκ Αλβανίας, -35- λίρες Μ. Βρετανίας, -5- δολάρια Η.Π.Α.

· -4- κινητά τηλέφωνα

Κλείσιμο
· Ζυγαριά ακριβείας

· Πτυσσόμενη ράβδος

· Πλήθος κενών μικρών πλαστικών συσκευασιών που χρησιμοποιούνται στον διαμοιρασμό των ναρκωτικών ουσιών

Όπως διακριβώθηκε, ο 27χρονος προμηθευόταν, κατείχε και διακινούσε τις ναρκωτικές ουσίες, αποδίδοντας τα «κέρδη» από την εγκληματική δραστηριότητα στον 26χρονο έγκλειστο, υπό την πλήρη καθοδήγηση και τις εντολές του οποίου ενεργούσε.

Ο συλληφθείς οδηγείται σήμερα στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Κω.

Η εξιχνίαση της υπόθεσης εντάσσεται στις ειδικές επιχειρησιακές δράσεις των αστυνομικών Υπηρεσιών του Νοτίου Αιγαίου για την καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών.

Πηγή: Δημοκρατική
3 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Τα Χριστούγεννα έχουν τη δική τους γεύση και φέτος είναι γεμάτη φυσικές φυσαλίδες

Τα Χριστούγεννα έχουν τη δική τους γεύση και φέτος είναι γεμάτη φυσικές φυσαλίδες

Ανακαλύπτουμε νέες συνταγές για cocktails χωρίς αλκοόλ συνδυάζοντας φρούτα, αρωματικά και φυσικώς ανθρακούχο νερό - Δημιουργούμε μοναδικούς συνδυασμούς για κάθε γιορτινή στιγμή, βήμα βήμα.

Τρόφιμα Αγάπης: η κοινωνική δράση της ΑΒ Βασιλόπουλος που μειώνει τη σπατάλη τροφίμων

Η ΑΒ Βασιλόπουλος με ένα οργανωμένο δίκτυο συλλέγει τρόφιμα που θα χάνονταν, τα διανέμει σε κοινωνικές δομές σε όλη τη χώρα και προσφέρει καθημερινά τρόφιμα σε ανθρώπους που τα έχουν ανάγκη

Είσαι στη Nova, κερδίζεις PADU: Καθημερινές επιβραβεύσεις και exclusive Nova deals σε περιμένουν!

Η Nova σε συνεργασία με το PADU φέρνουν δεκάδες προσφορές και exclusive Nova Deals σε κορυφαία brands, με παρουσία σε περισσότερα από 1000 σημεία εξαργύρωσης.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης