Συλλήψεις στην Κρήτη για ναρκωτικά, εκκρεμείς καταδικαστικές αποφάσεις και απάτες

Σε σειρά συλλήψεων προχώρησαν οι Αρχές στην Κρήτη για αδικήματα που αφορούν ναρκωτικά ή απάτες, ενώ στα χέρια των Αρχών είναι και άτομα για τα οποία εκκρεμούσαν καταδικαστικές αποφάσεις.Στοσυνελήφθη από αστυνομικούς 55χρονος ημεδαπός σε βάρος του οποίουτου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Λασιθίου για παραβάσεις του νόμου περί ανεπιτήρητου ποιμνίου κατ΄ εξακολούθηση και αγροτικής φθοράς με ζημιά άνω των 600 ευρώ με συνολική ποινή φυλάκισης 70 μηνών. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε αρμοδίως στις δικαστικές Αρχές.Σε συνεχόμενες συλλήψεις τριών ημεδαπών (δύο ανήλικοι και μία 23χρονη) που κατηγορούνται γιαπροέβη η ΕΛ.ΑΣ το προηγούμενο 48ωρο στοΟι τρεις ημεδαποί εισήλθαν σε επιχείρηση έτερου ημεδαπού και ενώ η 23χρονη απασχολούσε την υπάλληλο οι δύο ανήλικοι αφαίρεσαν τέσσερις φιάλες αλκοολούχων ποτών συνολικής χρηματικής αξίας περίπου 200 ευρώ. Άμεσα από περιπολούντες αστυνομικούς εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν οι τρεις ημεδαποί και στην κατοχή τους βρέθηκαν τα αφαιρεθέντα τα οποία αποδόθηκαν στον παθόντα. Επιπλέον, συνελήφθη ακόμα μία ημεδαπή για παραμέληση της εποπτείας ανηλίκων. Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.Συνελήφθη, επίσης, ημεδαπός 71 ετών,σε περιοχή του Δήμου Φαιστού από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Φαιστού.Σύμφωνα με την καταγγελία που έγινε στην αστυνομία, άγνωστος επικοινώνησε τηλεφωνικά με ηλικιωμένη ημεδαπή γυναίκα και με το πρόσχημα διευθέτησης υπόθεσης ατυχήματος συγγενικού της προσώπου την έπεισε να παραδώσει σε άγνωστο άντρα το χρηματικό ποσό των 700 ευρώ. Από την άμεση ανταπόκριση αστυνομικών του Αστυνομικού Τμήματος Φαιστού αναζητήθηκε και εντοπίστηκε όχημα οδηγούμενο από τον 71χρονο ημεδαπό, ο οποίος παρέλαβε τα χρήματα, ενώ στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό, το οποίο αποδόθηκε στην παθούσα. Η προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Φαιστού.Στα, συνελήφθη αλλοδαπός για, ενώ εκκρεμούσε επιπλέον, σε βάρος του καταδικαστική απόφαση. Η σύλληψη έγινε σε περιοχή του Δήμου Κισσάμου από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Χανίων και πρόκειται για 28χρονο αλλοδαπό.Από αστυνομικούς πραγματοποιήθηκε έλεγχος στον αλλοδαπό, που επέβαινε σε δίκυκλη μοτοσυκλέτα, ο οποίος δήλωσε, πλην όμως, από την αστυνομική έρευνα του Αστυνομικού Τμήματος Κισσάμου διαπιστώθηκε ότι εκκρεμεί σε βάρος του Απόφαση Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Ιωαννίνων, με την οποία έχει καταδικαστεί με ποινή κάθειρξης 8 ετών για παραβάσεις νόμου περί ναρκωτικών. Επιπλέον, στην κατοχή του και σε έρευνα που ακολούθησε στην οικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, αυτοσχέδιο τσιγαριλίκι με μείγμα καπνού και κάνναβης και ζυγαριά ακριβείας. Επιπλέον κατασχέθηκε δίκυκλη μοτοσυκλέτα. Η προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Κισσάμου.Στοπραγματοποιήθηκε σύλληψη αλλοδαπού για παραβάσεις που αφορούν σε ναρκωτικές ουσίες. Η σύλληψη έγινε από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Λασιθίου και πρόκειται για 35χρονο αλλοδαπό, όταν οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έλεγχο κατά τη διάρκεια του οποίου βρέθηκαν και. Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου.Τέλος, στοη ΕΛ.ΑΣ πραγματοποίησε σύλληψη τριών ατόμωνκαι συγκεκριμένα σε 43χρονο, 26χρονο και 21χρονο, όταν αστυνομικοί του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ρεθύμνης και του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης, πραγματοποίησαν έρευνα σε δωμάτιο ξενοδοχείου όπου διέμεναν. Κατά τη διάρκεια της έρευνας, βρέθηκε και κατασχέθηκε μικροποσότητα κοκαΐνης. Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης.