Το μήνυμά της από τη Νέα Υόρκη
Φωτιά σε αυτοκίνητο στην Κηφισίας στο ύψος της Φιλοθέης, δείτε βίντεο
Φωτιά σε αυτοκίνητο στην Κηφισίας στο ύψος της Φιλοθέης, δείτε βίντεο
Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο από την Πυροσβεστική
Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε σε ΙΧ αυτοκίνητο στη συμβολή της λεωφόρου Κηφισίας με την Αγίας Φιλοθέης.
Στο σημείο επιχείρησαν δύο οχήματα της Πυροσβεστικής για την κατάσβεση. Λόγω του συμβάντος επικράτησε για αρκετή ώρα μεγάλο μποτιλιάρισμα στο ρεύμα ανόδου προς Κηφισιά.
Δείτε βίντεο και φωτογραφία:
Δείτε live την κίνηση στους δρόμους
Στο σημείο επιχείρησαν δύο οχήματα της Πυροσβεστικής για την κατάσβεση. Λόγω του συμβάντος επικράτησε για αρκετή ώρα μεγάλο μποτιλιάρισμα στο ρεύμα ανόδου προς Κηφισιά.
Δείτε βίντεο και φωτογραφία:
Δείτε live την κίνηση στους δρόμους
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα