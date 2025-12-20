Φωτιά σε αυτοκίνητο στην Κηφισίας στο ύψος της Φιλοθέης, δείτε βίντεο
Φωτιά σε αυτοκίνητο στην Κηφισίας στο ύψος της Φιλοθέης, δείτε βίντεο

Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο από την Πυροσβεστική

Φωτιά σε αυτοκίνητο στην Κηφισίας στο ύψος της Φιλοθέης, δείτε βίντεο
Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε σε ΙΧ αυτοκίνητο στη συμβολή της λεωφόρου Κηφισίας με την Αγίας Φιλοθέης.

Στο σημείο επιχείρησαν δύο οχήματα της Πυροσβεστικής για την κατάσβεση. Λόγω του συμβάντος επικράτησε για αρκετή ώρα μεγάλο μποτιλιάρισμα στο ρεύμα ανόδου προς Κηφισιά.

