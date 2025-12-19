Συνελήφθη καθηγητής μετά από καταγγελία 17χρονης μαθήτριας για σεξουαλική παρενόχληση στις Σέρρες
Ο εκπαιδευτικός φέρεται να την κάλεσε στην τάξη, όταν αυτή ήταν άδεια και ξεκίνησε να τη θωπεύει σε σημεία του σώματός της
Στη σύλληψη ενός 62χρονου καθηγητή από λύκειο της πόλης των Σερρών με την κατηγορία κατάχρησης ανηλίκου προχώρησε η αστυνομία μετά από καταγγελία 17χρονης, αναφέρει η ΕΡΤ.
Σύμφωνα με την καταγγελία της 17χρονης ο καθηγητής την κάλεσε στην τάξη, όταν αυτή ήταν άδεια και ξεκίνησε να τη θωπεύει σε σημεία του σώματος.
Αρχικά στην αστυνομία έδωσε κατάθεση η μητέρα της 17χρονης και στη συνέχεια η μαθήτρια παρουσία παιδοψυχολόγου
Η υπόθεση παραπέμφθηκε στην Ανακρίτρια Σερρών και η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη του 62χρονου, ο οποίος κρατείται στο τμήμα μεταγωγών της Αστυνομικής διεύθυνσης Σερρών.
Τη Δευτέρα, ο εκπαιδευτικός θα περάσει την πόρτα του Δικαστικού Μεγάρου Σερρών για κατάθεση. Το αδίκημα, για το οποίο κατηγορείται είναι κακούργημα.
Προχώρησε σε επίσημη καταγγελίαΌπως αναφέρει το ρεπορτάζ, η 17χρονη σοκαρισμένη αποχώρησε από το σχολείο, είπε στην οικογένεια της τα όσα συνέβησαν και το βράδυ της Τετάρτης (17/12) προχώρησε σε επίσημη καταγγελία.
