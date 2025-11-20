Θεσσαλονίκη: Τρία χρόνια φυλάκιση με αναστολή σε καθηγητή για κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας

Ενώπιον του δικαστηρίου ισχυρίστηκε πως κατέβαζε αρχεία και εν αγνοία του κατέβασε και το επίμαχο υλικό - Ο ίδιος μίλησε για 1081 αρχεία, από τα οποία τουλάχιστον είκοσι είχαν ενδείξεις ανηλικότητας