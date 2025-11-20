Θεσσαλονίκη: Τρία χρόνια φυλάκιση με αναστολή σε καθηγητή για κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας
ΕΛΛΑΔΑ
Παιδική πορνογραφία Θεσσαλονίκη Καταδίκη Εκπαιδευτικός

Θεσσαλονίκη: Τρία χρόνια φυλάκιση με αναστολή σε καθηγητή για κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας

Ενώπιον του δικαστηρίου ισχυρίστηκε πως κατέβαζε αρχεία και εν αγνοία του κατέβασε και το επίμαχο υλικό - Ο ίδιος μίλησε για 1081 αρχεία, από τα οποία τουλάχιστον είκοσι είχαν ενδείξεις ανηλικότητας

Θεσσαλονίκη: Τρία χρόνια φυλάκιση με αναστολή σε καθηγητή για κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας
1 ΣΧΟΛΙΟ
Καθηγητής μέσης εκπαίδευσης καταδικάστηκε σε τριετή φυλάκιση, με τριετή αναστολή, διότι κατείχε αρχεία με υλικό παιδικής πορνογραφίας.

Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Θεσσαλονίκης τον έκρινε ομόφωνα ένοχο με την αναγνώριση δύο ελαφρυντικών- τον πρότερο σύννομο βίο και την μεταγενέστερη καλή συμπεριφορά. Ο 59χρονος εκπαιδευτικός είχε συλληφθεί τον Σεπτέμβριο του 2022 ύστερα από έρευνα της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της ΕΛΑΣ. Μετά την απολογία του στον ανακριτή είχε αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Απολογούμενος ενώπιον των δικαστών ανέφερε ότι την περίοδο της πανδημίας άρχισε να «κατεβάζει» μανιωδώς χιλιάδες αρχεία μέσω δωρεάν προγράμματος ανταλλαγής αρχείων. «Κατέβαζε ταινίες, έργα ζωγράφων, μουσικές συνθέσεις» είπε, όμως, ανάμεσα στα αρχεία -όπως ανέφερε- κατέβασε εν αγνοία του και το επίμαχο υλικό. Ο ίδιος μίλησε για 1081 αρχεία, από τα οποία τουλάχιστον είκοσι είχαν ενδείξεις ανηλικότητας.

«Δεν είμαι καθηγητής Πληροφορικής, βρήκα ένα εργαλείο ελεύθερο για τους χρήστες του διαδικτύου και το χρησιμοποίησα άναρχα κι ανεξέλγκτα», πρόσθεσε ο ίδιος, επισημαίνοντας πως νιώθει βαθιά οδύνη και ντροπή, διότι βρέθηκε κατηγορούμενος για ένα αδίκημα τόσο βαρύ, αποτρόπαιο και απάνθρωπο.

Ειδήσεις σήμερα

Πέθανε ο Πάνος Μαρινόπουλος

Το τελευταίο αντίο στον Αλέκο Φλαμπουράρη - «Έσπασε» η φωνή του Αλέξη Τσίπρα στον συναισθηματικά φορτισμένο επικήδειο που εκφώνησε

«Δεν οδηγούσε ο Τσιτσιπάς» λέει ο δικηγόρος του τενίστα για το αυτοκίνητο που έτρεχε με 210 χλμ. στην Αττική Οδό
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Τα ρολόγια που εκφράζουν πάθος, ομορφιά και μοντέρνα πολυτέλεια

Τα ρολόγια που εκφράζουν πάθος, ομορφιά και μοντέρνα πολυτέλεια

Η Bianchet είναι μια ελβετική μάρκα πολυτελών ρολογιών που συνδυάζει διαχρονικές αρχές σχεδιασμού με υπερμοντέρνο στυλ και τις παραδοσιακές τεχνικές της Haute Horlogerie, δημιουργώντας εξαιρετικά ρολόγια tourbillon.

Δίπλα στις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, δίπλα στην κοινωνία

Στηρίζοντας την ανάκαμψη: Η Εθνική Τράπεζα προσφέρει χρηματοδότηση και καθοδήγηση σε πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις της Περιφέρειας Θεσσαλίας, μέσω του Ταμείου Μικροδανείων Ανάκαμψης από Φυσικές Καταστροφές ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης